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    Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 tanısı koyan web sayfası

    Türk araştırmacının geliştirdiği site sayesinde, Covid-19 etkeninin neden olduğu pnömoninin tanısı yapay zeka ile daha kolay konulabilecek. Sitenin linkine ve detaylara haberimizden erişebilirsiniz.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 tanısı koyan web sayfası
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    Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. 2019-nCoV etkeninin neden olduğu diffüz pnömoni tablosu hastalık prognozunu doğrudan etkiliyor. Deneyimli gözler ve radyologlar, Covid-19 pnömonisinin tanısını koyabiliyor ancak tanı koymanın güç olduğu durumlar da olabiliyor. Bir Türk araştırmacının geliştirdiği site sayesinde, Covid-19 pnömonisinin tanısı çok kolay bir biçimde konulabilecek gibi görünüyor.

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    Radyoloji görüntüsünden pnömoni tanısı

    Öncelikle kullanıcıların siteye akciğer grafilerinin fotoğraflarını upload etmeleri gerekiyor. Upload işlemi sonrasında 3 saniyelik bir bekleme süresinin ardından site algoritması, diğer Covid-19 pnömonisine ait görüntüler ile yüklenen görüntüyü karşılaştırıyor ve yapay zeka ile tanı konuluyor. Yeni site sayesinde triyaj süresinin kısalacağı, tanıların ise daha doğru bir biçimde konulacağı düşünülüyor.

    Ayrıca site yüklenen görüntünün normal akciğer görünütüsü olup olmadığını ayırt etmekle birlikte, Covid-19 pnömonisi ve diğer akciğer hastalıkları arasında da ayrım yapabiliyor.

    Siteye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

    http://covid19.burakgozutok.com/



    http://covid19.burakgozutok.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    buribur 39 dk. yeni yorumcu
    Ekim ayında çektirdiğim akciger grafi görüntüsüyle deneme yaptım ve covid-19 tanısı koydu :D. Bi de şaka gibi ileri seviyede güvenilir yazmış arkadaş siteye. Burak Gözütok arkadaşı aradağımıda donanınımhaber'de mühendis olarak çalıştığı görülüyor :D

    Multidisipliner çalışma yapılmadan. Kanıtlanmamış bir şeyi böyle ortamlara salmanız da hiç doğru bir davranış değil. Sırf bunu yazabilmek için üye oldum sitenize.

    Hadi eyvallah.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Rajeesh 32 dk. buribur
    yok artık. ne hala geldi dh be
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    DH Misafiri 44 dk.
    Site çalışmıyor sanırım.
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    DH Misafiri 44 dk.
    Helal olsun Türk araştırmacılara bence bu yolda atılan adımlar daha da desteklenmeli. Web sitesini inceledim elbetteki sapma payı var. Ama bu ülkede böyle çalışmalar yapıldığını görmek çok Güzel. Tüm Türk araştırmacılarımızla ve hekimlerimizle gurur duyuyorum. ????????????
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    KaleyDeskop (ali ) 55 dk.
    çok boş bit icraat olmuş zaten o röntgene doktorlar bakıyor, yapay zekaya güvenip kafayı yersiniz..
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    Skywaterr (Sergen Atalmış) 1 sa.
    6 Ay içerisinde farklı zamanlarda çektirdiğim sonuncusu 31 ocağa ait olan akciğer grafilerimin hepsine covid 19 pozitif dedi :) Donanimhaber'in teknoloji dünyasının A haberi olduğuna ikna oldum artık.
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    Atif Zafrak (Atıf Zafrak) 35 dk. Skywaterr
    Akciğer filmlerinizi kontrol edip başka rahatsızlıklarınız var mj diye bakmak isterseniz bu siteyi kontrol edin.




    mlmed.org/...
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    Atif Zafrak (Atıf Zafrak) 1 sa.
    Bilgileri buradan alıyor olmasın :)))




    mlmed.org/...
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    bullx 1 sa.
    millet kafayı yer bunun yüzünden
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    cerberus001 (emin akca) 1 sa.
    bu konuda özellikle direkgrafilerin görüntüsünü etkileyen okadar çok etmen varken bunun tanı için kullanılması çok doğru olmaz.eğer örnekte olduğu gibi birisi portable diğeri sabit röntgende çekildiyse bu röntgenlerin kalitesi verilen dozlar hastanın bulunduğu çekim ortamı verilen pozisyon herşey oradaki görüntüleri etkiler ve hatalı sonuçlar çıkabilir. değerlendirme yapılabilmesi içib herşeyin optimum düzeyde iyi olması gerekli. örneğin hastanın gömlek cebinde bir steril eldiven unutulsa o orada densiteli bir görüntü oluşturacak ve hatalı yoruma neden olacaktır.
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    smart1978 (X Y) 1 sa.
    Cok komik. 7 KASIM 2019 lu akciger grafisine Koronavirusu var diyor! ... Sacma mi ?
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