Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Seri üretim otomobille tünel tavanında 360° dönüş: Voyah Passion S'ten ilginç şov

    Dongfeng'in lüks markası Voyah, Passion S modeliyle tünel içinde 360 derecelik tam tur attı. Michael Schumacher'in efsanevi SLS AMG reklamına gönderme yapan şov, dünya tescilli bir ilke imza attı.

    Tünel tavanında 360° döndü! Çinli Voyah fizik kurallarını zorladı Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi Dongfeng’in bünyesinde faaliyet gösteren premium elektrikli araç markası Voyah, fizik kurallarını zorlayan ekstrem bir şova imza attı. Markanın yeni SUV modeli Voyah Passion S, Vuhan'daki kapalı bir test tünelinde tünel duvarı ve tavanı boyunca 360 derecelik tam tur dönme (tunnel loop) testini başarıyla tamamladı.

    Voyah tarafından sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre gösteri; hiçbir hile, özel efekt veya ağırlık hafifletme modifikasyonu uygulanmadan, tamamen seri üretim standartlarındaki bir araçla gerçekleştirildi. Bu başarı, dünyada seri üretim bir otomobille gerçekleştirilen ilk 360 derece tünel döngüsü olarak kayıtlara geçti.

    Schumacher ve Mercedes SLS AMG reklamına saygı duruşu

    Bu ekstrem aksiyon, 16 yıl önce yarış efsanesi Michael Schumacher ve Mercedes-Benz SLS AMG ile çekilen ikonik tünel reklamına açık bir gönderme taşıyor. SLS AMG reklamında gösterinin gerçekliği ve dublör kullanılıp kullanılmadığı yıllarca tartışmalara konu olmuştu. Voyah ise Passion S modeliyle yaptığı bu canlı şovda, seri üretim donanımlarının gücünü hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrudan kanıtladı.

    Hafif bir süper spor otomobil olan SLS AMG ile kıyaslandığında; büyük boyutlara ve yüksek boş ağırlığa sahip bir elektrikli crossover ile tünel döngüsü gerçekleştirmek çok daha yüksek hayati risk ve teknik zorluk barındırıyor. Üstelik Voyah Passion S, bu şov sırasında batarya paketini ve tüm akıllı sürüş donanımlarını üzerinde taşımaya devam etti.

    Milimetrik Hesaplama: 130 km/s hız ve 16 derece açı

    Tünel tavanında 360° döndü! Çinli Voyah fizik kurallarını zorladı Tam Boyutta Gör

    Tünel içerisinde merkezkaç kuvvetinden yararlanarak yer çekimine meydan okuyan aracın bu manevrayı başarabilmesi için milimetrik bir sürüş hassasiyeti gerekti. Araç, tünel eğimine tam 130 km/s kritik hızla girdi ve eğime tırmanış esnasında direksiyon açısı hassas bir şekilde 16 derece seviyesinde tutuldu. 

    637 beygirlik Güç ve 800V altyapı

    Voyah Passion S'in tünel tavanında tutunabilmesini sağlayan en büyük etken kesintisiz ve anlık güç üretimi oldu. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemine sahip araç, toplam 475 kW (637 hp) güç ve 765 Nm tork üretiyor.

    Küresel 800V yüksek voltajlı silikon karbür (SiC) platformu sayesinde %93,8'lik aktarma verimliliği sunan model, akıllı sıcaklık kontrolüne sahip aktif ön ızgaralarıyla tırmanma ve ters dönme anlarında motor gücünde sıfır kayıp yaşayarak aksiyonu başarıyla tamamladı.

    Ön satışları geçtiğimiz ay başlayan ve en üst versiyonu yaklaşık 45.600 dolar fiyat etiketiyle sunulan Voyah Passion S'in resmi lansmanı ve nihai satış fiyatı 15 Ağustos'ta duyurulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ikea iade süresi tenda wifi güçlendirici kurulumu offroad araçları atarax öldürdü hızlı bozumcu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum