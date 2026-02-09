Giriş
    TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı

    TÜİK, Türkiye'nin güncel nüfus verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 86 milyonu aştı. Ayrıca Türkiye'nin 1 milyonu aşan nüfusa sahip ilk ilçesi Esenyurt oldu.

    TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerini açıkladı. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi.

    Türkiye’nin nüfusu önceki yıla kıyasla bir senede 427 bin 224 artış gösterdi. Son yıllarda nüfus artış hızında düşüş yaşanırken 2025’te artış yeniden ivme kazandı. Yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5 oldu

    Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2025

    TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    86 milyon nüfusun yüzde 50,02’si erkeklerden, yüzde 49,98’i kadınlardan oluştu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 1 milyon 519 bin 515’e yükseldi.

    2025’te Türkiye’de belde ve köylerde yaşayanların oranında hafif bir düşüş yaşandı. 2024 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2025 yılında %93,6 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %6,4'e düştü.

    Vatandaşların yaşadığı yerin daha doğru tespit edilebilmesi için hayata geçirilen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanması ile birlikte fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan, "yoğun kent, orta yoğun kent ve kır" şeklinde yeni sınıflama yapılmaya başlandı. Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun %67,5'inin yoğun kent, %15,8'inin orta yoğun kent ve %16,8'inin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

    Nüfusu en fazla şehirler

    TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’un nüfusu önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. İstanbul'u 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya takip etti.

    Nüfusu en az şehirler

    TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    En kalabalık 5 şehirde olduğu nüfusu en az 5 ildeki sıralamada değişmedi. Bayburt, 82 bin 836 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 85 bin 83 kişi ile Tunceli, 90 bin 392 kişi ile Ardahan, 138 bin 807 kişi ile Gümüşhane ve 157 bin 363 kişi ile Kilis izledi.

    Türkiye’nin nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçesi Esenyurt

    Türkiye tarihinde ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 nüfus ile bu unvanı elde etti. En kalabalık ilçeler sıralamasında Esenyurt’u sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara’nın Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara’nın Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi takip etti.

    Doğurganlık düşüyor, yaşlı nüfusundaki artış sürüyor

    TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren nüfus piramidi grafiği nüfustaki doğurganlıktaki azalışa bağlı yapısal değişimin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin 2007 ve 2025 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor.
    TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2025 yılında %68,5 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %20,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %11,1'e yükseldi.

    Nüfusu En Yüksek 20 Şehir (2025)
    Şehir Nüfus
    İstanbul 15.754.053
    Ankara 5.910.320
    İzmir 4.504.185
    Bursa 3.263.011
    Antalya 2.777.677
    Konya 2.343.409
    Adana 2.283.609
    Şanlıurfa 2.265.800
    Gaziantep 2.222.415
    Kocaeli 2.161.171
    Mersin 1.956.428
    Diyarbakır 1.852.356
    Hatay 1.577.531
    Manisa 1.477.756
    Kayseri 1.458.991
    Samsun 1.392.403
    Balıkesir 1.284.517
    Tekirdağ 1.208.441
    Aydın 1.172.107
    Kahramanmaraş 1.146.278
