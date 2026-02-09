TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı

Türkiye’nin nüfusu önceki yıla kıyasla bir senede 427 bin 224 artış gösterdi. Son yıllarda nüfus artış hızında düşüş yaşanırken 2025’te artış yeniden ivme kazandı. Yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5 oldu
Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2025
2025’te Türkiye’de belde ve köylerde yaşayanların oranında hafif bir düşüş yaşandı. 2024 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2025 yılında %93,6 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %6,4'e düştü.
Vatandaşların yaşadığı yerin daha doğru tespit edilebilmesi için hayata geçirilen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanması ile birlikte fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan, "yoğun kent, orta yoğun kent ve kır" şeklinde yeni sınıflama yapılmaya başlandı. Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun %67,5'inin yoğun kent, %15,8'inin orta yoğun kent ve %16,8'inin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.
Nüfusu en fazla şehirler
Nüfusu en az şehirler
Türkiye’nin nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçesi Esenyurt
Türkiye tarihinde ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 nüfus ile bu unvanı elde etti. En kalabalık ilçeler sıralamasında Esenyurt’u sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara’nın Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara’nın Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi takip etti.
Doğurganlık düşüyor, yaşlı nüfusundaki artış sürüyor
|Şehir
|Nüfus
|İstanbul
|15.754.053
|Ankara
|5.910.320
|İzmir
|4.504.185
|Bursa
|3.263.011
|Antalya
|2.777.677
|Konya
|2.343.409
|Adana
|2.283.609
|Şanlıurfa
|2.265.800
|Gaziantep
|2.222.415
|Kocaeli
|2.161.171
|Mersin
|1.956.428
|Diyarbakır
|1.852.356
|Hatay
|1.577.531
|Manisa
|1.477.756
|Kayseri
|1.458.991
|Samsun
|1.392.403
|Balıkesir
|1.284.517
|Tekirdağ
|1.208.441
|Aydın
|1.172.107
|Kahramanmaraş
|1.146.278