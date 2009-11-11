TSMC verimlilik problemlerini reddetti

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Tayvan merkezli döküm firması TSMC gündemden düşmüyor. ATi ve Nvidia başta olmak üzere 200'e yakın firma için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC'nin, 40nm üretim teknolojisi için verimlilik sorunu yaşadığı aylardır konuşulmakta. Yaşadığı problemler nedeniyle ATi Radeon HD 4770 modelinin adeta "hayalet" kart olmasına neden olan TSMC'nin durumu telafi edebilmek için AMD'ye yeni bir fiyat tarifesi üzerinden indirim yaptığı da daha önce gündeme gelmişti. Yoğun bir çalışma sonucunda yaz aylarında verimlilik seviyesini %60'a kadar çıkardığı belirtilen TSMC'de yeni bir problemin patlak vermesi, firmayı bir kez daha gündeme taşımış ve verimlilik seviyesinin %40'lara kadar gerilediği iddia edilmişti. Ancak TSMC yaptığı resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlarken, arada önemli bir ipucu da verdi.,

40nm üretim teknolojisi için teknik bazı problemlerin yaşandığını kabul eden TSMC, verimlilik seviyesinin basına yansıdığı şekilde %40'lara düştüğünü ise kabul etmedi. Mevcut durumu koruduklarını açıklayan firma basın sözcüsü, yeni yıl ile birlikte 40nm için verimlilik seviyesini geliştireceklerinden emin olduklarını söyledi. Üretim aşamasındaki verimlilik problemleri nedeniyle DirectX 11 destekli mobil GPU'larını 2010'a öteleyen AMD ile birlikte Nvidia'nın da bu durumdan ciddi şekilde etkilendiği ve 40nm GPU'ları için adet sıkıntısı yaşadığı daha önce gündeme gelmişti. Görünüşe bakılırsa 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların gerçek anlamda yaygınlaşması eğer TSMC'nin sıkıntıları söylendiği gibi sene başında biterse, önümüzdeki yılın ilk aylarını bulacak gibi görünüyor.