Tüm Galaxy S26 modelleri, daha hızlı RAM ile gelecek

10.7 Gbps bant genişliği sunan LPDDR5X RAM kullanılacak
LPDDR6 teknolojisi, Ocak ayında düzenlenecek CES 2026'da tanıtılacak ancak Galaxy S26 serisi bu bellek çözümüyle donatılmayacak. Samsung, tüm Galaxy S26 modellerinde maksimum 10.7 Gbps hıza sahip LPDDR5x bellek kullanacak. Galaxy S25 Ultra’da kullanılan 8.5 Gbps RAM’e göre önemli bir yükseltme. Bu yükseltme, performans da dahil olmak üzere birçok yönden kullanıcılara fayda sağlayacak.
Samsung, yeni nesil amiral gemilerinde daha yüksek bant genişliğine sahip bellek kullanması, kamera performansını da etkileyecek. Daha hızlı LPDDR5x RAM, kameralar arasında daha hızlı geçiş, daha hızlı görüntü işleme, portre çekimlerde hareketli nesnelerle ilgili daha az hata, video kaydederken daha az kare düşmesi, daha düşük güç tüketimi ve daha iyi termal verimlilik ve fazlasını sağlayacak.