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    TÜİK açıkladı: Türkiye'de internet kullanımı yüzde 92,3'e ulaştı

    TÜİK'in 2026 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 92,3'e yükseldi. İnternetten alışveriş yapanların oranı ilk kez yüzde 60'a çıktı

    TÜİK açıkladı: Türkiye'de internet kullanımı yüzde 92,3'e ulaştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkemizdeki internet ve sosyal medya kullanımı hakkında istatistikler içeren Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nı güncelledi.

    Türkiye'de internet kullanım oranı %92,3

    Türkiye’de 16-74 yaş grubundaki bireylerde internet kullanım oranı 2025 yılında %90,9 iken 2026 yılında %1,2’lik artışla %92,3’e ulaştı. Erkeklerde internet kullanım oranı %94,8, kadınlarda %89,9 olarak tespit edildi.

    En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları

    Bireylerin kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları sırasıyla %90,0 ile WhatsApp, %77,6 ile YouTube ve %71,1 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla %92,5 ile WhatsApp, %80,1 ile YouTube ve %71,9 ile Instagram uygulamalarını, kadınların %87,6 ile WhatsApp, %75,0 ile YouTube ve %70,2 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.

    Günümüzde telefon, tablet ve bilgisayar haricinde akıllı ve IoT sisteme sahip internet bağlantılı cihazların sayısı artmaya devam ediyor. En çok kullanılan internete bağlı cihaz türü TV oldu. Bireylerin %62’si internete bağlantılı TV, %18,6’sı internete bağlı ev aletleri (robot süpürgeler, buzdolabı, fırınlar, kahve makineleri vs.) ve %16,7’si akıllı saat ve kulaklık gibi internete bağlı giyilebilir cihazlara sahip.

    Kullanıcılar telefon ve bilgisayar satın alırken önce fiyata bakıyor

    Son 3 ay içinde cep telefonu, akıllı telefon, tablet, dizüstü veya masaüstü bilgisayar satın alanların önemli bulduğu özelliklerin sırasıyla şöyle:

    1. Fiyat: %89,3
    2. Donanım Özellikleri: %74,7
    3. Cihazın Enerji Verimliliği: %69,9
    4. Marka, Tasarım ve Boyut: %69,5

    Bu veriler, yüksek enflasyon ve artan fiyatların etkisiyle her 10 kişiden 9'unun tercihlerini fiyat odaklı hale getirdiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte kullanıcılar yalnızca uygun fiyatı değil, ödedikleri paranın karşılığını alabilecekleri güçlü donanım özelliklerini de ön planda tutuyor. Enerji verimliliğinin marka, tasarım ve boyutun önüne geçmesi ise tüketicilerin estetikten çok uzun pil ömrü ve yüksek hızlı şarj gibi günlük kullanım deneyimini doğrudan etkileyen özelliklere önem verdiğini gösteriyor.

    İnternetten sipariş verenler %60’a yükseldi

    Online alışveriş yapan kullanıcı sayısı her yıl artmaya devam ediyor. İnternet üzerinden sipariş verenlerin oranı 2025 yılında %55,7 iken, 2026 yılında bu oranın %60,0’a yükseldiği belirlendi. Erkeklerde bu oran %63,4 iken, kadınlarda %56,6 oldu. Bireylerin %48,4’ü son 3 ay içinde, %7,8’i 3 ay ile 1 yıl arasında, %3,9’u ise 1 yıldan daha önce internetten sipariş verdi.

    İnternetten en son satın alma veya sipariş verme zamanına göre satın alma ya da sipariş verme oranı, 2016-2026

    TÜİK açıkladı: Türkiye'de internet kullanımı yüzde 92,3'e ulaştı Tam Boyutta Gör

    İnternet üzerinden son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı, 2026 yılında bir önceki yıla göre 5,2 puan artarak %22,9 oldu. Bu oranın erkekler için %22,4, kadınlar için %23,5 olduğu görüldü.

    e-Devlet hizmetlerinin kullanım oranı

    TÜİK açıkladı: Türkiye'de internet kullanımı yüzde 92,3'e ulaştı Tam Boyutta Gör

    Son 12 ay içinde e-Devlet hizmetlerini kullanların oranı %76,0 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, erkeklerde %82,7 iken kadınlarda %69,4 oldu. Yaş grubuna göre en yüksek oran %93,0 ile 25-34 yaş grubunda iken, en düşük %31,3 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü.

    Bireylerin e-devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında, %65,6 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu, %52,6 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden bir randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve %45,7 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.

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    donanimhabercom Instagram

    Sürücüsüz nakliye çağına hazır mısınız?

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    maligezgin 39 dakika önce

    hazırız gönder gelsin

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    çokrenkli 2 saat önce

    "...ve termal direncin yarıdan fazla azalacağı ifade ediliyor." "ısıya direncin artacağı" ifade edilmiş olabilir mi?

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