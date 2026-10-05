Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi değişti: Zirve yine Marvel'ın

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmlerinden olan Avengers: Endgame, yıllar sonra Encore versiyonuyla sinemalara geri döndü. İlk versiyonda olmayan birkaç yeni sahne de içeren bu yeni versiyon, sinemalara yine izleyici çekmeyi başardı. Film, sadece bu hafta gişe hasılatına 86 milyon dolar daha ekledi.

Bu yeni gelirle birlikte Avengers: Endgame'in toplam gişe hasılatı 2.925 milyar dolara ulaştı. Avengers filmi böylece Avatar'ı (2.923 milyar $) geçerek tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olarak tekrar listenin ilk sırasına yükseldi.

Spider-Man: Brand New Day de İlk Üçe Girdi

Bu arada en çok hasılat yapan filmler listesinin podyumunda artık yeni bir Marvel filmi daha var. Gişede tüm beklentileri aşan yeni Örümcek Adam filmi Spider-Man: Brand New Day, 2.5 milyar dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en çok hasılat yapan üçüncü filmi oldu.

Yeni Avengers filminin ertelenmesi bekleniyor 1 gün önce eklendi

Endgame'den sonra çekilen ilk Avengers filmi olan Avengers: Doomsday, 18 Aralık'ta vizyona girecek. Doomsday beklenen etkiyi yaratabilirse, Marvel yakında bu listenin en üst sıralarına bir film daha sokabilir.

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Tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi artık Avatar değil

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