Türk araştırmacıdan röntgen görüntüsü ile Covid-19 tanısı koyan web sayfası

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. 2019-nCoV etkeninin neden olduğu diffüz pnömoni tablosu hastalık prognozunu doğrudan etkiliyor. Deneyimli gözler ve radyologlar, Covid-19 pnömonisinin tanısını koyabiliyor ancak tanı koymanın güç olduğu durumlar da olabiliyor. Bir Türk araştırmacının geliştirdiği site sayesinde, Covid-19 pnömonisinin tanısı çok kolay bir biçimde konulabilecek gibi görünüyor.

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Radyoloji görüntüsünden pnömoni tanısı

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Öncelikle kullanıcıların siteye akciğer grafilerinin fotoğraflarını upload etmeleri gerekiyor. Upload işlemi sonrasında 3 saniyelik bir bekleme süresinin ardından site algoritması, diğer Covid-19 pnömonisine ait görüntüler ile yüklenen görüntüyü karşılaştırıyor ve yapay zeka ile tanı konuluyor. Yeni site sayesinde triyaj süresinin kısalacağı, tanıların ise daha doğru bir biçimde konulacağı düşünülüyor.

Ayrıca site yüklenen görüntünün normal akciğer görünütüsü olup olmadığını ayırt etmekle birlikte, Covid-19 pnömonisi ve diğer akciğer hastalıkları arasında da ayrım yapabiliyor.

Siteye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

http://covid19.burakgozutok.com/

http://covid19.burakgozutok.com/

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