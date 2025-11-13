BillionToOne: Türk mühendisin teknolojisi genetik testlerde çığır açıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Stanford Üniversitesi sistem biyolojisi doktoralı Türk Oğuzhan Atay, 2016 yılında ABD merkezli BillionToOne şirketini, invaziv olmayan prenatal genetik testler geliştirmek amacıyla kurdu. Şimdi ise bu şirket, Nasdaq’ta büyük bir başarıyla halka arz sürecini gerçekleştirdi. BillionToOne, kurucu ortakları Atay ve David Tsao’nun liderliğinde moleküler düzeyde DNA fragmentlerini sayabilen patentli teknolojisi ile hem prenatal hem de onkoloji testlerinde medikal teşhiste fark yaratıyor.

Halka arz sürecinde 273 milyon dolar gelir elde eden şirket, ilk işlem gününde hisselerinde yüzde 80 değerleme gördü. Bu sayede piyasa değerini 5,8 milyar dolara taşıdı. on 12 ayda şirket, 508.000 genetik testten 209 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakam, 2024’teki 153 milyon dolarlık gelire kıyasla ciddi bir büyüme gösteriyor. 2021’deki 8 milyon dolarlık gelire göre ise 19 kat artış anlamına geliyor. Şirket henüz kara geçmemiş olsa da, 2025’in ilk yarısında zarar yalnızca 4 milyon dolara geriledi.

Şirketin teknolojisi ne?

Tam Boyutta Gör BillionToOne’ın en önemli avantajı Quantitative Counting Templates (QCTs) olarak adlandırılan patentli moleküler sayım teknolojisi. Bu teknoloji, kan dolaşımındaki çok az ve nadir DNA fragmentlerini tespit edebiliyor. QCT sistemi, örnekleme sayılabilir sentetik DNA parçacıkları ekleyerek ardından PCR ile çoğaltma ve makine öğrenmeli yöntemlerle orijinal DNA miktarını hesaplama adımlarını içeriyor.

Şirketi DNA örneklerinde yüksek dinamik aralığı koruyarak düşük maliyetli dizileme sağlayabilirken ayrıca her hasta örneğine eklenen sentetik DNA kontrolü ile kopya sayısı düzeltmeleri yapılabiliyor. BillionToOne, prenatal testlerde anne kanından fetüsün genetik hastalık riskini, kanser testlerinde ise tümör DNA’sındaki küçük ama anlamlı değişimleri hassas şekilde tespit edebiliyor. Örneğin, orak hücre anemisi ve beta-talasemi gibi tek baz çiftindeki değişimlerden kaynaklanan hastalıklar moleküler düzeyde tespit edilebiliyor. Kanser testlerinde ise sıvı biyopsi ile dolaşımdaki tümör DNA’sındaki minimal değişimler izlenebiliyor.

BillionToOne ayrıca erken kanser tespiti için geliştirdiği ürünler sayesinde, minimal tümör değişimlerini bile tespit ederek tedavi planlaması ve izlem süreçlerine kritik katkı sağlıyor. Şirketin mevcut genetik test pazarı 20 milyar dolar, geliştirilmekte olan ürünler ise 100 milyar dolara kadar bir potansiyele sahip.

