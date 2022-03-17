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    Tüm ödemelerin ve alışverişin çok daha kolay ve güvenli bir yolu: Hopipay Dijital Kart

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    Tüm ödemelerin ve alışverişin çok daha kolay ve güvenli bir yolu
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    Dilediğin markadan, butikten, favori parçalarını sepete ekle, Hopipay Dijital Kart’ınla güvenle öde. Bitti mi? Bitmedi… Her alışverişinin %10’u kadar Paracık kazan, dilediğin gibi harca.

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    Diyelim ki çocuğun acil para istedi. Ee Hopipay Dijital Kart’ınla o da hop diye


    Sevdiklerinin acil paraya ihtiyacı olduğunda dilediğin yerde hop diye para gönder, anında hesabına geçsin. Güle güle kullansın!

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 20 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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