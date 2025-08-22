Tüm oyunlar tek yerde: Xbox PC uygulamasına beklenen özellik geliyor

Xbox App'a üçüncü taraf mağaza ve uygulama desteği
Xbox PC uygulamasının yeni özelliği sayesinde, kullanıcılar, yalnızca Microsoft Store oyunlarını değil, rakip mağazaları ve çeşitli yazılımları da tek bir merkezden başlatabilecek. Steam veya Epic Games üzerinden indirilen oyunlar, Xbox uygulamasında "Kütüphanem" sekmesine eklenirken, Chrome gibi sistemde zaten kurulu uygulamalar da buradan çalıştırılabiliyor.
Henüz beta aşamasında olan sistemde bazı aksaklıklar bulunsa da Microsoft, önümüzdeki dönemde daha fazla mağaza ve araca destek eklemeyi planlıyor. Böylece Xbox uygulaması, Windows üzerinde SteamOS benzeri bütünleşik bir oyun platformuna dönüşmüş olacak.
