TÜİK açıkladı: İnternetten alışveriş yapanların yüzde 29'u sorun yaşadı

Tam Boyutta Gör TÜİK’in 2025 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre Türkiye’de internet kullanım oranı yüzde 90,9 oldu. E-Devlet’i kullananların oranı yüzde 76,1’e yükseldi. Ayrıca en çok kullanılan uygulamalar açıklandı.

İnternet kullananların oranı yüzde 90'a yükseldi

16-74 yaş arasındaki bireylerin internet kullanımı 2024 yılında %88,8 iken 2025 yılında %90,9 oldu. Aynı yaş grubundaki erkeklerde %93,6, kadınlarda %88,2 olarak belirlendi.

Son 12 ay içinde e-devlet ve dijital kamu hizmeti kullanım oranı 2024 yılında %73,7 iken 2025 yılında %76,1’e yükseldi. Bu oran, erkeklerde %82,8 iken kadınlarda %69,5 olarak gerçekleşti. Yaş gruplarına göre baktığımızda en yüksek kullanım oranının %92,8 ile 25-34 yaş grubunda, en düşük %29,6 ile 65-74 yaş grubunda olduğu görülüyor.

Cinsiyet ve yaş grubuna göre e-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı, 2025

İnternetten alışveriş yapanların %29'u sorunla karşılaştı

Son 12 ayda internet kullanan bireylerin internet üzerinden sipariş verme oranı %51,7’den %55,7’ye yükseldi. Bireylerin %42,3'ü son 3 ay içerisinde sipariş verdiğini ifade etti. Bireylerin %5’i ise 1 yıldan uzun süredir sipariş vermediğini belirtti.

Son 3 ay içinde internet üzerinden alışveriş yapan kişilerin %29,0’u bir sorunla karşılaştı. Bu sorunlar içinde %12,7 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ilk sırayı alırken, ikinci sırada %11,8 ile yanlış veya hasarlı mal/hizmet teslimi yer aldı.

İnternetten en son satın alma veya sipariş verme zamanına göre satın alma ya da sipariş verme oranı, 2015-2025

İnternetten eğitim alanların sayısı artıyor

İnternet üzerinden eğitim alanların oranı her geçen yıl artıyor. son 3 ay içinde eğitim, mesleki veya özel amaçlar için öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %13,8’den %17,7’ye yükseldi.

En çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları

Bireylerin en fazla kullandıkları sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları %88,6 ile WhatsApp, %72,9 ile YouTube ve %68,1 ile Instagram oldu. En fazla kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerin en fazla %91,3 ile WhatsApp, %75,7 ile YouTube ve %68,7 ile Instagram uygulamalarını, kadınların %85,9 ile WhatsApp, %70,1 ile YouTube ve %67,4 ile Instagram uygulamalarını kullandığı gözlendi.



