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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Türk araştırmacı Levent Alpöge, yapay zeka Claude ile 167 yıllık Riemann hipotezini kanıtladı. Altı haftalık çalışma sonucu hazırlanan 17 milyon satırlık dev kanıt, bağımsız bilim kuruluşlarınca incelenip doğrulandı. Alpöge, çözümün son aşamasında yapay zeka modelinin sergilediği olağanüstü performansla kendisini geride bıraktığını açıkladı. Bu tarihi başarı, bilim dünyasında yapay zeka ile ulaşılan en büyük zaferlerden biri kabul ediliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Matematik dünyası, Bernhard Riemann'ın 1859 yılında ortaya attığı ve aradan geçen 167 yıla rağmen çözülemeyen hipotezin kanıtlandığı haberiyle adeta sarsıldı. Anthropic bünyesinde çalışan Türk-Amerikalı matematikçi Levent Alpöge, Claude yapay zeka modeliyle yaklaşık altı hafta süren çalışmanın ardından Riemann hipotezini kanıtladığını açıkladı. Lean Focused Research Organization (Lean FRO) ve Mathlib Initiative, yayımlanan matematiksel kanıtı bağımsız olarak inceledi ve doğruluğuna tam güven duyduklarını açıkladı.

İki kuruluşun yaptığı ortak açıklamada, "Alpöge'nin Riemann hipotezine ilişkin kanıtının doğru olduğuna tam güven duyuyoruz ve kendisini bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Böylece matematiğin en prestijli açık problemlerinden biri, yapay zeka desteğiyle geliştirilen ve bağımsız kuruluşlar tarafından doğrulanan bir kanıta kavuştu.

Alpöge, çözümü kişisel internet sitesinde yayımladığı açıklamayla duyurdu. Matematikçi, Claude ile birlikte geliştirdikleri yöntemin yalnızca Riemann hipotezini değil, çok daha geniş kapsamlı olan Genelleştirilmiş Riemann hipotezini de kapsadığını belirtti. Daha fazla çalışma yapılması halinde Genişletilmiş Riemann hipotezinin de kanıtlanabileceğini öne sürdü.

Araştırmacının açıklamasındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Claude'un çözümün son aşamasındaki performansıydı. Alpöge, yapay zeka modelinin kendisini geride bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Claude ve ben son aylarda çok geniş kapsamlı, harika bir çalışma yürüttük. Ancak bu kez bitiş çizgisine yaklaşırken Claude beni çok geride bıraktı. Hayır, Claude uçtu, dans etti ve bitiş çizgisinde parladı."

17 milyon satırlık kanıt iki bağımsız kuruluş tarafından doğrulandı

Riemann hipotezinin çözümünde yapay zekanın matematiksel bir sonuca ulaşması kadar, bu sonucun nasıl doğrulandığı da önemli. Alpöge, geliştirdiği kanıtı Lean adı verilen açık kaynaklı bir programlama diliyle ifade etti. Matematiksel önermelerin ve kanıtların bilgisayar tarafından biçimsel olarak kontrol edilmesini sağlayan Lean, bir çıkarımın mantıksal açıdan tutarlı olup olmadığının denetlenmesine imkan tanıyor.

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Alpöge'nin yayımladığı çalışma oldukça büyük. Matematiksel kanıtın geleneksel anlatımla ifade edilen hali 250 bin sayfayı aşarken Lean formatındaki karşılığı yaklaşık 17 milyon satırdan oluşuyor. Bu büyüklük, araştırmacıların kanıtın bütün matematiksel ayrıntılarını incelemesini oldukça zorlaştırıyor.

Bununla birlikte Lean'in sağladığı biçimsel doğrulama, kanıtın her adımının matematiksel kurallar çerçevesinde kontrol edilmesine imkan veriyor. Lean FRO ve Mathlib Initiative'in bağımsız incelemesi de bu nedenle kritik önem taşıyor. MIT matematikçisi Andrew Sutherland gibi araştırmacılar da daha önce Alpöge'nin kodunun başarıyla derlenebildiğini doğrulamıştı

Ancak burada iki farklı konuyu birbirinden ayırmak gerekiyor. Kanıtın Lean üzerinden doğrulanması, matematiksel çıkarımların biçimsel tutarlılığını ortaya koyuyor. Bu çıkarımların arkasındaki bütün matematiksel fikirlerin insanlar tarafından anlaşılması ise ayrı bir süreç. Nitekim Alpöge de çalışmasının insanlara anlaşılır biçimde açıklanması gerektiğini kabul ediyor.

Riemann hipotezi neden matematiğin en büyük problemlerinden biri?

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Riemann hipotezinin önemini anlayabilmek için matematiğin en temel yapı taşlarından biri olan asal sayılara bakmak gerekiyor. Yalnızca 1'e ve kendilerine bölünebilen 2, 3, 5, 7 ve 11 gibi sayılar, bütün doğal sayı sisteminin temelini oluşturuyor. Çünkü asal olmayan her pozitif tam sayı, asal sayıların çarpımı şeklinde ifade edilebiliyor.

Örneğin 30 sayısı 2, 3 ve 5 asal sayılarının çarpımından oluşuyor. Bu özellik, asal sayıları bir anlamda matematiğin atomları haline getiriyor. Antik Yunan döneminden bu yana matematikçiler asal sayıların sonsuz olduğunu biliyor. Ancak bu sayıların sayı doğrusu üzerinde neden belirli aralıklarla ortaya çıktığı ve dağılımlarının arkasında nasıl bir düzen bulunduğu gizemini koruyordu.

Bu soruya önemli bir yaklaşım getiren isim Alman matematikçi Bernhard Riemann oldu. Riemann, 1859 yılında yayımladığı çalışmasında asal sayıların dağılımını açıklamak için bugün kendi adıyla anılan zeta fonksiyonunu kullandı.

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Riemann zeta fonksiyonu, gerçek ve sanal bileşenlerden oluşan karmaşık sayılarla çalışan matematiksel bir fonksiyon. Bu fonksiyonun sıfır olduğu özel noktalar, asal sayıların dağılımındaki düzensizlikleri anlamak açısından büyük önem taşıyor.

Riemann'ın ortaya attığı hipoteze göre fonksiyonun önemsiz olmayan bütün sıfırlarının gerçek kısmı 1/2 değerine sahip. Başka bir ifadeyle bu noktaların tamamı, karmaşık sayı düzleminde aynı dikey doğru üzerinde bulunuyor.

Riemann, bu ilişkinin asal sayıların dağılımını açıklayan temel bir düzeni ortaya çıkardığını düşündü. Ancak gözlemlediği matematiksel yapıyı genel geçer bir kanıta dönüştüremedi. Böylece 1859 yılında ortaya atılan varsayım, matematik tarihinin en uzun soluklu problemlerinden biri haline geldi.

Bilgisayarlarla yapılan hesaplamalarda bugüne kadar ilk 12 trilyon önemsiz olmayan sıfırın Riemann'ın öngördüğü doğru üzerinde bulunduğu doğrulandı. Ancak sonsuz sayıda olabilecek bu noktaların tamamının aynı özelliği taşıdığını göstermek gerekiyordu. Tek bir istisnanın bulunması bile hipotezi çürütebilirdi.

Bu nedenle Riemann hipotezinin çözülmesi, yalnızca çok sayıda matematiksel hesaplama yapmaktan ibaret değildi. Matematikçilerin 167 yıldır aradığı şey, bütün bu örneklerin arkasındaki düzeni kesin olarak ortaya koyacak bir kanıttı.

Matematikten fiziğe kadar uzanan sonuçlar doğurabilir

Riemann hipotezi, matematik dünyasındaki öneminin ötesinde farklı bilim alanlarıyla da bağlantılı. Bu hipotezin doğruluğu varsayılarak bugüne kadar yüzlerce matematiksel çalışma gerçekleştirildi. Dolayısıyla kanıtlanması, bu çalışmaların dayandığı matematiksel temelleri güçlendirecek.

Özellikle sayı teorisi ve cebirsel sayı teorisinde kullanılan bazı algoritmaların doğruluğu, Riemann hipotezinin daha geniş kapsamlı versiyonu olan Genelleştirilmiş Riemann hipotezine dayanıyor. Bu varsayımın da kanıtlanması halinde söz konusu algoritmaların matematiksel temelleri kesinlik kazanabilir.

Şimdiye kadar matematikten konuştuk ancak bu kanıtın etkileri çok daha uzaklara dokunacak. Riemann zeta fonksiyonu ile kuantum sistemlerindeki enerji seviyeleri, kaos teorisi ve parçacıkların rastgele hareketleri arasında da dikkat çekici bağlantılar bulunuyor. Fizikçi Freeman Dyson, 1970'lerde zeta fonksiyonunun sıfırlarının istatistiksel dağılımı ile atom çekirdeklerinin enerji seviyeleri arasındaki benzerlikleri fark etmişti. Bu bağlantının kökeni bugün bile tam olarak açıklanabilmiş değil.

Riemann hipotezinin kanıtlanması, asal sayıların dağılımına ilişkin matematiksel belirsizlikleri ortadan kaldırmanın yanı sıra bu tür bağlantıların daha iyi anlaşılmasına da katkıda bulunabilir.

Kriptografi tarafında ise daha temkinli olmak gerekiyor. Günümüzde kullanılan RSA şifreleme sistemi, çok büyük sayıların asal çarpanlarına ayrılmasının hesaplama açısından zor olmasına dayanıyor. Riemann hipotezinin kanıtlanması, asal sayıların dağılımını ve bir sayının asal olup olmadığının belirlenmesini daha iyi anlamamızı sağlayacak. Ancak bir sayının asal olup olmadığını belirlemek ile çok büyük bir sayının hangi asal çarpanlardan oluştuğunu bulmak aynı şey değil. Bu nedenle yeni kanıtın mevcut RSA şifreleme sistemlerini doğrudan kırması beklenmiyor.

Yapay zeka insanlığın çözemediği problemleri çözebilecek mi?

Riemann hipotezinin çözülmesi, yapay zeka tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu problemin çözülebilmesi için matematikçilerin onlarca yıldır geliştiremediği yeni fikirler ve farklı alanlar arasında bağlantılar kurulması gerekiyordu.

Scientific American'ın daha önce yayımladığı kapsamlı analizde MIT matematikçisi Andrew Sutherland'ın yapay zekanın Riemann hipotezini kanıtlaması ihtimaline ilişkin dikkat çekici bir değerlendirmesi bulunuyordu: "Riemann hipotezini kanıtlayabilen yapay zeka karşılaşmak isteyeceğim biri değil."

Sutherland'ın bu sözleri, matematik dünyasının söz konusu problemden beklentisini de ortaya koyuyor. Çünkü böyle bir başarı, yapay zekanın yalnızca mevcut bilgileri kullanarak cevap üretmediğini, insanlığın henüz ulaşamadığı matematiksel sonuçları da ortaya çıkarabildiğini gösterecekti.

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Bugün gelinen noktada tartışma artık yalnızca yapay zekanın matematikçilerin işlerini kolaylaştırıp kolaylaştıramayacağı değil. Asıl soru, yapay zekanın bilimsel araştırmalarda insanın ötesine geçerek yeni bilgi üreten bir aktöre dönüşüp dönüşemeyeceği.

Matematik, teorik fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimi gibi alanların temelini oluşturuyor. Yapay zekanın insanlığın en zor matematik problemlerinden birini çözebilmesi, gelecekte bu alanlarda da daha önce ulaşılamayan sonuçların elde edilmesini sağlayabilir.

Tabi burada oldukça ilginç bir sorun da var. Belki de gerçekten de yapay zeka çok büyük sorunlara çözüm getirecek ama insanlar bunları anlayabilecek mi? Alpöge'nin çalışması biçimsel olarak doğrulanmış olsa da 17 milyon satırlık kodun arkasındaki matematiksel yaklaşımın bütünüyle anlaşılması zaman alacak. Araştırmacı da kanıtı insanlar için daha anlaşılır hale getirmeyi hedefliyor.

1 milyon dolarlık ödül için iki yıl beklemesi gerekiyor

Bu arada Riemann hipotezinin çözülmesi, Levent Alpöge'yi matematik dünyasının en önemli başarılarından birinin sahibi haline getirirken beraberinde 1 milyon dolarlık ödülü de gündeme getiriyor. Çünkü Riemann hipotezi, Clay Matematik Enstitüsü tarafından 2000 yılında belirlenen ve her biri 1 milyon dolar ödülle desteklenen yedi Milenyum Problemi arasında yer alıyor.

Ancak Alpöge'nin Claude ile geliştirdiği kanıtın bağımsız matematik kuruluşları tarafından doğrulanması, ödülün hemen verileceği anlamına gelmiyor. Clay Matematik Enstitüsü'nün kuralları oldukça katı. Bir çözümün ödüle hak kazanabilmesi için öncelikle uluslararası saygınlığa sahip hakemli bir matematik yayınında yayımlanması, yayının ardından en az iki yıl boyunca incelenmesi ve dünya matematik camiasında genel kabul görmesi gerekiyor. Nihai kararı ise enstitü veriyor.

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Türk matematikçi Riemann hipotezini yapay zeka ile çözdü

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