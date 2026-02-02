TSMC, Nvidia için üretim kapasitesini 10 yılda iki katına çıkarmak zorunda

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka odaklı donanımlara yönelik küresel talep hız kesmeden artarken bu büyümenin merkezindeki şirketlerden Nvidia’nın ihtiyaçları, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturuyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın açıklamalarına göre TSMC, önümüzdeki 10 yıl içinde üretim kapasitesini yüzde 100’ün üzerinde artırmak zorunda. Üstelik bu devasa genişleme bile tek başına Nvidia’nın talebini karşılamak için gerekli görülüyor.

Talep bitmek bilmiyor

Jensen Huang, Tayvan medyasına verdiği bir röportajda TSMC’nin planladığı kapasite artışının ölçeğine dikkat çekerek “TSMC'nin üretim kapasitesi önümüzdeki on yıl içinde %100'ün üzerinde artabilir, bu çok önemli bir ölçek genişlemesi, insanlık tarihindeki en büyük altyapı yatırımı ve sadece Nvidia'nın talebini karşılamak için iki katına çıkması gerekecek.” dedi.

Bu değerlendirme, Nvidia cephesinde yapay zeka altyapısına yönelik talebin kısa vadeli bir dalga değil, uzun soluklu bir büyüme trendi olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. TSMC’nin son çeyreklerde art arda duyurduğu fabrika projeleri ve sermaye harcamalarındaki (CapEx) agresif artış da sektörün bu beklentiyi paylaştığını gösteriyor. Şirketin mevcut üretim hatlarının halihazırda ciddi şekilde zorlandığı bilinirken planlanan genişleme, Nvidia merkezli talep artışının ne denli büyük olduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

ABD, Avrupa ve Japonya’da dev fabrika hamlesi

Tam Boyutta Gör TSMC’nin fabrika genişleme planları yalnızca talep artışıyla sınırlı değil. Şirket, jeopolitik riskleri de hesaba katarak üretim ağını Tayvan dışına yayma stratejisini hızlandırmış durumda. Bu kapsamda Avrupa Birliği, Japonya ve özellikle ABD’de büyük ölçekli yatırımlar öne çıkıyor. ABD’de kurulması planlanan tedarik zinciri, yaklaşık 250 milyar dolarlık dev bir mega yatırımı kapsıyor. Bu yatırım Ar-Ge’den gelişmiş üretim süreçlerine kadar uzanıyor.

TSMC açısından en dikkat çekici noktalardan biri ise Nvidia’nın üretim hatları üzerindeki payı. Grace Blackwell ve Vera Rubin gibi yeni nesil platformlar, TSMC’nin ileri üretim kapasitesinin önemli bir bölümünü kullanıyor. Bu yoğun talep sayesinde Nvidia, yalnızca birkaç yıl içinde Apple’ı geride bırakarak TSMC’nin en büyük müşterisi konumuna yükseldi.

TSMC’nin kapasite için ön ödeme seçeneğini devreye alması da bu tabloyu güçlendiriyor. Yeni devreye girecek üretim hatlarının önemli bir bölümünün Nvidia ve diğer HPC müşterilerine ayrılması bekleniyor.

