Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi değişti: Zirve yine Marvel'ın

Bu yeni gelirle birlikte Avengers: Endgame'in toplam gişe hasılatı 2.925 milyar dolara ulaştı. Avengers filmi böylece Avatar'ı (2.923 milyar $) geçerek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olarak tekrar listenin ilk sırasına yükseldi.
Spider-Man: Brand New Day de İlk Üçe Girdi
Bu arada en çok hasılat yapan filmler listesinin podyumunda artık yeni bir Marvel filmi daha var. Gişede tüm beklentileri aşan yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, 2.5 milyar dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi oldu.
Endgame'den sonra çekilen ilk Avengers filmi olan Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta vizyona girecek. Doomsday beklenen etkiyi yaratabilirse, Marvel yakında bu listenin en üst sıralarına bir film daha sokabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: