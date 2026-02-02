Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, Nvidia için üretim kapasitesini 10 yılda iki katına çıkarmak zorunda

    Nvidia CEO’su Jensen Huang’a göre, artan AI talebi TSMC’nin üretim kapasitesini önümüzdeki 10 yılda iki katına çıkarmasını gerektiriyor. TSMC ise yatırımlarını dünya geneline yayıyor.

    TSMC, Nvidia için üretimini 10 yılda iki katına çıkarmak zorunda Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka odaklı donanımlara yönelik küresel talep hız kesmeden artarken bu büyümenin merkezindeki şirketlerden Nvidia’nın ihtiyaçları, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın açıklamalarına göre TSMC, önümüzdeki 10 yıl içinde üretim kapasitesini yüzde 100’ün üzerinde artırmak zorunda. Üstelik bu devasa genişleme bile tek başına Nvidia’nın talebini karşılamak için gerekli görülüyor.

    Talep bitmek bilmiyor

    Jensen Huang, Tayvan medyasına verdiği bir röportajda TSMC’nin planladığı kapasite artışının ölçeğine dikkat çekerek “TSMC'nin üretim kapasitesi önümüzdeki on yıl içinde %100'ün üzerinde artabilir, bu çok önemli bir ölçek genişlemesi, insanlık tarihindeki en büyük altyapı yatırımı ve sadece Nvidia'nın talebini karşılamak için iki katına çıkması gerekecek.” dedi.

    Bu değerlendirme, Nvidia cephesinde yapay zeka altyapısına yönelik talebin kısa vadeli bir dalga değil, uzun soluklu bir büyüme trendi olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. TSMC’nin son çeyreklerde art arda duyurduğu fabrika projeleri ve sermaye harcamalarındaki (CapEx) agresif artış da sektörün bu beklentiyi paylaştığını gösteriyor. Şirketin mevcut üretim hatlarının halihazırda ciddi şekilde zorlandığı bilinirken planlanan genişleme, Nvidia merkezli talep artışının ne denli büyük olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

    ABD, Avrupa ve Japonya’da dev fabrika hamlesi

    TSMC, Nvidia için üretimini 10 yılda iki katına çıkarmak zorunda Tam Boyutta Gör
    TSMC’nin fabrika genişleme planları yalnızca talep artışıyla sınırlı değil. Şirket, jeopolitik riskleri de hesaba katarak üretim ağını Tayvan dışına yayma stratejisini hızlandırmış durumda. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Japonya ve özellikle ABD’de büyük ölçekli yatırımlar öne çıkıyor. ABD’de kurulması planlanan tedarik zinciri, yaklaşık 250 milyar dolarlık dev bir mega yatırımı kapsıyor. Bu yatırım Ar-Ge’den gelişmiş üretim süreçlerine kadar uzanıyor.

    TSMC açısından en dikkat çekici noktalardan biri ise Nvidia’nın üretim hatları üzerindeki payı. Grace Blackwell ve Vera Rubin gibi yeni nesil platformlar, TSMC’nin ileri üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü kullanıyor. Bu yoğun talep sayesinde Nvidia, yalnızca birkaç yıl içinde Apple’ı geride bırakarak TSMC’nin en büyük müşterisi konumuna yükseldi.

    TSMC’nin kapasite için ön ödeme seçeneğini devreye alması da bu tabloyu güçlendiriyor. Yeni devreye girecek üretim hatlarının önemli bir bölümünün Nvidia ve diğer HPC müşterilerine ayrılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eminönü otopark tavsiye seramik cam filmi definasyon kürü medeni hal sorgulama golf 8.5

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus VivoBook Go 15
    Asus VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum