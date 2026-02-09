TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerini açıkladı. 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168’e yükseldi.

Türkiye’nin nüfusu önceki yıla kıyasla bir senede 427 bin 224 artış gösterdi. Son yıllarda nüfus artış hızında düşüş yaşanırken 2025’te artış yeniden ivme kazandı. Yıllık nüfus artış hızı 2024 yılında binde 3,4 iken, 2025 yılında binde 5 oldu

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2025

Tam Boyutta Gör 86 milyon nüfusun yüzde 50,02’si erkeklerden, yüzde 49,98’i kadınlardan oluştu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 1 milyon 519 bin 515’e yükseldi.

2025’te Türkiye’de belde ve köylerde yaşayanların oranında hafif bir düşüş yaşandı. 2024 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2025 yılında %93,6 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %6,4'e düştü.

iOS 27 yenilik getirmeyecek: Odak nokta performans ve hatalar 2 sa. önce eklendi

Vatandaşların yaşadığı yerin daha doğru tespit edilebilmesi için hayata geçirilen Mekânsal Adres Kayıt Sistemi'nin (MAKS) kullanılmaya başlanması ile birlikte fiili kent-kır yapısını daha doğru yansıtan, "yoğun kent, orta yoğun kent ve kır" şeklinde yeni sınıflama yapılmaya başlandı. Bu sınıflamaya göre, Türkiye nüfusunun %67,5'inin yoğun kent, %15,8'inin orta yoğun kent ve %16,8'inin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı görüldü.

Nüfusu en fazla şehirler

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’un nüfusu önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e yükseldi. İstanbul'u 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya takip etti.

Nüfusu en az şehirler

Tam Boyutta Gör En kalabalık 5 şehirde olduğu nüfusu en az 5 ildeki sıralamada değişmedi. Bayburt, 82 bin 836 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 85 bin 83 kişi ile Tunceli, 90 bin 392 kişi ile Ardahan, 138 bin 807 kişi ile Gümüşhane ve 157 bin 363 kişi ile Kilis izledi.

Türkiye’nin nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçesi Esenyurt

Türkiye tarihinde ilk kez bir ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. İstanbul’un Esenyurt ilçesi 1 milyon 3 bin 905 nüfus ile bu unvanı elde etti. En kalabalık ilçeler sıralamasında Esenyurt’u sırasıyla 957 bin 792 kişi ile Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara’nın Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara’nın Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi takip etti.

Doğurganlık düşüyor, yaşlı nüfusundaki artış sürüyor

Tam Boyutta Gör Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren nüfus piramidi grafiği nüfustaki doğurganlıktaki azalışa bağlı yapısal değişimin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'nin 2007 ve 2025 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor.

Tam Boyutta Gör Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2025 yılında %68,5 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %20,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %11,1'e yükseldi.

Nüfusu En Yüksek 20 Şehir (2025) Şehir Nüfus İstanbul 15.754.053 Ankara 5.910.320 İzmir 4.504.185 Bursa 3.263.011 Antalya 2.777.677 Konya 2.343.409 Adana 2.283.609 Şanlıurfa 2.265.800 Gaziantep 2.222.415 Kocaeli 2.161.171 Mersin 1.956.428 Diyarbakır 1.852.356 Hatay 1.577.531 Manisa 1.477.756 Kayseri 1.458.991 Samsun 1.392.403 Balıkesir 1.284.517 Tekirdağ 1.208.441 Aydın 1.172.107 Kahramanmaraş 1.146.278

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

TÜİK açıkladı: Türkiye’nin nüfusu 86 milyonu aştı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: