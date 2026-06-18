Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tüm zamanların en pahalı filmi değişti: Bütçesi 658.8 milyon dolar

    Disney'e 638.9 milyon dolara mâl olan Star Wars: The Force Awakens, artık tarihin en pahalı filmi değil. Ortaya çıkan yeni belgeler, bu unvanın farklı bir filme ait olduğunu gösterdi.

    Tüm zamanların en pahalı filmi değişti: Bütçesi 658 milyon dolar Tam Boyutta Gör
    Filmlerin basına yansıyan bütçeleri ile stüdyoya gerçek maliyetleri her zaman birbirini tutmuyor. Özellikle büyük bütçeli yapımlarda, filmin gerçekte ne kadara mâl olduğu aylar hatta bazen yıllar sonra stüdyolar mâli raporlarını paylaştıklarında ortaya çıkıyor. Nitekim 2022 yapımı Jurassic World Dominion için de böyle oldu. Filmin çıkışından dört yıl sonra ortaya çıkan belgeler, Jurassic World Dominion'un Universal'a maliyetinin 658.8 milyon dolar olduğunu ortaya koydu.

    Jurassic World Dominion'ın Maliyeti, Star Wars: The Force Awakens'ı Bile Geçmiş

    Bu da Jurassic World Dominion'ı tüm zamanların en pahalı filmi yapıyor. Daha önce bu rekor Star Wars: The Force Awakens'a aitti. Yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmi olan The Force Awakens, Disney'e 638.9 milyon dolara mâl olmuştu. Bu yüzden tüm zamanların en pahalı filmi olarak kabul ediliyordu. Ancak ortaya çıkan bu son bilgi, Jurassic World Dominion'ın aslında 2022 yılında onu geçtiğini gösteriyor.

    Jurassic World Dominion'ın bu kadar pahalıya mâl olmasının başlıca sebebi pandemi döneminde çekilmiş olması. Film tam sete çıktığı dönemde korona salgınının patlak vermesi, hem prodüksiyonun zaman zaman durmasına, hem de çekimlerin çok daha maliyetli hâle gelmesine sebep oldu. Günün sonunda Dominion gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşsa da ortaya çıkan bu tablo yüzünden Universal'a eksi yazdı. Nitekim Dominion o serinin sonu oldu. Bildiğiniz gibi Universal, geçtiğimiz yıl çıkan Jurassic World: Rebirth ile seriyi yeniledi. Şimdi o serinin ikinci filmi için hazırlıklar sürüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 9 saat önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    easycep güvenilir mi call of duty black ops 2 türkçe yama vergi borcumu ödedim ama borç görünüyor sarelle mi nutella mı zoretanin 1 ay kullanıp bırakmak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Omix O1 Next 5G
    Omix O1 Next 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum