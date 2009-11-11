TSMC verimlilik problemlerini reddetti

Tayvan merkezli döküm firması TSMC gündemden düşmüyor. ATi ve Nvidia başta olmak üzere 200'e yakın firma için hacimli yonga üretimi gerçekleştiren TSMC'nin, 40nm üretim teknolojisi için verimlilik sorunu yaşadığı aylardır konuşulmakta. Yaşadığı problemler nedeniyle ATi Radeon HD 4770 modelinin adeta "hayalet" kart olmasına neden olan TSMC'nin durumu telafi edebilmek için AMD'ye yeni bir fiyat tarifesi üzerinden indirim yaptığı da daha önce gündeme gelmişti. Yoğun bir çalışma sonucunda yaz aylarında verimlilik seviyesini %60'a kadar çıkardığı belirtilen TSMC'de yeni bir problemin patlak vermesi, firmayı bir kez daha gündeme taşımış ve verimlilik seviyesinin %40'lara kadar gerilediği iddia edilmişti. Ancak TSMC yaptığı resmi açıklama ile bu iddiaları yalanlarken, arada önemli bir ipucu da verdi.,
40nm üretim teknolojisi için teknik bazı problemlerin yaşandığını kabul eden TSMC, verimlilik seviyesinin basına yansıdığı şekilde %40'lara düştüğünü ise kabul etmedi. Mevcut durumu koruduklarını açıklayan firma basın sözcüsü, yeni yıl ile birlikte 40nm için verimlilik seviyesini geliştireceklerinden emin olduklarını söyledi. Üretim aşamasındaki verimlilik problemleri nedeniyle DirectX 11 destekli mobil GPU'larını 2010'a öteleyen AMD ile birlikte Nvidia'nın da bu durumdan ciddi şekilde etkilendiği ve 40nm GPU'ları için adet sıkıntısı yaşadığı daha önce gündeme gelmişti. Görünüşe bakılırsa 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU'ların gerçek anlamda yaygınlaşması eğer TSMC'nin sıkıntıları söylendiği gibi sene başında biterse, önümüzdeki yılın ilk aylarını bulacak gibi görünüyor.
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aynı şekilde 4770 de rahatça bulunabiliyor.
intelin 7 nm işlemciler için yol haritası var.
Duyduğuma göre de 18nmden sonra da çakışmalar olacağı için 18nm sınır olecekmiş ama ne derece doğru bilmiyorum...
konu ne :amd ve nvidia ile ilgili nm üretim sorunları.
arkadaşın dediği ne:yine ati ve nvidia kartları ile ilgili nm küçülme sorunları
sonuç:konunun intel işlemcilerle alakası yok. okudum ve yine aynı sonuç çıktı bence sen yazdıklarını ve yazılanları iyi oku sonra yaz
Kartın iyiliğine kimsenin lafı yok hayalet derken bulunamadığını kastetmiş
intelin 7 nm işlemciler için yol haritası var.