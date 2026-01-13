Giriş
    TSMC üretim hattında kriz çıktı, müşteriler iki kat ödeme yapmaya razı

    2nm sürecinde verimlilik oranlarını beklentilerin üzerine çıkaran TSMC adeta dolup dolup taşıyor. Müşteriler öncelik alabilmek için 2 kata kadar ekstra ücret ödemeye razı. 

    TSMC Tam Boyutta Gör
    Yapay zekâ son yılların en önemli teknolojik atılımı olarak gösterilse de piyasaları kasıp kavuruyor. Yarınlar yokmuş gibi kaynaklarını tüketen insanoğlu yine kendisine zarar veriyor. Yonga üretim hatlarında kriz üzerine kriz yaşanıyor.

    TSMC bu yılı bitirmek üzere

    Sektör kaynaklarına göre TSMC’nin üretim hatları kilitlenmiş durumda. Özellikle büyük teknoloji şirketleri ve grafik birimi tasarımcıları, yongalarını Tayvanlı devin fabrikalarında üretebilmek için normal fiyatın iki katına kadar ek ücret ödemeye razı oluyor. Artık üreticiler için acil üretim ön planda ve maliyetler ikinci planda.

    Sektörde Hot Run olarak adlandırılan bu acil üretim süreci TSMC’nin gelirlerinde önemli bir paya sahip olmaya başladı. Apple, Nvidia ve AMD gibi devler ürün döngülerini hızlandırmak için bu yönteme başvuruyor.

    Elbette maliyeti ikinci plana atmak demek son kullanıcıya fiyat artışı demek. Örneğin iPhone 18 serisinde işlemci biriminin maliyetinin yüzde 80 arttığı dile getirilmişti. Üzerine bir de DRAM krizi eklenince tüketici eski fiyatları mumla arayacak. Samsung ve Xiaomi gibi markaların da ürünlerinde fiyat artışına gitmesi bekleniyor.

