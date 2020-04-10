Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 tanısı koyan web sayfası

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. 2019-nCoV etkeninin neden olduğu diffüz pnömoni tablosu hastalık prognozunu doğrudan etkiliyor. Deneyimli gözler ve radyologlar, Covid-19 pnömonisinin tanısını koyabiliyor ancak tanı koymanın güç olduğu durumlar da olabiliyor. Bir Türk araştırmacının geliştirdiği site sayesinde, Covid-19 pnömonisinin tanısı çok kolay bir biçimde konulabilecek gibi görünüyor.İlginizi Çekebilir Koronavirüs salgınında 1 milyon eşiği aşıldı
Radyoloji görüntüsünden pnömoni tanısı
Öncelikle kullanıcıların siteye akciğer grafilerinin fotoğraflarını upload etmeleri gerekiyor. Upload işlemi sonrasında 3 saniyelik bir bekleme süresinin ardından site algoritması, diğer Covid-19 pnömonisine ait görüntüler ile yüklenen görüntüyü karşılaştırıyor ve yapay zeka ile tanı konuluyor. Yeni site sayesinde triyaj süresinin kısalacağı, tanıların ise daha doğru bir biçimde konulacağı düşünülüyor.
Ayrıca site yüklenen görüntünün normal akciğer görünütüsü olup olmadığını ayırt etmekle birlikte, Covid-19 pnömonisi ve diğer akciğer hastalıkları arasında da ayrım yapabiliyor.
Siteye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.
http://covid19.burakgozutok.com/
http://covid19.burakgozutok.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Multidisipliner çalışma yapılmadan. Kanıtlanmamış bir şeyi böyle ortamlara salmanız da hiç doğru bir davranış değil. Sırf bunu yazabilmek için üye oldum sitenize.
Hadi eyvallah.
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