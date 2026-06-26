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    TÜİK: "Sosyal medya kullanımı iki katına çıktı"

    TÜİK, vatandaşların bir günde hangi aktiviteye ne kadar vakit ayırdığını gösteren Zaman Kullanım Araştırması'nı yayımladı. Sosyal medyada vakit geçirme süresi iki katına yükseldi.

    TÜİK: Sosyal medya kullanımı iki katına çıktı Tam Boyutta Gör
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı. Araştırma, Türkiye’de vatandaşların günlük olarak hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırdığını gösteriyor. En son 2015’te yapılan araştırma, 10 yılda sosyal medya ve dijital platformların kullanımındaki keskin artışı gözler önüne seriyor.

    2025 yılında 10 yaş ve üzerindeki fertler üzerinde yapılan araştırmaya göre vatandaşlar faaliyetlere günde ortalama şu kadar vakit ayırıyor:

    TÜİK: Sosyal medya kullanımı iki katına çıktı Tam Boyutta Gör

    • Uyku: 8 saat 55 dakika
    • Yemek ve diğer kişisel bakım: 3 saat 15 dakika
    • İstihdam (işte geçirilen zaman, iş arama vb.): 2 saat 25 dakika
    • Henehalkı ve aile bakımı: 2saat 22 dakika
    • Sosyal yaşam ve eğlence: 2 saat 2 dakika
    • TV izleme, radyo ve müzik dinleme: 1 saat 54 dakika
    • Ulaşım: 1 saat 1 dakika
    • Eğitim: 45 dakika
    • Gönüllü işler ve toplantılar: 37 dakika
    • Hobiler ve oyunlar: 26 dakika
    • Spor: 12 dakika

    Faaliyet türüne ve yaş gruplarına göre kişi başına günlük ortalama faaliyet süresi, 2025

    TÜİK: Sosyal medya kullanımı iki katına çıktı Tam Boyutta Gör

    En yaygın eğlence aktivitesi TV seyretmek

    TÜİK: Sosyal medya kullanımı iki katına çıktı Tam Boyutta Gör
    10 yaş ve üzeri fertlerin son dört hafta içerisinde yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde en yaygın faaliyetin 2015’teki araştırmada olduğu gibi 2025’te de TV seyretmek olduğu görülüyor. 2015’te yüzde 94,6 olan oran, 2025’te yüzde 88,8’e geriledi.

    Sosyal medya kullanımı iki kat arttı

    TV’nin ardından en yaygın faaliyet sosyal medyada vakit geçirmek oldu. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015 yılında yüzde 33,9 iken 2025 yılında yüzde 71,7'ye yükseldi. İki katın üzerinde artış gerçekleşti. Sinemaya gidenlerin oranı yüzde 9,8’den yüzde 6,2’ye, internet kafeye gidenlerin oranı ise yüzde 4,0’ten yüzde 1,0’e geriledi. En büyük düşüş ise gazete, dergi vb. okuma faaliyetinde oldu. 2015’te yüzde 39,4 olan bu oran, 2025’te yarısına gerileyerek yüzde 20,1 olarak belirlendi.

    Spora ayrılan süre günde sadece 12 dakika

    Araştırma, fiziksel aktiviteye ayrılan sürenin oldukça düşük seviyede kaldığını da ortaya koydu. Buna göre bireyler spor ve doğa sporlarına günlük ortalama yalnızca 12 dakika ayırıyor.

    Erkekler günde ortalama 16 dakika, kadınlar ise 9 dakika spor yapıyor. Son dört haftadaki sportif faaliyetler incelendiğinde, yüzde 11,7 ile yürüyüş ve koşu en yaygın aktivite oldu. Futbol oynayanların oranı 2015'teki yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,1'e gerilerken, voleybol oynayanların oranı ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e yükseldi.

    TÜİK'in araştırması, Türkiye'de dijitalleşmenin günlük yaşam üzerindeki etkisinin her geçen yıl arttığını gösterirken, sosyal medya kullanımındaki hızlı yükseliş ve basılı medya tüketimindeki düşüş dikkat çeken sonuçlar arasında yer aldı.

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    enreka_tr 16 saat önce

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