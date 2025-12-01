Türk Hava Yolları ve Samsung, akıllı bagaj hizmeti başlattı

Samsung Electronics'in SmartThings Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Jaeyeon Jung, “Samsung, müşterilerin nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarını ve rahat hissetmelerini sağlamak için sektörler arası ortaklıklar yoluyla SmartThings Find deneyimini genişletiyor. Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak daha rahat ve sorunsuz bir seyahat deneyimi sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Kerem Kızıltunç, “Türk Hava Yolları, dijitalleşme yolunda sektörde liderliğini sürdürüyor. Yolcularımızın yararına Samsung'un en son teknolojisinden yararlanmak için Samsung ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
