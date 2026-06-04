Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC: Yapay zekanın çip talebi yıllarca karşılanamayacak

    TSMC CEO’su C.C. Wei, yapay zeka çiplerine yönelik talebin yıllarca arzı aşacağını söyledi. Şirket, ABD’deki yatırımlarına rağmen üretimin talebi karşılamasının uzun zaman alacağını belirtiyor.

    TSMC: Yapay zekanın çip talebi yıllarca karşılanamayacak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'nin CEO'su C.C. Wei, yapay zeka kaynaklı yarı iletken talebinin önümüzdeki yıllarda da hız kesmeden devam edeceğini ve şirketin üretim kapasitesini artırmasına rağmen talebin arzı aşmayı sürdüreceğini söyledi. Tayvan’da düzenlenen yıllık hissedarlar toplantısında konuşan Wei, şirketin büyüme görünümüne ilişkin oldukça iyimser mesajlar verdi.

    Wei'ye göre yapay zeka modellerinin tüketici elektroniği, kurumsal çözümler ve devlet destekli yapay zeka projelerinde giderek daha yaygın kullanılması gelişmiş yarı iletkenlere yönelik ihtiyacı sürekli artırıyor. Bu durum da daha yüksek hesaplama gücü gereksinimini beraberinde getirerek TSMC'nin ileri üretim teknolojilerine olan talebi destekliyor. Wei, şirketin çok çalıştığını ancak talebin yüksek olduğunu ve ancak belirli bir miktarda üretim yapabildiklerini sözlerine ekledi.

    Bu bağlamda şirket, bu yıl gelirlerinde yüzde 30'un üzerinde büyüme bekliyor. TSMC, Nisan ayında yaptığı açıklamada da yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etmiş ve artan talebi karşılayabilmek için sermaye harcamalarını yükselteceğini duyurmuştu.

    Talep çok daha hızlı büyüyor

    TSMC, özellikle ABD'deki üretim kapasitesini artırmak amacıyla Arizona eyaletinde büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştiriyor. Şirketin ABD'deki toplam yatırım planı 165 milyar dolara ulaşmış durumda. Wei, Arizona'da sahip oldukları iki arazinin önümüzdeki 10 yıl boyunca ihtiyaçlarını karşılamaya yeteceğini belirtti.

    Bununla birlikte CEO, ABD'deki müşterilerin tüm taleplerinin yerel üretimle karşılanmasının "çok uzun zaman alacağını" ifade etti. Şirket yeni tesisler kurmasına rağmen yapay zeka sektöründeki büyümenin üretim kapasitesindeki artıştan daha hızlı ilerlediği görülüyor.

    Elon Musk'ın Terafab projesine net mesaj

    Hissedarlar toplantısında en dikkat çekici açıklamalardan biri Elon Musk'ın Terafab girişimi hakkında geldi. Mart ayında duyurulan ve SpaceX, Tesla ile Intel'in ortak çalışması olarak öne çıkan Terafab, dikey entegre bir yarı iletken üretim tesisi kurmayı hedefliyor.

    TSMC: Yapay zekanın çip talebi yıllarca karşılanamayacak Tam Boyutta Gör
    Mayıs ayında Teksas'ın Grimes County bölgesine sunulan belgeler, projenin ilk aşamasında 55 milyar dolarlık yatırım öngörüldüğünü sonraki aşamalarla birlikte bu rakamın 119 milyar dolara kadar çıkabileceğini ortaya koydu.

    Wei ise daha önce yaptığı değerlendirmeleri yineleyerek modern bir çip fabrikasının kısa sürede kurulamayacağını vurguladı. CEO, ileri seviye bir fabrikanın inşasının iki ila üç yıl, üretimin tam kapasiteye ulaşmasının ise bir ila iki yıl daha gerektirdiğini belirterek sektörde "kısayol olmadığını" söyledi.

    Morgan Stanley analistleri de Terafab'ın ilk ticari çip üretimine en erken 2028 yılının ortalarında başlayabileceğini tahmin ediyor.

    TSMC kendine güveniyor

    Wei, Intel'i "güçlü bir rakip" olarak tanımlarken şirketin hiçbir rakibini küçümsemediğini belirtti. Buna rağmen TSMC'nin sektördeki konumuna olan güveni oldukça yüksek.

    Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 35,7 milyar dolar gelir elde ederek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 büyüme kaydetti. Ayrıca 2026 yılı sermaye harcamaları bütçesi de 52 milyar ila 56 milyar dolar aralığına yükseltildi.

    Analistlere göre şirketin sahip olduğu teknolojik üstünlük, üretim ölçeği ve yıllara yayılan operasyonel deneyim yeni rakiplerin önünde önemli engeller oluşturuyor. Bu nedenle uzmanlar Terafab gibi yeni girişimlerin kısa vadede TSMC için ciddi bir tehdit oluşturmayacağı görüşünde.

    Bugün TSMC'nin küresel ölçekte gelişmiş üretim süreçlerinde gerçekleştirilen çip üretiminin yüzde 90'dan fazlasını kontrol ettiği belirtiliyor.

    Sert bir rekabet hissetmeyen TSMC CEO’su Wei aynı zamanda müşterilere yönelik fiyat artışı ihtimalini de gündeme getirdi. Wei, fiyat yükseltme fikrine sıcak baktığını ancak bunu agresif biçimde uygulamak istemediklerini söyledi.

    High-NA EUV makineleri alındı

    Wei, ASML'nin yeni nesil High-NA EUV litografi sistemleri hakkında da açıklamalarda bulundu. Birim başına maliyeti 400 milyon dolara kadar çıkabilen bu sistemler, çip üretiminde silikon plakalar üzerine son derece karmaşık devre desenlerinin işlenmesini sağlayan en gelişmiş ekipmanlar arasında yer alıyor.

    TSMC'nin bu araçlardan satın aldığını ve araştırma-geliştirme çalışmalarında kullandığını doğrulayan Wei, mevcut aşamada üretim süreçlerinde kullanıma geçmediklerini söyledi. Bunun temel nedeni ise maliyetlerin halen yüksek olması.

    CEO'ya göre şirket, teknolojinin ekonomik açıdan daha verimli hale gelmesini bekliyor. Maliyet-fayda dengesi uygun seviyeye ulaştığında High-NA EUV sistemlerinin seri üretime entegre edilmesi planlanıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/world/china/tsmc-boss-upbeat-outlook-ai-boom-shows-no-sign-easing-2026-06-04/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-04/tsmc-ceo-warns-chip-supply-won-t-meet-ai-fueled-demand-for-years
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

    Profil resmi
    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilginç hikayeler klavye i yerine ' yazıyor genize yapışan şey nasıl çıkar zyrtec kullananların yorumları sıfır araç kokusu tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum