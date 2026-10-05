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    Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi değişti: Zirve yine Marvel'ın

    Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi artık Avatar değil. Uzun süredir zirvede yer alan ilk Avatar filmini yine bir Marvel yapımı zirveden indirdi. Bir diğer Marvel filmi de üçüncü sırayı aldı.

    Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi değişti: Zirve yine Marvel'ın Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerinden olan Avengers: Endgame, yıllar sonra Encore versiyonuyla sinemalara geri döndü. İlk versiyonda olmayan birkaç yeni sahne de içeren bu yeni versiyon, sinemalara yine izleyici çekmeyi başardı. Film, sadece bu hafta gişe hasılatına 86 milyon dolar daha ekledi.

    Bu yeni gelirle birlikte Avengers: Endgame'in toplam gişe hasılatı 2.925 milyar dolara ulaştı. Avengers filmi böylece Avatar'ı (2.923 milyar $) geçerek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olarak tekrar listenin ilk sırasına yükseldi. 

    Spider-Man: Brand New Day de İlk Üçe Girdi

    Bu arada en çok hasılat yapan filmler listesinin podyumunda artık yeni bir Marvel filmi daha var. Gişede tüm beklentileri aşan yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, 2.5 milyar dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi oldu.

    Endgame'den sonra çekilen ilk Avengers filmi olan Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta vizyona girecek. Doomsday beklenen etkiyi yaratabilirse, Marvel yakında bu listenin en üst sıralarına bir film daha sokabilir.

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