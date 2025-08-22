Tüm oyunlar tek yerde: Xbox PC uygulamasına beklenen özellik geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Xbox PC uygulamasını genişletmek için yepyeni bir adım daha attı. Şirket, Steam, Battle.net, Ubisoft Connect ve GOG Galaxy gibi popüler platformlardan indirilen oyun ve uygulamaların doğrudan Xbox arayüzü üzerinden erişilebilmesini sağlayan "My Apps" özelliğini ve üçüncü taraf araç desteğini test ediyor.

Xbox App'a üçüncü taraf mağaza ve uygulama desteği

Xbox PC uygulamasının yeni özelliği sayesinde, kullanıcılar, yalnızca Microsoft Store oyunlarını değil, rakip mağazaları ve çeşitli yazılımları da tek bir merkezden başlatabilecek. Steam veya Epic Games üzerinden indirilen oyunlar, Xbox uygulamasında "Kütüphanem" sekmesine eklenirken, Chrome gibi sistemde zaten kurulu uygulamalar da buradan çalıştırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft Xbox ürün yöneticisi Devin Dhaliwal, bu entegrasyonun "oyuncuların farklı platformlarda sahip oldukları içeriklere daha hızlı erişmesini sağlayacağını" söylüyor. Bu arada, yeni gelişmenin Windows tabanlı taşınabilir oyun cihazlarını da kapsadığını söyleyelim. Oyuncular, Windows masaüstüyle uğraşmadan oyunlara tek merkezden ulaşabilecek.

Windows 11’in karanlık modu nihayet iyileştiriliyor 2 gün önce eklendi

Henüz beta aşamasında olan sistemde bazı aksaklıklar bulunsa da Microsoft, önümüzdeki dönemde daha fazla mağaza ve araca destek eklemeyi planlıyor. Böylece Xbox uygulaması, Windows üzerinde SteamOS benzeri bütünleşik bir oyun platformuna dönüşmüş olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Tüm oyunlar tek yerde: Xbox PC uygulamasına beklenen özellik

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: