TÜBİTAK’ın seyir füzesi SOM-J’den harp başlıklı atış testi: Tam isabetle vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklamaya göre TÜBİTAK SAGE ve ROKETSAN ortaklığında geliştirilen SOM-J, son test sürecini başarıyla tamamladı. Füzenin özellikle düşük görünürlük ve gelişmiş manevra kabiliyetleri sayesinde modern muharebe ortamında önemli bir güç çarpanı olması bekleniyor.
Caydırıcı bir unsur olacak
SOM-J’nin sahip olduğu teknik özellikler, onu yalnızca bir mühimmat olmaktan çıkarıp stratejik bir unsur haline getiriyor. Alçak irtifada uçuş yeteneği, yüksek manevra kabiliyeti ve düşük radar görünürlüğü, füzenin düşman savunma sistemlerinden kaçınarak hedefe ulaşmasını kolaylaştırıyor. Bu özellikler, özellikle yoğun şekilde korunan hedeflere karşı operasyonel etkinliği artırıyor.
Füzenin dikkat çeken bir diğer özelliği ise veri bağı (data link) altyapısı. Bu sistem sayesinde atış sonrasında dahi kontrol imkanı sağlanıyor. Böylelikle operatörler görev sırasında hedef güncelleme, yeniden hedefleme, görev iptali ve yayın susturma gibi kritik müdahaleleri gerçekleştirebiliyor.
Kara ve deniz hedeflerine karşı etkin
Yaklaşık 500 kilogram (1.100 lb) ağırlığındaki füze, 275 kilometre menzil sunarak geniş bir operasyon alanı sağlıyor. Navigasyon tarafında ise Küresel Konumlama Sistemi (KKS), Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ve Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS) gibi çok katmanlı bir yapı kullanılıyor. Bu sayede GPS karıştırmasına karşı da dayanıklılık artırılıyor.
SOM-J’nin entegrasyon süreci de eş zamanlı olarak ilerliyor. Füzenin, F-16 Fighting Falcon savaş uçaklarının yanı sıra Türkiye’nin yeni nesil platformları olan KAAN savaş uçağı ve Bayraktar KIZILELMA ile uyumlu şekilde kullanılabilmesi hedefleniyor. Ayrıca farklı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile de entegre çalışabilecek şekilde geliştiriliyor.
- Uzunluk: 3,9m
- Ağırlık: 540kg
- Harp başlığı ağırlığı: 140kg
- Harp başlığı tipi: Parçacık tesirli zırh delici
- Azami menzil: 275 km
- Hız: Yüksek ses altı
- Arayıcı başlık: Kızılötesi görüntüleyici (IIR)
- Güdüm: ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH
- Otonom Kullanım
- Uzun Menzil
- Düşük Radar İzi
- Yüksek Beka
- Kızılötesi G.rüntüleyici Ayracı [IIR] Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm
- Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
- Karşı Tedbirlere Dayanıklı
- Ağ Merkezli Harekâta Uygunluk
- Fırsat Hedeﬂerine Angajman
- Seçilebilir Vuruş Parametreleri
- Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme
- Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu
