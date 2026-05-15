    Türk mühendisliğinden ABD polis teşkilatına: Sarsılmaz envantere girdi

    Sarsılmaz SAR 109T, ABD’de polis departmanının envanterine giren ilk Türk makineli tabanca modeli olarak tarihe geçti. SAR 109T özellikleri neler?                 

    Türk savunma sanayisi önde gelen silah üreticilerinden Sarsılmaz, ABD’de sivil pazardaki varlığını şimdi de önemli bir iş birliğiyle kamu kurumlarına aktarıyor. Sarsılmaz’ın SAR 109T otomatik hafif makineli tüfek modeli ABD polisi tarafından kullanılacak.

    Envantere girdi

    Şirketten yapılan açıklamaya göre Sarsılmaz SAR 109T modeli, ABD’nin Florida eyaletinde görev yapan Doral Miami-Dade County Polis Departmanı envanterine dahil edildi. ABD’de polis departmanının resmi envanterine giren ilk Türk yapımı makineli tabanca modeli olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz ay Sarsılmaz SAR9 ürün ailesinin Özel Kuvvetler için tasarlanan SOCOM tabanca modeli, ABD Teksas’taki Galveston Polis Departmanının görev silahları arasına girmişti. Silah pazarında en rekabetçi piyasalardan biri olan ABD’de önemli bir başarı elde edilmiş oldu.

    Sarsılmaz SAR 109T, kolluk kuvvetlerinin operasyonel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmış 9×19 mm kalibrede kompakt bir AR platformu olarak öne çıkıyor. Modelin teknik özellikleri arasında düşük geri tepme, yüksel kontrol edilebilirlik, ani geri tepme sistemi, PICATINNY ray desteği ve optik uyumlu yapı gibi profesyonel kullanım odaklı unsurlar bulunuyor. Şehiriçi operasyonlar, yakın mesafe müdahaleler ve hızlı görev adaptasyonu gerektiren operasyonlarda etkili çözüm sunuyor.

    SAR 109T’nin öne çıkan özellikleri:

    • Kalibre: 9 x 19 mm
    • Çalışma Sistemi: Geri Tepme
    • Kapasite: Şarjör, 30
    • Ateşleme Modu: Emniyet, Tek Atış, Seri Atış
    • Tetik Ağırlığı: 25-40 N
    • Atım Sayısı: 900 (±100) ATIM/DAK. (ROUNDS / MIN)
    • Dağılım: 25 m’de 12 cm
    • Etkili Menzil: 100 m
    • Yiv-Set: 6 SAĞ 1/250 mm / 1:9.8” (6 RIGHT)
    • Namlu Çıkış Hızı: 400 m/s (±50 m/s)
    • 9 mm mühimmat desteği ile düşük geri tepme ve yüksek kontrol edilebilirlik
    • AR ergonomisi sayesinde kullanıcı alışkanlıklarına uygun yapı
    • Ani geri tepme sistemi ve optimize edilmiş tampon mekanizması
    • 9,8 inç namlu uzunluğu ile kompakt kullanım avantajı
    • Dört yüzeyli Picatinny ray sistemi ile geniş aksesuar desteği
    • Optik uyumlu yapı sayesinde görev odaklı konfigürasyon seçenekleri

    Sarsılmaz’ın diğer silahlarını da test etmeye başladı

    SAR 109T'ye ek olarak departman, SAR9 SOCOM Compact, SAR9 Full Size ve SAR9 Gen 3 Frontline serisini de test etmeye başladı. SAR9 ailesinin üzerine inşa edilen Frontline serisi, trityum gece nişangahları, optik uyumlu sürgü yapısı, genişletilmiş şarjör ağzı ve artırılmış şarjör kapasitesi gibi özelliklerle kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre geliştirildi.

    Sarsılmaz Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, bu anlaşmanın güvenilirlik, kalite ve performans açısından öneml gösterge olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

    "Bugün ürünlerimizin dünyanın en önemli pazarlarında kolluk kuvvetlerince tercih edilmesi yalnızca bir ticari başarı değil, güvenilirlik, kalite ve operasyonel performans anlayışımızın sahadaki güçlü karşılığıdır. Profesyonel kullanıcıların ihtiyaçlarını merkeze alan son teknoloji çözümlerimizle, ABD başta olmak üzere küresel pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi sürdüreceğiz.”

    Güney Florida’da yer alan Doral bölgesi uluslararası ulaşım ağlarına yakınlığı, ticari yoğunluğu ve yüksek güvenlik gereksinimleriyle öne çıkıyor. Bu nedenle bölgede görev yapan polis departmanlarının kullandığı ekipmanlar yüksek operasyonel standartlara uygun olarak seçiliyor. Bu kapsamda Sarsılmaz ürünlerinin test edilmesi ve kullanıma alınması, şirketin ABD sivil ve kolluk pazarındaki görünürlüğünü artıran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor

