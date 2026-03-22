    TÜBİTAK’ın seyir füzesi SOM-J’den harp başlıklı atış testi: Tam isabetle vurdu

    SOM-J seyir füzesi, canlı harp başlığıyla gerçekleştirilen son testte hedefini tam isabetle vurdu. Yerli füze, yüksek hassasiyet ve düşük görünürlük kabiliyetiyle sahada önemli bir güç olacak.

    Türkiye’nin projeleri arasında kritik bir yere sahip olan SOM-J seyir füzesi, gerçekleştirilen son testte önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Canlı harp başlığıyla yapılan atışta füze, hedefini tam isabetle vurarak yüksek hassasiyet kabiliyetini sahada kanıtladı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN ortaklığında geliştirilen SOM-J, son test sürecini başarıyla tamamladı. Füzenin özellikle düşük görünürlük ve gelişmiş manevra kabiliyetleri sayesinde modern muharebe ortamında önemli bir güç çarpanı olması bekleniyor.

    Caydırıcı bir unsur olacak

    SOM-J’nin sahip olduğu teknik özellikler, onu yalnızca bir mühimmat olmaktan çıkarıp stratejik bir unsur haline getiriyor. Alçak irtifada uçuş yeteneği, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar görünürlüğü, füzenin düşman savunma sistemlerinden kaçınarak hedefe ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu özellikler, özellikle yoğun şekilde korunan hedeflere karşı operasyonel etkinliği artırıyor.

    SOM-J, sahip olduğu kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık sayesinde hedefleri yüksek doğrulukla tespit edebiliyor. Bunun yanında otomatik hedef tanıma sistemi, operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan hedef seçimini optimize edebiliyor.

    Füzenin dikkat çeken bir diğer özelliği ise veri bağı (data link) altyapısı. Bu sistem sayesinde atış sonrasında dahi kontrol imkanı sağlanıyor. Böylelikle operatörler görev sırasında hedef güncelleme, yeniden hedefleme, görev iptali ve yayın susturma gibi kritik müdahaleleri gerçekleştirebiliyor.

    Kara ve deniz hedeflerine karşı etkin

    SOM-J, yalnızca kara hedeflerine değil, aynı zamanda sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkili olacak şekilde tasarlandı. Füze, bu kapsamda zırh delici/kısmi delici harp başlığı ile donatıldı ve özellikle yüksek korumaya sahip hedeflere karşı optimize edildi.

    Yaklaşık 500 kilogram (1.100 lb) ağırlığındaki füze, 275 kilometre menzil sunarak geniş bir operasyon alanı sağlıyor. Navigasyon tarafında ise Küresel Konumlama Sistemi (KKS), Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ve Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS) gibi çok katmanlı bir yapı kullanılıyor. Bu sayede GPS karıştırmasına karşı da dayanıklılık artırılıyor.

    SOM-J’nin entegrasyon süreci de eş zamanlı olarak ilerliyor. Füzenin, F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının yanı sıra Türkiye’nin yeni nesil platformları olan KAAN savaş uçağı ve Bayraktar KIZILELMA ile uyumlu şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Ayrıca farklı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile de entegre çalışabilecek şekilde geliştiriliyor.

    • Uzunluk: 3,9m
    • Ağırlık: 540kg
    • Harp başlığı ağırlığı: 140kg
    • Harp başlığı tipi: Parçacık tesirli zırh delici
    • Azami menzil: 275 km
    • Hız: Yüksek ses altı
    • Arayıcı başlık: Kızılötesi görüntüleyici (IIR)
    • Güdüm: ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH 
    • Otonom Kullanım
    • Uzun Menzil
    • Düşük Radar İzi
    • Yüksek Beka
    • Kızılötesi G.rüntüleyici Ayracı [IIR] Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm
    • Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
    • Karşı Tedbirlere Dayanıklı
    • Ağ Merkezli Harekâta Uygunluk
    • Fırsat Hedeﬂerine Angajman
    • Seçilebilir Vuruş Parametreleri
    • Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme
    • Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu
    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 hafta önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 hafta önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 1 hafta önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

