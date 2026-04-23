Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC, 2029'a kadarki yol haritasını açıkladı: 1.2nm ve 1.3nm üretim süreçlerini duyurdu

    TSMC, 2029 yılına kadar uzanan yeni üretim teknolojisi planını açıkladı ve A13 (1.3nm) ile A12 (1.2nm) gibi daha ileri düğümlerin devreye alınacağını duyurdu.  

    TSMC, 2029 yılına kadar uzanan yeni üretim teknolojisi planını açıkladı ve A13 (1.3nm) ile A12 (1.2nm) gibi daha ileri düğümlerin o tarihte devreye alınacağını duyurdu. Şirket, özellikle maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle ASML’nin en gelişmiş High-NA EUV makinelerini şimdilik kullanmak istemiyor ve bunun yerine mevcut teknolojilerle daha küçük ve verimli çipler üretmeye odaklanıyor.

    TSMC'nin yeni yol haritası

    Kuzey Amerika Teknoloji Sempozyumu 2026'da paylaşılan yol haritası, 2021’den 2029’a kadar olan üretim süreçlerini kapsıyor. Bu plan, hem üst düzey performans odaklı düğümleri hem de daha yaygın kullanım için optimize edilmiş çözümleri içeriyor. N2 (2nm) sürecinin bu yıl ilk ürünlerde seri üretime geçmesi beklenirken, şirketin ardından 2026’da N2P ve N3A, 2027’de N2X ve A16, 2028’de A14 ile N2U ve 2029’da A13 ile A12 gibi yeni nesil teknolojilere ilerlemesi planlanıyor. Aynı dönemde daha geniş kullanım alanı hedefleyen N3C ve N2U gibi süreçler de geliştirilmeye devam edecek.

    A13 üretim süreci, A14’ün küçültülmüş bir versiyonu olarak tasarlanıyor ve yaklaşık %6 daha az alan kaplayarak daha kompakt çip tasarımlarına imkan tanıyor. Bu süreç, özellikle yapay zeka, yüksek performanslı hesaplama ve mobil cihazlar için önemli bir seçenek olacak ve A14 ile tam uyumluluk sunacak. 2029’da üretime geçmesi planlanan A13’ten hemen önce, 2028’de A14 devreye girecek. Aynı yıl içinde tanıtılması planlanan A12 ise A14’ün daha da geliştirilmiş bir versiyonu olacak ve arka yüzeyden güç iletimi sağlayan yeni bir teknoloji kullanacak.
    Öte yandan N2 platformunun geliştirilmiş bir türevi olan N2U, performans ve verimlilik arasında denge kuran bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu süreç, önceki versiyona kıyasla daha yüksek hız veya daha düşük güç tüketimi sunarken, aynı zamanda daha iyi üretim verimi ve daha olgun bir teknoloji altyapısı sağlayacak. 2028’de seri üretime hazır hale gelmesi bekleniyor.

    TSMC düğümlerinin karşılaştırması

    -

    A16 vs N2P

    N2X vs N2P

    N2U vs N2P

    A14 vs N2

    A13 vs A14

    A12 vs A16 

    Güç

    -15% - -20%

    daha düşük

    %8 - %10

    -25% ~ -30%

    ?

    daha düşük

    Performans

    %8 - %10

    %10

    %3 - %4

    %10 - %15

    ?

    daha yüksek

    Çip Yoğunluğu

    1,07x - 1,10x

    ?

    ?

    1.2x

    ?

    daha yoğun

    Mantık Yoğunluğu

    ?

    ?

    1,02X - 1,03X

    1,23x

    1.06X

    daha yoğun

    Transistör

    GAA

    GAA

    GAA

    2. Nesil GAA

    2. Nesil GAA

    2. Nesil GAA

    Üretim tarihi

    2027

    2027

    2027

    2028

    2029

    2029

    TSMC sadece üretim süreçlerinde değil, paketleme teknolojilerinde de önemli ilerlemeler üzerinde çalışıyor. 3D yonga yığınlama ve gelişmiş bağlantı çözümleri sayesinde çok daha büyük ve güçlü çiplerin üretilmesi hedefleniyor. CoWoS teknolojisiyle daha büyük çip boyutları mümkün hale gelirken, ilerleyen yıllarda SoW-X gibi çok daha geniş entegrasyon çözümleri de devreye girecek. Ayrıca şirketin SoIC 3D yığınlama teknolojisi, çipler arası veri aktarımını ciddi şekilde hızlandıracak şekilde geliştiriliyor.

    Bunun yanında optik veri iletimi tarafında geliştirilen COUPE teknolojisi, veri merkezlerinde daha hızlı ve verimli iletişim sağlamak için doğrudan paket içine entegre ediliyor. Bu yaklaşım, enerji verimliliğini artırırken gecikmeyi önemli ölçüde azaltıyor.

    Şirket yöneticilerinden Kevin Zhang, gelişmiş High-NA EUV makinelerinin tamamen göz ardı edilmediğini, ancak şu an için mevcut EUV teknolojisinin daha da optimize edilerek kullanılmasının yeterli avantaj sağladığını belirtiyor. Özellikle yapay zeka talebinin hızla arttığı bu dönemde yeni fabrikalara yapılan yatırımlar zaten oldukça yüksek olduğu için, çok pahalı olan yeni nesil litografi ekipmanlarına geçişin şimdilik ertelendiği anlaşılıyor. Bu nedenle TSMC, kısa vadede mevcut teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak A13 ve A12 gibi düğümlerle ilerlemeyi tercih ediyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/semiconductors/tsmc-unveils-process-technology-roadmap-through-2029-a12-a13-n2u-announced-a16-slips-to-2027 https://pr.tsmc.com/english/news/3302
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum