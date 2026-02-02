TSMC, Nvidia için üretim kapasitesini 10 yılda iki katına çıkarmak zorunda

Talep bitmek bilmiyor
Jensen Huang, Tayvan medyasına verdiği bir röportajda TSMC’nin planladığı kapasite artışının ölçeğine dikkat çekerek “TSMC'nin üretim kapasitesi önümüzdeki on yıl içinde %100'ün üzerinde artabilir, bu çok önemli bir ölçek genişlemesi, insanlık tarihindeki en büyük altyapı yatırımı ve sadece Nvidia'nın talebini karşılamak için iki katına çıkması gerekecek.” dedi.
Bu değerlendirme, Nvidia cephesinde yapay zeka altyapısına yönelik talebin kısa vadeli bir dalga değil, uzun soluklu bir büyüme trendi olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. TSMC’nin son çeyreklerde art arda duyurduğu fabrika projeleri ve sermaye harcamalarındaki (CapEx) agresif artış da sektörün bu beklentiyi paylaştığını gösteriyor. Şirketin mevcut üretim hatlarının halihazırda ciddi şekilde zorlandığı bilinirken planlanan genişleme, Nvidia merkezli talep artışının ne denli büyük olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.
ABD, Avrupa ve Japonya’da dev fabrika hamlesi
TSMC açısından en dikkat çekici noktalardan biri ise Nvidia’nın üretim hatları üzerindeki payı. Grace Blackwell ve Vera Rubin gibi yeni nesil platformlar, TSMC’nin ileri üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü kullanıyor. Bu yoğun talep sayesinde Nvidia, yalnızca birkaç yıl içinde Apple’ı geride bırakarak TSMC’nin en büyük müşterisi konumuna yükseldi.
TSMC’nin kapasite için ön ödeme seçeneğini devreye alması da bu tabloyu güçlendiriyor. Yeni devreye girecek üretim hatlarının önemli bir bölümünün Nvidia ve diğer HPC müşterilerine ayrılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: