    Türk Hava Yolları ve Samsung, akıllı bagaj hizmeti başlattı

    Türk Hava Yolları ve Samsung, SmartThings Find ile kaybolan bagajları anlık takip edebileceğiniz akıllı bagaj hizmetini başlattı. Bu sayede bagaj kaybı endişesi son bulacak.

    Türk Hava Yolları ve Samsung, akıllı bagaj hizmeti başlattı Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics, Türk Hava Yolları (THY) ile gerçekleştirdiği işbirliğiyle yolcuların seyahat deneyimini akıllı çözümlerle kolaylaştırmayı hedefliyor. 1 Aralık itibarıyla hayata geçen “Smart Tagged Baggage Service” (Akıllı Etiketli Bagaj Hizmeti) sayesinde, THY yolcuları kaybolan veya geciken bagajlarını Samsung’un SmartThings Find hizmeti üzerinden hızlıca takip edebilecek.

    Bagaj kaybına son

    Türk Hava Yolları ve Samsung, akıllı bagaj hizmeti başlattı Tam Boyutta Gör
    Bu hizmetin merkezinde, Galaxy SmartTag bulunuyor. Mobil bir aksesuar olan SmartTag, dahili bağlantı özelliği olmayan bagaj ve diğer eşyaların konumunu kolayca tespit etmeye olanak tanıyor. SmartThings Find, Bluetooth Low Energy (BLE) ve ultra-geniş bant (UWB) teknolojilerini kullanarak kayıtlı Samsung Galaxy cihazlarını tespit ediyor. Dünya genelinde 700 milyondan fazla Galaxy cihazı ağıyla desteklenen servis, kullanıcıların akıllı telefon, tablet, akıllı saat, kulaklık ve Galaxy SmartTag takılı eşyalarını güvenli bir şekilde her yerden takip edebilmesini sağlıyor.
    Türk Hava Yolları ve Samsung, akıllı bagaj hizmeti başlattı Tam Boyutta Gör
    İşbirliği sayesinde THY, kaybolan bagaj raporuna konum verisi bağlantısı ekleyen yolcuların Galaxy SmartTag takılı bagajlarını daha hızlı bulması mümkün hale geliyor. Kullanıcılar ayrıca SmartThings Find uygulamasındaki “Change Device Image” özelliği ile bagajlarının fotoğrafını yükleyerek yanlış yerleştirilmiş olsa bile kolayca tanıyabilecek.

    Samsung Electronics'in SmartThings Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Jaeyeon Jung, “Samsung, müşterilerin nerede olurlarsa olsunlar bağlantıda kalmalarını ve rahat hissetmelerini sağlamak için sektörler arası ortaklıklar yoluyla SmartThings Find deneyimini genişletiyor. Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak daha rahat ve sorunsuz bir seyahat deneyimi sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

    Türk Hava Yolları Bilgi Teknolojileri Direktörü Kerem Kızıltunç, “Türk Hava Yolları, dijitalleşme yolunda sektörde liderliğini sürdürüyor. Yolcularımızın yararına Samsung'un en son teknolojisinden yararlanmak için Samsung ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

