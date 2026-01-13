TSMC üretim hattında kriz çıktı, müşteriler iki kat ödeme yapmaya razı

TSMC bu yılı bitirmek üzere
Sektör kaynaklarına göre TSMC’nin üretim hatları kilitlenmiş durumda. Özellikle büyük teknoloji şirketleri ve grafik birimi tasarımcıları, yongalarını Tayvanlı devin fabrikalarında üretebilmek için normal fiyatın iki katına kadar ek ücret ödemeye razı oluyor. Artık üreticiler için acil üretim ön planda ve maliyetler ikinci planda.
Sektörde Hot Run olarak adlandırılan bu acil üretim süreci TSMC’nin gelirlerinde önemli bir paya sahip olmaya başladı. Apple, Nvidia ve AMD gibi devler ürün döngülerini hızlandırmak için bu yönteme başvuruyor.
Elbette maliyeti ikinci plana atmak demek son kullanıcıya fiyat artışı demek. Örneğin iPhone 18 serisinde işlemci biriminin maliyetinin yüzde 80 arttığı dile getirilmişti. Üzerine bir de DRAM krizi eklenince tüketici eski fiyatları mumla arayacak. Samsung ve Xiaomi gibi markaların da ürünlerinde fiyat artışına gitmesi bekleniyor.