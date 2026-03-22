TÜBİTAK’ın seyir füzesi SOM-J’den harp başlıklı atış testi: Tam isabetle vurdu

Türkiye'nin projeleri arasında kritik bir yere sahip olan SOM-J seyir füzesi, gerçekleştirilen son testte önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Canlı harp başlığıyla yapılan atışta füze, hedefini tam isabetle vurarak yüksek hassasiyet kabiliyetini sahada kanıtladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN ortaklığında geliştirilen SOM-J, son test sürecini başarıyla tamamladı. Füzenin özellikle düşük görünürlük ve gelişmiş manevra kabiliyetleri sayesinde modern muharebe ortamında önemli bir güç çarpanı olması bekleniyor.

Caydırıcı bir unsur olacak

SOM-J’nin sahip olduğu teknik özellikler, onu yalnızca bir mühimmat olmaktan çıkarıp stratejik bir unsur haline getiriyor. Alçak irtifada uçuş yeteneği, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar görünürlüğü, füzenin düşman savunma sistemlerinden kaçınarak hedefe ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu özellikler, özellikle yoğun şekilde korunan hedeflere karşı operasyonel etkinliği artırıyor.

SOM-J, sahip olduğu kızılötesi görüntülemeli arayıcı başlık sayesinde hedefleri yüksek doğrulukla tespit edebiliyor. Bunun yanında otomatik hedef tanıma sistemi, operatör müdahalesine ihtiyaç duymadan hedef seçimini optimize edebiliyor.

Füzenin dikkat çeken bir diğer özelliği ise veri bağı (data link) altyapısı. Bu sistem sayesinde atış sonrasında dahi kontrol imkanı sağlanıyor. Böylelikle operatörler görev sırasında hedef güncelleme, yeniden hedefleme, görev iptali ve yayın susturma gibi kritik müdahaleleri gerçekleştirebiliyor.

Kara ve deniz hedeflerine karşı etkin

SOM-J, yalnızca kara hedeflerine değil, aynı zamanda sabit ve hareketli su üstü unsurlara karşı da etkili olacak şekilde tasarlandı. Füze, bu kapsamda zırh delici/kısmi delici harp başlığı ile donatıldı ve özellikle yüksek korumaya sahip hedeflere karşı optimize edildi.

Yaklaşık 500 kilogram (1.100 lb) ağırlığındaki füze, 275 kilometre menzil sunarak geniş bir operasyon alanı sağlıyor. Navigasyon tarafında ise Küresel Konumlama Sistemi (KKS), Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ve Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS) gibi çok katmanlı bir yapı kullanılıyor. Bu sayede GPS karıştırmasına karşı da dayanıklılık artırılıyor.

SOM-J’nin entegrasyon süreci de eş zamanlı olarak ilerliyor. Füzenin, F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının yanı sıra Türkiye’nin yeni nesil platformları olan KAAN savaş uçağı ve Bayraktar KIZILELMA ile uyumlu şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Ayrıca farklı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile de entegre çalışabilecek şekilde geliştiriliyor.

Uzunluk: 3,9m

Ağırlık: 540kg

Harp başlığı ağırlığı: 140kg

Harp başlığı tipi: Parçacık tesirli zırh delici

Azami menzil: 275 km

Hız: Yüksek ses altı

Arayıcı başlık: Kızılötesi görüntüleyici (IIR)

Güdüm: ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH

Otonom Kullanım

Uzun Menzil

Düşük Radar İzi

Yüksek Beka

Kızılötesi G.rüntüleyici Ayracı [IIR] Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Ağ Merkezli Harekâta Uygunluk

Fırsat Hedeﬂerine Angajman

Seçilebilir Vuruş Parametreleri

Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme

Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu

