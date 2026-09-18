Tüm Vodafone'lulara 3 aylık Super Duolingo üyeliği hediye

Vodafone’un çeşitli kampanya ve marka indirimlerini bir araya getirdiği Vodafone Happy platformu üzerinden kullanıcılara 3 aylık Super Duolingo üyeliği dağıtılıyor. Ev interneti, faturalı ve faturasız mobil hat kullanan tüm Vodafone müşterileri bu ayrıcalıktan yararlanabiliyor.
Dünyanın en popüler dil öğrenme uygulamalarından biri olan Duolingo, oyunlaştırılmış sistemiyle geleneksel yabancı dil öğrenme sürecini daha kolay, pratik ve eğlenceli hale getiriyor. Kullanıcılar günde yalnızca 5-10 dakika gibi kısa süre ayırarak 40’tan fazla dilde kelime bilgisi, okuma, yazma dinleme ve konuşma becerilerini geliştirebiliyor. Günlük hedefler ile dil öğrenimini düzenli hale getiriyor.
Super Duolingo avantajları neler?
Duolingo'nun ücretli üyelik paketi Super Duolingo, uygulamadaki dil öğrenme deneyimini reklamsız ve daha kapsamlı hale getiriyor. Vodafone müşterilerine kampanya kapsamında 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak Super Duolingo ile kullanıcılar reklamsız kullanım, sınırsız uygulama içi enerji, yetenek çalışmaları ve kişiselleştirilmiş hata incelemesi gibi özelliklerden yararlanabilecek
Super Duolingo’nun ücretsiz üyelikten farkları şöyle:
- Sınırsız Can
- Beceri Alıştırmaları
- Hataları Gözgen Geçirme
- Mücadelelere Ücretsiz Giriş
- Reklamsız
Vodafone'un Super Duolingo hediyesi nasıl alınır?
Vodafone müşterileri, 3 aylık ücretsiz Super Duolingo üyeliğini Vodafone Yanımda uygulamasındaki Happy platformu üzerinden aktive edebilir. Kampanyadan faturalı, faturasız mobil hat kullanıcıları ve ev interneti kullanıcıları yararlanabilir. 30 Kasım’a kadar ücretsiz abonelik kodunuzu alabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: