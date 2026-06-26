TÜİK: "Sosyal medya kullanımı iki katına çıktı"

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Tam Boyutta Gör Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Zaman Kullanım Araştırması sonuçlarını yayımladı. Araştırma, Türkiye’de vatandaşların günlük olarak hangi faaliyetlere ne kadar süre ayırdığını gösteriyor. En son 2015’te yapılan araştırma, 10 yılda sosyal medya ve dijital platformların kullanımındaki keskin artışı gözler önüne seriyor.

2025 yılında 10 yaş ve üzerindeki fertler üzerinde yapılan araştırmaya göre vatandaşlar faaliyetlere günde ortalama şu kadar vakit ayırıyor:

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Uyku : 8 saat 55 dakika

: 8 saat 55 dakika Yemek ve diğer kişisel bakım : 3 saat 15 dakika

: 3 saat 15 dakika İstihdam (işte geçirilen zaman, iş arama vb.) : 2 saat 25 dakika

: 2 saat 25 dakika Henehalkı ve aile bakımı : 2saat 22 dakika

: 2saat 22 dakika Sosyal yaşam ve eğlence : 2 saat 2 dakika

: 2 saat 2 dakika TV izleme, radyo ve müzik dinleme : 1 saat 54 dakika

: 1 saat 54 dakika Ulaşım : 1 saat 1 dakika

: 1 saat 1 dakika Eğitim : 45 dakika

: 45 dakika Gönüllü işler ve toplantılar : 37 dakika

: 37 dakika Hobiler ve oyunlar : 26 dakika

: 26 dakika Spor: 12 dakika

Faaliyet türüne ve yaş gruplarına göre kişi başına günlük ortalama faaliyet süresi, 2025

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En yaygın eğlence aktivitesi TV seyretmek

Tam Boyutta Gör 10 yaş ve üzeri fertlerin son dört hafta içerisinde yaptıkları eğlence ve kültür faaliyetleri incelendiğinde en yaygın faaliyetin 2015’teki araştırmada olduğu gibi 2025’te de TV seyretmek olduğu görülüyor. 2015’te yüzde 94,6 olan oran, 2025’te yüzde 88,8’e geriledi.

Sosyal medya kullanımı iki kat arttı

TV’nin ardından en yaygın faaliyet sosyal medyada vakit geçirmek oldu. Sosyal medyada vakit geçirenlerin oranı 2015 yılında yüzde 33,9 iken 2025 yılında yüzde 71,7'ye yükseldi. İki katın üzerinde artış gerçekleşti. Sinemaya gidenlerin oranı yüzde 9,8’den yüzde 6,2’ye, internet kafeye gidenlerin oranı ise yüzde 4,0’ten yüzde 1,0’e geriledi. En büyük düşüş ise gazete, dergi vb. okuma faaliyetinde oldu. 2015’te yüzde 39,4 olan bu oran, 2025’te yarısına gerileyerek yüzde 20,1 olarak belirlendi.

Spora ayrılan süre günde sadece 12 dakika

Araştırma, fiziksel aktiviteye ayrılan sürenin oldukça düşük seviyede kaldığını da ortaya koydu. Buna göre bireyler spor ve doğa sporlarına günlük ortalama yalnızca 12 dakika ayırıyor.

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Erkekler günde ortalama 16 dakika, kadınlar ise 9 dakika spor yapıyor. Son dört haftadaki sportif faaliyetler incelendiğinde, yüzde 11,7 ile yürüyüş ve koşu en yaygın aktivite oldu. Futbol oynayanların oranı 2015'teki yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 4,1'e gerilerken, voleybol oynayanların oranı ise yüzde 0,9'dan yüzde 1,4'e yükseldi.

TÜİK'in araştırması, Türkiye'de dijitalleşmenin günlük yaşam üzerindeki etkisinin her geçen yıl arttığını gösterirken, sosyal medya kullanımındaki hızlı yükseliş ve basılı medya tüketimindeki düşüş dikkat çeken sonuçlar arasında yer aldı.

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