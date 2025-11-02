TSMC, Tayvan'da A14 çip üretimi için izin aldı: 49 milyar dolara mâl olacak!

Orta Tayvan Bilim Parkı Bürosu, TSMC’nin yonga üretim fabrikası, enerji ve su sağlayacak merkezi bir yardımcı tesis ile üç ofis binasının inşası için izinleri aldığını doğruladı. Büro başkan yardımcısı Wang Chun-chieh, bu onayların TSMC’ye yüksek hızlı yonga üretim tesisinin inşaatını yakında başlatma olanağı sağladığını belirtti.
Şirketin en gelişmiş üretim süreci olacak
Yeni fabrika, TSMC’nin A14 (1.4nm) üretim teknolojisini kullanacak. Bu teknoloji, mevcut üretim süreçlerine göre önemli bir ilerleme anlamına geliyor. Şirketin verilerine göre A14 süreci, aynı güç tüketiminde 2nm teknolojisine kıyasla %15 daha yüksek performans sunarken, aynı hızda çalıştığında %30 daha az enerji harcıyor.
Yaklaşık 49 milyar dolarlık yatırımı içeren bu proje, faaliyete geçtiğinde yıllık 16 milyar dolar üretim değeri yaratacak. İnşaatın yıl sonuna kadar başlaması ve seri üretimin 2028’in ikinci yarısında devreye girmesi planlanıyor.
Yapay zeka talebi büyümeyi teşvik ediyor
A14 fabrikasının hayata geçmesi, yapay zeka uygulamalarının neden olduğu ileri seviye yarı iletken talebindeki patlamanın bir sonucu olarak görülüyor. TSMC, yılın üçüncü çeyreğinde kârını geçen yıla göre %39 artırarak 14,7 milyar dolara çıkardı. Bu artışın temel nedeni yapay zeka çiplerine yönelik yoğun talep oldu. Şirket, 2025 yılı gelir büyüme tahminini de %30'un üzerine yükseltti.
Taichung’daki tesisin yaklaşık 4.500 kişiye istihdam sağlaması ve Tayvan’ın küresel yapay zeka çip üretimindeki konumunu güçlendirmesi bekleniyor. Ülke ekonomisi, halihazırda yapay zeka kaynaklı büyümeden büyük ölçüde fayda sağlamış durumda. Üçüncü çeyrekte GSYİH yıllık bazda %7,5 artarak ekonomistlerin tahminlerini geçti.
TSMC CEO'su C.C. Wei, şirketin yurtdışında da üretim kapasitesini artırmasına rağmen Tayvan'ın yenilik ve ileri teknoloji üretiminin merkezinde kalacağını vurguladı.
