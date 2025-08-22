Giriş
    Tüm oyunlar tek yerde: Xbox PC uygulamasına beklenen özellik geliyor

    Microsoft, Xbox PC uygulamasına üçüncü taraf mağaza ve araç desteği ekliyor. Yeni sistemle Steam, Battle.net, Ubisoft Connect ve GOG Galaxy tek merkezden erişilebilir hale gelecek.

    Microsoft, Xbox PC uygulamasını genişletmek için yepyeni bir adım daha attı. Şirket, Steam, Battle.net, Ubisoft Connect ve GOG Galaxy gibi popüler platformlardan indirilen oyun ve uygulamaların doğrudan Xbox arayüzü üzerinden erişilebilmesini sağlayan "My Apps" özelliğini ve üçüncü taraf araç desteğini test ediyor. 

    Xbox App'a üçüncü taraf mağaza ve uygulama desteği

    Xbox PC uygulamasının yeni özelliği sayesinde, kullanıcılar, yalnızca Microsoft Store oyunlarını değil, rakip mağazaları ve çeşitli yazılımları da tek bir merkezden başlatabilecek. Steam veya Epic Games üzerinden indirilen oyunlar, Xbox uygulamasında "Kütüphanem" sekmesine eklenirken, Chrome gibi sistemde zaten kurulu uygulamalar da buradan çalıştırılabiliyor.

    Microsoft Xbox ürün yöneticisi Devin Dhaliwal, bu entegrasyonun "oyuncuların farklı platformlarda sahip oldukları içeriklere daha hızlı erişmesini sağlayacağını" söylüyor. Bu arada, yeni gelişmenin Windows tabanlı taşınabilir oyun cihazlarını da kapsadığını söyleyelim. Oyuncular, Windows masaüstüyle uğraşmadan oyunlara tek merkezden ulaşabilecek.

    Henüz beta aşamasında olan sistemde bazı aksaklıklar bulunsa da Microsoft, önümüzdeki dönemde daha fazla mağaza ve araca destek eklemeyi planlıyor. Böylece Xbox uygulaması, Windows üzerinde SteamOS benzeri bütünleşik bir oyun platformuna dönüşmüş olacak.

    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

