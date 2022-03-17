Tüm ödemelerin ve alışverişin çok daha kolay ve güvenli bir yolu: Hopipay Dijital Kart

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Dilediğin markadan, butikten, favori parçalarını sepete ekle, Hopipay Dijital Kart’ınla güvenle öde. Bitti mi? Bitmedi… Her alışverişinin %10’u kadar Paracık kazan, dilediğin gibi harca.

Kapıda ödemeyi dert etme, Hopipay Dijital Kart’ınla öde



O çok sevdiğin Instagram butiğinden ya da sadece kapıda ödemeye izin veren sitelerden dilediğini al, Hopipay Dijital Kart’ınla güvenle öde. En önemlisini sona sakladım. Harcadıkça %10 Paracık kazanırsın, alışverişe doyamazsın!



Diyelim ki çocuğun acil para istedi. Ee Hopipay Dijital Kart’ınla o da hop diye



Sevdiklerinin acil paraya ihtiyacı olduğunda dilediğin yerde hop diye para gönder, anında hesabına geçsin. Güle güle kullansın!

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