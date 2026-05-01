Claude Code hackathon yarışmasını Türk geliştirici kazandı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugün yapay zekâ araçları ile yazılım geliştirmek oldukça kolay bir hale geldi. Normalde haftalarca sürecek yazılım projeleri Claude Code ya da Codex gibi araçlarla günler hatta saatler içerisinde tamamlanıyor. Anthropic de vibecoding denen bu akımı desteklemek için bir hackathon başlattı.

Built with Opus 4.7 adıyla düzenlenen hackathon, Claude Opus 4.7 dil modeli ile en yaratıcı yazılım projelerini ödüllendirmeyi amaçlıyor. Yarışmada altın madalya ise Türk bir yazılımcının elinden çıkan Medkit adındaki sanal klinik projesine verildi.

Bedirhan Keskin tarafından geliştirilen proje tıp öğrencileri ve asistan doktorlar için ses odaklı bir yapay zekâ kliniğini temel alıyor. Klinikte yapay zekâ ajan hasta kılığına giriyor. Oyuncular gerçek zamanlı olarak hastalarla konsültasyon yapıyor, testleri inceliyor, görüntülemeleri okuyor ve reçete yazıyor. Daha sonra bu ajan her vaka için detaylı bir özet çıkarıyor. Medkit zaten bir süredir tıp çevreleri tarafından da merakla takip ediliyordu.

Bu tarz yarışmalar özellikle yazılım geliştirmek isteyen ancak kodlama bilmeyen amatörlerin dikkatini çekiyor. Yazılım eğitimi almadan yazılım ekosisteminde ses getirecek projeler yapabilmek önemli bir adım. Haliyle bu büyük ilgiden yapay zekâ modelleri de önemli gelir elde ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: