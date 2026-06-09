Türk F-16 ÖZGÜR’ler milli görev planlama yazılımıyla uçacak

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Türkiye’nin envanterindeki F-16 savaş uçaklarının yerli ve milli imkanlarla modernize edilmesini hedefleyen ÖZGÜR Projesi kapsamında yeni bir kilometre taşına daha ulaşıldı. HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Yazılımı, proje çerçevesindeki kabul süreçlerini başarıyla geçerek F-16 filosunun operasyonel kabiliyetlerini artıracak kritik sistemlerden biri haline geldi.

F-16’lar ÖZGÜR’leşiyor

Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda yürütülen ÖZGÜR Projesi, yapısal modernizasyonun yanı sıra aviyonik sistemlerin ve mühimmat entegrasyonlarının da milli çözümlerle geliştirilmesini kapsıyor. TUSAŞ ve ASELSAN öncülüğünde yürütülen ÖZGÜR Projesi, F-16 Blok 30 savaş uçaklarını kapsıyor. Bu uçaklara modern aviyoniklerin yanı sıra MURAD AESA Radarı da ekleniyor.

Tam Boyutta Gör HAVELSAN’ın geliştirme çalışmalarına 2003 yılında başladığı Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Yazılımı ise 2007 yılından bu yana Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde aktif olarak kullanılıyor. Şimdi ise yeni yazılım F-16 ÖZGÜR uçaklarında kullanılacak. Yazılım, hava kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yönelik milli ve güvenilir bir çözüm olarak öne çıkarken yıllar içinde farklı platformlara uyarlanarak kapsamlı bir görev planlama altyapısına dönüştü.

Savaş uçaklarının yanı sıra sistem, eğitim uçakları, kargo platformları ve erken ihbar ve kontrol uçakları (AWACS) gibi farklı hava araçlarında da görev planlama ve görev sonrası analiz süreçlerini destekliyor.

Kapsamlı operasyonel yetkinlikler sunuyor

Görev Planlama Yazılımı, modern hava operasyonlarının ihtiyaç duyduğu çok sayıda fonksiyonu tek bir yapı altında bir araya getiriyor. Sistemde Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS) desteği, rota ve seyrüsefer planlama, uçuş performans hesaplamaları ile birlikte MEA, MSA ve ESA analizleri gerçekleştirilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Bunun yanında tehdit ve risk değerlendirmeleri yapılabiliyor, klasik mühimmatlarla gerçekleştirilecek taarruz görevleri planlanabiliyor ve farklı mühimmat sistemleriyle arayüz entegrasyonları sağlanabiliyor. Yazılım ayrıca görev provası, veri yükleme ve indirme işlemleri ile görev sonrası analiz süreçlerini de destekleyerek uçuş operasyonlarının tüm aşamalarını kapsayan bir çözüm sunuyor.

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Yazılımın dikkat çeken özelliklerinden biri de Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile entegre çalışabilme yeteneği. Bu sayede hava görev emirleri, hava sahası bilgileri, meteorolojik veriler, NOTAM duyuruları ve istihbarat verileri görev planlama süreçlerinde kullanılabiliyor.

Ayrıca sistem, ağ bağlantısından bağımsız olarak çalışabilen standalone kullanım kabiliyetine de sahip. HvBS ile tam entegrasyon çalışmalarının ise halen sürdüğü belirtiliyor.

Yerli akıllı mühimmatlarla tam uyum

ÖZGÜR Projesi kapsamında geliştirilen görev planlama altyapısı, Türkiye’nin yerli akıllı mühimmatlarının kullanımını da destekliyor. Bu çerçevede TEBER başta olmak üzere çeşitli milli mühimmat sistemleri için görev planlama yazılımları geliştirildi.

Ayrıca HGK, KGK, SOM ve TOLUN mühimmatlarının sisteme entegrasyonları da başarıyla tamamlandı. Böylece F-16 platformları, yerli mühimmatlarla daha etkin şekilde görev icra edebilecek bir dijital altyapıya kavuşmuş oldu.

Görev planlama yetenekleri yalnızca F-16 filosuyla sınırlı kalmıyor. HAVELSAN tarafından geliştirilen altyapının, Türkiye’nin yeni nesil hava platformlarında da kullanılması hedefleniyor. Bu doğrultuda sistemin HÜRKUŞ, HÜRJET ve KAAN gibi milli hava araçlarına entegre edilmesi yönündeki çalışmalar sürüyor.

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