Tüketici yorumlarını yayınlamayan e-ticaret platformuna ceza!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, haksız ticari uygulamalara ceza kesmeye devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Reklam Kurulu, 2026’nın ilk 7 ayında aldatıcı ve mevzuata aykırı uygulamalara 218 milyon 478 bin 14 TL idari para cezası uygulandı. Reklam Kurulu’nun son toplantısında uygulanan yaptırımlar hakkında açıklama paylaşıldı.

Müşteri yorumlarını yayınlamayan platforma ceza!

Reklam Kurulu’nun son toplantısındaki dosyalardan biri, tüketici yorumlarının yayınlanmamasıyla ilgili oldu. Bir e-ticaret platformu hakkında yürütülen incelemede, tüketicilerin yaptığı bazı yorumların “platform kurallarına uygun olmadığı” gerekçesiyle yayınlanmaması konusu araştırıldı.

Reklam Kurulu, bu uygulamayı haksız ticari uygulama olarak değerlendirdi. Tüketici değerlendirmesinin içeriğinde herhangi bir değişiklik yapılmadan farklı bir değerlendirme kategorisi altında yayınlanmasının mümkün olduğu belirtilirken, bu sorumluluğun tüketiciye yüklenemeyeceğine karar verildi. Bu kapsamda ilgili e-ticaret platformuna 2 milyon 167 bin 412 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Otomotivde ÖTV alarmı: Yeni vergi düzenlemesi yolda mı? 4 sa. önce eklendi

Yorumları yayınlamayan e-ticaret platformunun adı açıklanmadı. Önümüzdeki aylarda Reklam Kurulu web sitesinde yayımlanacak rapor ile ismi açıklanacak.

Aynı restoranı farklı isimlerle listeleyen yemek platformuna ceza!

Reklam Kurulu, online yemek siparişi platformlarında aynı şirketin birden fazla isimle yer alması konusunu da inceledi. Yemek platformlarında farklı işletme adları ve sahte adresler kullanılarak tek bir restorana ait birden fazla restoranın listelendiği belirlendi.

Tüketici nezdinde birbirinden bağımsız çok sayıda işletmenin farklı adreslerde faaliyet gösterdiği yönünde izlenim oluşturulduğu, üretici, ürün değerlendirmeleri ve siparişin gönderileceği adres konusunda tüketicilerin yanıltıldığı ve söz konusu uygulamanın haksız rekabete yol açtığı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ilgili yemek platformu ve restoran hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.

Reklam Kurulu, 13 Ağustos 2026 taihindeki toplantısında 105 dosyayı değerlendirdi. Bunlardan 87’sinde mevzuata aykırı uygulama tespit edilerek toplam 32 milyon 683 bin TL idari para cezası kesildi. Böylelikle 2026’nın ilk 7 ayında kesilen toplam ceza miktarı 218 milyon 478 bin TL’ye yükseldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Tüketici yorumlarını yayınlamayan e-ticaret platformuna ceza!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: