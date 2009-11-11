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TSMC verimlilik problemlerini reddetti

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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TSMC verimlilik problemlerini reddetti
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Tayvan merkezli döküm firması TSMC gündemden düşmüyor. ATi ve Nvidia başta olmak üzere 200'e yakın firma için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC'nin, 40nm üretim teknolojisi için verimlilik sorunu yaşadığı aylardır konuşulmakta. Yaşadığı problemler nedeniyle ATi Radeon HD 4770 modelinin adeta "hayalet" kart olmasına neden olan TSMC'nin durumu telafi edebilmek için AMD'ye yeni bir fiyat tarifesi üzerinden indirim yaptığı da daha önce gündeme gelmişti. Yoğun bir çalışma sonucunda yaz aylarında verimlilik seviyesini %60'a kadar çıkardığı belirtilen TSMC'de yeni bir problemin patlak vermesi, firmayı bir kez daha gündeme taşımış ve verimlilik seviyesinin %40'lara kadar gerilediği iddia edilmişti. Ancak TSMC yaptığı resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlarken, arada önemli bir ipucu da verdi.,

40nm üretim teknolojisi için teknik bazı problemlerin yaşandığını kabul eden TSMC, verimlilik seviyesinin basına yansıdığı şekilde %40'lara düştüğünü ise kabul etmedi. Mevcut durumu koruduklarını açıklayan firma basın sözcüsü, yeni yıl ile birlikte 40nm için verimlilik seviyesini geliştireceklerinden emin olduklarını söyledi. Üretim aşamasındaki verimlilik problemleri nedeniyle DirectX 11 destekli mobil GPU'larını 2010'a öteleyen AMD ile birlikte Nvidia'nın da bu durumdan ciddi şekilde etkilendiği ve 40nm GPU'ları için adet sıkıntısı yaşadığı daha önce gündeme gelmişti. Görünüşe bakılırsa 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların gerçek anlamda yaygınlaşması eğer TSMC'nin sıkıntıları söylendiği gibi sene başında biterse, önümüzdeki yılın ilk aylarını bulacak gibi görünüyor.


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iscanthere 10 yıl
tabi reddedecek
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CoreXXX 10 yıl
tr piyasası kart dolu her tarafta 5850 kaynıyor, hemde vtx 289 dolar novada, nasıl sıkıntı var anlamıyorum ben
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sulo61gun 10 yıl

CoreXXX

tr piyasası kart dolu her tarafta 5850 kaynıyor, hemde vtx 289 dolar novada, nasıl sıkıntı var anlamıyorum ben

aynı şekilde 4770 de rahatça bulunabiliyor.
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yekoo 10 yıl
konuya değil arkadaşın 20nm geçen yorumuna cevap yazmış o orda. sınır muhabbetine yani silikon için geçen.
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sulo61gun 10 yıl
Arkadaş da orada ekran kartlarındaki nmrik küçülmeden bahsediyor. işlemci yapısı ile ekran kartı yapısı bir değil, aynı kulvarda değerlendirilmesi de son derece yanlış
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yekoo 10 yıl
morning arkadaşım sanırım anlamış 7nm muhabettini :) anlamayıp konuyu bulandıranlara duyurulur...
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sulo61gun 10 yıl
konuda bahsedilen bu mu peki
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XRacer 10 yıl
Alıntı:
intelin 7 nm işlemciler için yol haritası var.
Duyduğuma göre de 18nmden sonra da çakışmalar olacağı için 18nm sınır olecekmiş ama ne derece doğru bilmiyorum...
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tahir40 10 yıl
Amd o yüzden üretimi globalfoundries'e yıkmaya çalışıyor. 32 nm sürecinde aynı sorunları yaşamamak için. Bence de en temizi kendin tasarla kendin üret...
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mehmetgirgin 10 yıl
hd 4770 hayalet kart mı bayağı iyi yorumlar yapılıyordu bu kart hakkında
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sulo61gun 10 yıl
ne yazmışsın: "intelin 7 nm işlemciler için yol haritası var"
konu ne :amd ve nvidia ile ilgili nm üretim sorunları.
arkadaşın dediği ne:yine ati ve nvidia kartları ile ilgili nm küçülme sorunları
sonuç:konunun intel işlemcilerle alakası yok. okudum ve yine aynı sonuç çıktı bence sen yazdıklarını ve yazılanları iyi oku sonra yaz
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Source 10 yıl

mehmetgirgin

hd 4770 hayalet kart mı bayağı iyi yorumlar yapılıyordu bu kart hakkında


Kartın iyiliğine kimsenin lafı yok hayalet derken bulunamadığını kastetmiş
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mehmetgirgin 10 yıl
hd 4770 hayalet kart mı bayağı iyi yorumlar yapılıyordu bu kart hakkında
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sadtneverdie 10 yıl
önce ne için intel yazdığımı oku sonra konuş
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mamad 10 yıl
Daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum; işin içindeki bir çok kişi 20nm'nin (hatta 22nm'nin) silikon transistörler için son nokta olduğunu söylüyorlar. Umuyorum ki grafin ile yapılan çalışmalarda ciddi bir olumsuzluk yoktur. 22nm'ye gelindiğinde, grafğin adını daha çok duyacağız buna emin olun. Ancak 40nm'nin aşılması ve 32nm yahut 28nm'ye geçişin eski dönemlere göre daha uzun bir zaman alacağı ortada. 7-8 aylık süreçte 40nm'de hâlâ verimlilik problemlerinden bahsediliyor. 40nm'de bu durum aşılmadan daha ileri bir adımı gerçekleştirmek güç olacaktır. Bence iyi ihtimalle 2010 sonu 32nm'yi belki görürüz. Tahminim 2011.
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sadtneverdie 10 yıl

mamad

Daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum; işin içindeki bir çok kişi 20nm'nin (hatta 22nm'nin) silikon transistörler için son nokta olduğunu söylüyorlar. Umuyorum ki grafin ile yapılan çalışmalarda ciddi bir olumsuzluk yoktur. 22nm'ye gelindiğinde, grafğin adını daha çok duyacağız buna emin olun. Ancak 40nm'nin aşılması ve 32nm yahut 28nm'ye geçişin eski dönemlere göre daha uzun bir zaman alacağı ortada. 7-8 aylık süreçte 40nm'de hâlâ verimlilik problemlerinden bahsediliyor. 40nm'de bu durum aşılmadan daha ileri bir adımı gerçekleştirmek güç olacaktır. Bence iyi ihtimalle 2010 sonu 32nm'yi belki görürüz. Tahminim 2011.


intelin 7 nm işlemciler için yol haritası var.
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