Tüketici Her Zaman Haklı mı? | Tüketici Haklı

Konuğumuz Adem Helvacı ile satın aldığınız bir ürün kusurlu çıktığında, internetten aldığınız bir ürünü iade etmek istediğinizde veya garanti süreçlerinde ne yapmak gerektiğini konuştuk.

Bu içeriğimizde konuğumuz Adem Helvacı ile satın aldığınız bir ürün kusurlu çıktığında, internetten aldığınız bir ürünü iade etmek istediğinizde veya garanti süreçlerinde mağduriyet yaşadığınızda yasal olarak hangi haklara sahip olduğunuzu konuştuk. Hakkınızı sonuna kadar savunmak için bu konuda sizleri bilinçlendirmeye çalıştığımız videoyu izleyebilirsiniz.

00:00 - Giriş

00:19 - Kısaca Bu Konu Özelinde Adem Helvacı Kimdir?

00:35 - Koşulsuz İade Süreci Nasıl İşler?

05:29 - Kurulum Gerektiren Ürünlerde Sorumlu Kim?

09:13 - Kurulum Gerektiren Ürünü Kendimiz Kurarsak Haklarımız Devam Eder mi?

12:38 - Gizli Ayıplı Ürünler Konusunda Tüketicinin Hakları Nedir?

15:46 - Tamir Edilemeyen Ürün Karşısında Tüketicinin Hakları

16:54 - Yenilenmiş Ürünlerde Tüketicinin Hangi Hakları Var?

17:54 - Ürünün Parça Tedarik Sıkıntısı Olduğunda Tüketici Hangi Haklara Sahiptir?

18:58 - Aşırı Yüksek Tamir Masrafı Çıkarsa Ne Yapmamız Gerek?

20:24 - Teşhir Ürün Satın Alırsak Hangi Haklara Sahip Oluyoruz?

22:22 - Fiyat Etiketiyle Kasa Fiyatı Uyuşmazsa Ne Yapabiliriz?

22:55 - İndirimli Bir Ürün Alırsak ve Satıcı Göndermezse Ne Yapabiliriz?

25:07 - Hakem Heyeti Kararını Hiçe Sayan Firmaya Ne Yapılabilir?

26:59 - Klima Kurulumunda Vakum Yaptırma Mevzusu

29:23 - Kapanış

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