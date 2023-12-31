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    Türk bankası, Suudi Arabistan'dan hammadde ithal edenlere finansal destek verdi

    Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Altun, "Dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketleri finansman seçenekleriyle fonlamaya, ekonomiyi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

    Türk bankası, Arabistan'dan hammadde ithal edenlere destek verdi Tam Boyutta Gör

    Türkiye Finans, Saudi Exim ile imzaladığı finansman anlaşmasıyla Suudi Arabistan'dan ham madde ithal eden müşterilerine 2 yıl üzeri vade ile finansman imkanı sunuyor.

    Banka açıklamasına göre, işbirliği kapsamında Türkiye Finans'ın ithalatçı müşterileri Saudi Exim ile bir murabaha anlaşması yapacak.

    Ayrıca işbirliği kapsamında, Türkiye Finans'ın ithalatçı müşterileri başta olmak üzere ithalat işlemleri tüm taraflar için katılım finans ilkeleriyle uyumlu, güven esasına dayalı olarak gerçekleştirilecek.

    Türkiye Finans'ın sunduğu ithalat finansmanı imkanından ağırlıklı olarak petrokimya ürünlerini ham madde olarak kullanan, sentetik iplik, halı üretimi, ambalaj gibi sektörlerde faaliyet gösteren orta-büyük ölçekli firmaların yararlanması bekleniyor. Bu çerçevede sunulan finansman imkanı petrol dışı ham maddeleri kapsıyor.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Finans Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Altun, Türkiye Finans olarak katılım finans sisteminin özünde yer alan üretimi, ticareti ve ihracatı destekleme önceliklerini kararlı biçimde sürdürdüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

    'Özellikle ihracat ve ithalat yapan, üretim ve ticaretin içinde olan müşterilerimizin finansal anlamda ihtiyaçlarını hızlıca karşılamak amacıyla uygun maliyetli finansman seçeneklerini ve kaynaklarımızı geliştirmeye de devam ediyoruz. Uluslararası düzeyde itibarlı ve güvenilir iş ortağı kimliğimizle Saudi Exim ile yaptığımız finansman anlaşmasıyla uluslararası kaynaklarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu anlaşmayla birlikte Suudi Arabistan'dan ithalat gerçekleştiren firmalara 2 yıl üzeri vade ile finansman imkanı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Dış ticaret alanında faaliyet gösteren şirketleri farklı finansman seçenekleriyle fonlamaya, üretimi, ticareti ve ülkemizin ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz.'

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Rindaman 23 saat önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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