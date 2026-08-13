Seri üretim otomobille tünel tavanında 360° dönüş: Voyah Passion S'ten ilginç şov

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi Dongfeng’in bünyesinde faaliyet gösteren premium elektrikli araç markası Voyah, fizik kurallarını zorlayan ekstrem bir şova imza attı. Markanın yeni SUV modeli Voyah Passion S, Vuhan'daki kapalı bir test tünelinde tünel duvarı ve tavanı boyunca 360 derecelik tam tur dönme (tunnel loop) testini başarıyla tamamladı.

Voyah tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre gösteri; hiçbir hile, özel efekt veya ağırlık hafifletme modifikasyonu uygulanmadan, tamamen seri üretim standartlarındaki bir araçla gerçekleştirildi. Bu başarı, dünyada seri üretim bir otomobille gerçekleştirilen ilk 360 derece tünel döngüsü olarak kayıtlara geçti.

Schumacher ve Mercedes SLS AMG reklamına saygı duruşu

Bu ekstrem aksiyon, 16 yıl önce yarış efsanesi Michael Schumacher ve Mercedes-Benz SLS AMG ile çekilen ikonik tünel reklamına açık bir gönderme taşıyor. SLS AMG reklamında gösterinin gerçekliği ve dublör kullanılıp kullanılmadığı yıllarca tartışmalara konu olmuştu. Voyah ise Passion S modeliyle yaptığı bu canlı şovda, seri üretim donanımlarının gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrudan kanıtladı.

Hafif bir süper spor otomobil olan SLS AMG ile kıyaslandığında; büyük boyutlara ve yüksek boş ağırlığa sahip bir elektrikli crossover ile tünel döngüsü gerçekleştirmek çok daha yüksek hayati risk ve teknik zorluk barındırıyor. Üstelik Voyah Passion S, bu şov sırasında batarya paketini ve tüm akıllı sürüş donanımlarını üzerinde taşımaya devam etti.

Milimetrik Hesaplama: 130 km/s hız ve 16 derece açı

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Tünel içerisinde merkezkaç kuvvetinden yararlanarak yer çekimine meydan okuyan aracın bu manevrayı başarabilmesi için milimetrik bir sürüş hassasiyeti gerekti. Araç, tünel eğimine tam 130 km/s kritik hızla girdi ve eğime tırmanış esnasında direksiyon açısı hassas bir şekilde 16 derece seviyesinde tutuldu.

637 beygirlik Güç ve 800V altyapı

Voyah Passion S'in tünel tavanında tutunabilmesini sağlayan en büyük etken kesintisiz ve anlık güç üretimi oldu. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip araç, toplam 475 kW (637 hp) güç ve 765 Nm tork üretiyor.

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Küresel 800V yüksek voltajlı silikon karbür (SiC) platformu sayesinde %93,8'lik aktarma verimliliği sunan model, akıllı sıcaklık kontrolüne sahip aktif ön ızgaralarıyla tırmanma ve ters dönme anlarında motor gücünde sıfır kayıp yaşayarak aksiyonu başarıyla tamamladı.

Ön satışları geçtiğimiz ay başlayan ve en üst versiyonu yaklaşık 45.600 dolar fiyat etiketiyle sunulan Voyah Passion S'in resmi lansmanı ve nihai satış fiyatı 15 Ağustos'ta duyurulacak.

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Tünel tavanında 360° döndü! Çinli Voyah fizik kurallarını zorladı

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