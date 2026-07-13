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    TSMC talebe yetişemiyor: Intel ve Tayvanlı rakiplerine yeni fırsat doğdu

    TSMC'nin CoWoS paketleme teknolojisine yönelik talep rekor seviyeye ulaştı. Kapasite yetersizliği nedeniyle Intel ve Tayvanlı rakip üreticiler artan siparişlerden pay almaya başladı.

    TSMC talebe yetişemiyor: Intel’e yeni fırsat doğdu Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) pazarında artan talep, yarı iletken sektöründe gelişmiş paketleme teknolojilerine yönelik ihtiyacı rekor seviyeye taşıdı. Bu alandaki en büyük oyuncu konumundaki TSMC, ise CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) teknolojisine yönelik siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Öyle ki kapasite yetersizliği nedeniyle bazı siparişler Intel ve diğer Tayvanlı paketleme şirketlerine yönelmeye başladı.

    Intel, EMIB teknolojisiyle payını büyütmek istiyor

    TSMC'nin uzun süredir sektörde en yaygın kullanılan paketleme çözümlerinden biri olan CoWoS’ta kapasite sınırına yaklaşması, rakip şirketler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Intel, EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) teknolojisiyle gelişmiş paketleme pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Şirketin bu alandaki yatırımlarını hızlandırdığı ve ABD hükümetinin desteğiyle faaliyetlerini agresif şekilde genişlettiği belirtiliyor.

    TSMC talebe yetişemiyor: Intel’e yeni fırsat doğdu Tam Boyutta Gör
    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Nvidia’nın yeni nesil Feynman GPU'larında gelişmiş paketleme siparişlerinin bir bölümünü Intel'e kaydırabileceği öne sürülüyor. Söz konusu ürünlerde Intel'in geliştirilmiş EMIB teknolojisinin kullanılabileceği belirtiliyor.

    Öte yandan ASE, SPIL, Powertech ve KYEC gibi Tayvan merkezli paketleme ve test şirketleri de TSMC'nin karşılayamadığı siparişlerden pay almaya başladı. Böylece gelişmiş paketleme ekosistemindeki rekabet her geçen gün daha da kızışıyor.

    Nvidia ve AMD'nin yoğun siparişleri baskıyı artırıyor

    TSMC talebe yetişemiyor: Intel’e yeni fırsat doğdu Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin en büyük müşterileri arasında Nvidia, AMD ve Amazon Web Services (AWS) bulunuyor. Özellikle Nvidia’nın hızla artan yapay zeka çipi siparişleri şirkete önemli gelir sağlıyor. Ancak bu durum, üretim kapasitesi üzerindeki baskıyı da artırıyor. Hatta bazı müşterilerin, henüz inşa edilmemiş üretim kapasitesi için bile önceden rezervasyon yaptığı ifade ediliyor.

    Artan talep nedeniyle wafer fiyatlarında da ciddi yükseliş yaşandığı belirtiliyor. AMD tarafında ise şirket, N2P üretim sürecinde seri üretime giren yeni nesil EPYC Venice işlemcilerinde TSMC'nin CoWoS teknolojisini kullanıyor. Ayrıca gelecek dönemde piyasaya çıkacak MI400 ve MI500 yapay zeka hızlandırıcılarında da TSMC'nin gelişmiş paketleme çözümlerinden yararlanacak.

    Yeni tesisler üretimde

    Artan talebe yanıt verebilmek için TSMC üretim altyapısını genişletmeye devam ediyor. Şirketin halen Tayvan'da faaliyet gösteren beş gelişmiş paketleme ve test tesisi bulunuyor. Bunun yanında TSMC, Tayvan'da yeni gelişmiş paketleme tesisleri inşa ederken, 12 fabrikalık genişleme planı kapsamında ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni gelişmiş paketleme tesisi kurmayı da planlıyor.

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