Tükettiğinden daha fazla elektrik üreten elektrikli otomobil

BMW'nin araştırma ve geliştirme ekibinin iş birliğiyle başlayan projede, 16 yüksek lisans öğrencisinden oluşan bir ekip görev aldı. Yaklaşık iki yıllık çalışmanın ardından geliştirilen iki kapılı prototip, güneş enerjisinden yararlanacak şekilde tasarlandı. Araçta yüksek motor gücü yerine maksimum verimlilik ve yenilikçi çözümler önceliklendirildi.
1.700 güneş hücresi
Aracın köşeli gövdesi tasarlanırken, aerodinamik yapısıyla bilinen "kutu balığı" (boxfish) adlı balık türünün formundan ilham alındı. Enerji tüketimini azaltmak amacıyla araçta rejeneratif frenleme, akıllı tork dağıtımı ve optimize edilmiş güç aktarım kontrol algoritmaları kullanıldı.
Günde 50 kilometrelik ek menzil
Öğrenciler, prototipin performansını test etmek için Greenville (ABD), Frankfurt (Almanya), Madrid (İspanya) ve Mumbai (Hindistan) şehirlerinin hava şartlarını ve güneş açılarını simüle ettiler. Araç, günlük 20 kilometrelik ulaşım ve gün boyu park süresini kapsayan simülasyonda, her dört lokasyonda da tükettiğinden daha fazla enerji üretmeyi başardı. Gün boyunca toplanan güneş enerjisi, ortalama 50 kilometre ek sürüş menzili sağlayacak kadar fazla enerji üretti.
Program direktörü Greg Mocko aracın kullanım amacını şöyle özetledi: "Bu araç, sekiz kişilik ailelerle ülkeyi baştan başa katetmek için tasarlanmadı. Özellikle insanların yaklaşık 8 kilometrelik bir yarıçap içinde seyahat ettiği üniversite şehirlerinde günlük ulaşım için tasarlandı.”
Araç içi teknolojiler ve gelecek planları
Projede araç içi teknolojiler de es geçilmedi. Luminetta'nın iç tasarımı, verimliliğin yanı sıra günlük kullanım kolaylığına da odaklanıyor. Kabinde, sürücüye gerçek zamanlı telemetri ve enerji verilerini sunan özel bir arayüzün yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto destekli modern bir multimedya sistemi yer alıyor.
Kaynakça https://news.clemson.edu/clemson-university-unveils-deep-orange-17-a-solar-integrated-energy-positive-electric-vehicle/ https://www.press.bmwgroup.com/usa/article/detail/T0459979EN_US/clemson-university-unveils-deep-orange-17-a-solar-integrated-energy-positive-electric-vehicle Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: