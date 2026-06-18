Tüm zamanların en pahalı filmi değişti: Bütçesi 658.8 milyon dolar

Jurassic World Dominion'ın Maliyeti, Star Wars: The Force Awakens'ı Bile Geçmiş
Bu da Jurassic World Dominion'ı tüm zamanların en pahalı filmi yapıyor. Daha önce bu rekor Star Wars: The Force Awakens'a aitti. Yeni Star Wars üçlemesinin ilk filmi olan The Force Awakens, Disney'e 638.9 milyon dolara mâl olmuştu. Bu yüzden tüm zamanların en pahalı filmi olarak kabul ediliyordu. Ancak ortaya çıkan bu son bilgi, Jurassic World Dominion'ın aslında 2022 yılında onu geçtiğini gösteriyor.
Jurassic World Dominion'ın bu kadar pahalıya mâl olmasının başlıca sebebi pandemi döneminde çekilmiş olması. Film tam sete çıktığı dönemde korona salgınının patlak vermesi, hem prodüksiyonun zaman zaman durmasına, hem de çekimlerin çok daha maliyetli hâle gelmesine sebep oldu. Günün sonunda Dominion gişede 1 milyar dolar hasılata ulaşsa da ortaya çıkan bu tablo yüzünden Universal'a eksi yazdı. Nitekim Dominion o serinin sonu oldu. Bildiğiniz gibi Universal, geçtiğimiz yıl çıkan Jurassic World: Rebirth ile seriyi yeniledi. Şimdi o serinin ikinci filmi için hazırlıklar sürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel