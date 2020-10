Tunsan Çelik Dolap Hizmetleri

Firma olarak çelik dolap ve raylı sistem ürünleri ortaya çıkarılmaktadır. Ürünler inşaat, okul, spor salonu ve hastanelerde kullanılmak adına uygundur. Tüm imalat ürünlerinde kalite esaslı çalışmalar yürütülmektedir. Sektörde fark yaratan firma bu konuda sağladıkları müşteri memnuniyetini önemsemektedir. Tunsan Çelik olarak tüm ihtiyaçlara göre üretimler yapılmaktadır.



Firma Hizmetleri Nelerdir?



1. Arşiv Sistemleri

2. Soyunma Dolapları

3. Kartoteks Dolaplar

4. Raf Sistemleri

5. Kitaplık Sistemleri

6. Ranza Sistemleri



Arşiv Sistemleri Hakkında



Tüm şirketler ve iş yerleri açısından evrak saklama ve arşivleme zorunlu olduğu kadar da külfettir. Cafe, hastane, okul, fabrika gibi alanlar bu durumun başlıca merkezleridir. Yapılacak arşivleme işlemi gerektiği zaman kolay ulaşılabilir nitelikte olmalıdır. Bu da bir arşiv dolabı sahip olunması gerekliliğini ortaya çıkmaktadır. Bu sayede istenilen düzene kavuşmuş olacaksınız. Dolaplar belli rakam ve alfabe sırasına göre ayarlanabilmektedir. Dosya ararken kaybedilen zamanın önüne geçilmesi sağlanacaktır.



Dolapları ihtiyaç oranına göre tercih etmeniz mümkündür. Modeller web sitesi üzerinden incelenebilmektedir. Dolaplar çekmece veya kapaklı seçeneklerine göre tercih edilebilir. Dolaplar çeşitli ölçüler olarak karşınıza çıkmaktadır. Buna karşın sahip olduğunuz alan ölçülerinde de üretim yaptırabilirsiniz. Gereken sağlamlık yapısına sahip olan dolaplar kilit özelliği de barındırmaktadır. Kilit özelliği ile sadece belirli kişileri ilgilendiren dosyaların güvenliği sağlanmış olur. Dolaplar taşınabilir özelliklere sahiptir. Bu sayede şirket içi tadilatlarda yer değişikliği yapılabilir.



Arşiv Sistemi Faydaları



İlk faydası kuşkusuz oluşturacağı düzen olacaktır. Birbiri ile bağlantılı olan belgelerin, eşyaların karışmaması sağlanır. Büyük işlevleri bulunun bu ürünlerin önemi büyüktür. Bir iş yerinde sahip olunan arşiv dolabı birden fazla çalışanın bu alanı rahatça kullanabilmesini sağlar. Aksi takdirde evrakların her personel tarafından farklı yerde saklanması ileride büyük sorunlar doğuracaktır. Büyük zaman kayıpları ve enerji sarf edilmesine yol açacaktır.



Bu dolaplar özellikle raylı sistem özellikleriyle iş yerlerinde hayatı kolaylaştırmaktadır. Dolap bölmeleri ray sistemi üzerinde kolay bir şekilde ilerlemektedir. Bu yüzden tercih edilme oranı her gün artmaktadır. Dolaplar kullanılmadığı zaman kapanma özelliğine sahiptir. Bu içinde bulunduğu alanda fazla yer tutmamasını sağlar. Büyük sorun haline gelen arşivleme işlemi firma üretimleri sayesinde sorun olmaktan çıkacaktır.



Arşiv Sisteminde Sunulan Seçenekler



Firma tarafından birçok seçenek daha profesyonel anlamda oluşturulmaktadır. Raylı sistemler her anlamda sunulan avantajlı bir seçenektir. Dolaplar sahip olduğu kompakt yapı sayesinde tamamen kullanım amacı gözetlenerek tercih edilebilmektedir. Dolaplar kapatıldığı takdirde bitişik şekilde duruyor olacaktır. İstenilen dosyaların belirlenen kod özelliğine göre sıralanması mümkündür. Önemli bir seçenek olan sınıflandırma sayesinde her dosya kendine ait bölümlerde bulunacaktır.



Firma metal dolap üretimleri de gerçekleştirmektedir. Metal dolaplar nem oranı yüksek olan alanlarda kullanıma uygun olduğu için tercihi yapılmaktadır. Hem dolabın hem evrakların zarar görmesi engellenmiş olur. Bu gibi koşullar sonucu dolabınızı tercih etmek doğru olacaktır. Tüm dolap modelleri ve diğer sorularınız için iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.



Soyunma Amaçlı Dolaplar Hakkında



Her iş yerinde birçok çalışan bulunduğu için soyunma dolabı önemli bir gereç haline gelmiştir. İnşaatlarda çalışanlar, spor salonları ve okullar bu alanda örnek gösterilebilir. Bu alanlar hem kıyafet değişimi hem de eşya temini sağlanması açısından önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden ilgili alanlar bu dolapların bulundurulması için gereken işlemleri yaparlar. Her iş yeri kişi başı dolap imkanı sunamayabilir. Bu noktada firma çeşitli üretimler ve uygun bütçe seçenekleriyle yer almaktadır.



Firma tüketici ihtiyaçlarını gözeterek üretimler gerçekleştirmektedir. Çelik yapıda üretimler bu alanda da karşınıza çıkmaktadır. En sık rastlanılan çelik dolaplardır. Yurt odaları genellikle çelik soyunma dolabı tercih ederler. Kişi sayısının fazla olması ile eşleştirilmesi mümkündür. Dört ve altı kapılı olan en çok tercih edilen özelliklere sahiptir. Çelik yapısı sayesinde dayanıklı ve sağlamdır. Çelik dolapların 200 cm genel bir ölçüsü bulunsa da sahip olunan alan için özel üretilebilir. Çelik dolaplar içerisinde askı özelliği de bulundurmaktadır.



Firma L şeklini taşıyan estetik görünüme sahip üretimler de gerçekleştirmektedir. Bu dolabın iki kişi tarafından daha rahat biçimde kullanılmasını kolaylaştırır. Kilit sistemleri ise yine tercihe göre belirlenmektedir. Asma kilit sistemi veya elektronik olarak tercih edilebilir.

