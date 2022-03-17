Tüm ödemelerin ve alışverişin çok daha kolay ve güvenli bir yolu: Hopipay Dijital Kart

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Kapıda ödemeyi dert etme, Hopipay Dijital Kart’ınla öde
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Diyelim ki çocuğun acil para istedi. Ee Hopipay Dijital Kart’ınla o da hop diye
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara