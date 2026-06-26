TÜİK: "Sosyal medya kullanımı iki katına çıktı"

2025 yılında 10 yaş ve üzerindeki fertler üzerinde yapılan araştırmaya göre vatandaşlar faaliyetlere günde ortalama şu kadar vakit ayırıyor:
- Uyku: 8 saat 55 dakika
- Yemek ve diğer kişisel bakım: 3 saat 15 dakika
- İstihdam (işte geçirilen zaman, iş arama vb.): 2 saat 25 dakika
- Henehalkı ve aile bakımı: 2saat 22 dakika
- Sosyal yaşam ve eğlence: 2 saat 2 dakika
- TV izleme, radyo ve müzik dinleme: 1 saat 54 dakika
- Ulaşım: 1 saat 1 dakika
- Eğitim: 45 dakika
- Gönüllü işler ve toplantılar: 37 dakika
- Hobiler ve oyunlar: 26 dakika
- Spor: 12 dakika
Faaliyet türüne ve yaş gruplarına göre kişi başına günlük ortalama faaliyet süresi, 2025
En yaygın eğlence aktivitesi TV seyretmek
Sosyal medya kullanımı iki kat arttı
TV’nin ardından en yaygın faaliyet sosyal medyada vakit geçirmek oldu. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015 yılında yüzde 33,9 iken 2025 yılında yüzde 71,7'ye yükseldi. İki katın üzerinde artış gerçekleşti. Sinemaya gidenlerin oranı yüzde 9,8’den yüzde 6,2’ye, internet kafeye gidenlerin oranı ise yüzde 4,0’ten yüzde 1,0’e geriledi. En büyük düşüş ise gazete, dergi vb. okuma faaliyetinde oldu. 2015’te yüzde 39,4 olan bu oran, 2025’te yarısına gerileyerek yüzde 20,1 olarak belirlendi.
Spora ayrılan süre günde sadece 12 dakika
Araştırma, fiziksel aktiviteye ayrılan sürenin oldukça düşük seviyede kaldığını da ortaya koydu. Buna göre bireyler spor ve doğa sporlarına günlük ortalama yalnızca 12 dakika ayırıyor.
Erkekler günde ortalama 16 dakika, kadınlar ise 9 dakika spor yapıyor. Son dört haftadaki sportif faaliyetler incelendiğinde, yüzde 11,7 ile yürüyüş ve koşu en yaygın aktivite oldu. Futbol oynayanların oranı 2015'teki yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,1'e gerilerken, voleybol oynayanların oranı ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e yükseldi.
TÜİK'in araştırması, Türkiye'de dijitalleşmenin günlük yaşam üzerindeki etkisinin her geçen yıl arttığını gösterirken, sosyal medya kullanımındaki hızlı yükseliş ve basılı medya tüketimindeki düşüş dikkat çeken sonuçlar arasında yer aldı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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