Ford Otosan imzalı elektrikli kamyon F-Line E, Solutrans 2025’te tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Ford Trucks'ın ilk elektrikli kamyonu F-Line E, Solutrans fuarı kapsamında Avrupa sahnesine çıktı. Ford Otosan tarafından geliştirilen ve F-Max ile birlikte Türkiye'de üretilecek olan F-Line E, fuarda 26 ton azami yüklü ağırlığa sahip 6x2 aks düzeniyle ve Lamberet imzalı soğutuculu bir kasa ile sergileniyor.

F-Line E’nin 6x2 versiyonu 310 kW sürekli, 390 kW maksimum güç üreten ZF kaynaklı elektrik motoruna sahip. Her biri 98 kWsa'lik dört paketten oluşan batarya, toplam 314 kWsa'lik kullanılabilir kapasite sunuyor. Şasinin yanlarına entegre edilen batarya paketleri, bu versiyonda 300 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

Tam Boyutta Gör Elektrikli kamyonun 4x2 aks düzenine sahip 19 tonluk ikinci bir versiyonu da mevcut. Bu versiyonda 235 kW sürekli, 290 kW maksimum güç sunan bir motor ve 235 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip daha küçük bir batarya bulunuyor. Menzil de bu versiyonda 250 km'ye düşüyor.

6x2 versiyon 285 kW’a kadar, 4x2 versiyon ise 213 kW’a kadar DC hızlı şarj gücünü destekliyor. Her iki versiyonda da bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e 45 dakikadan kısa sürede doldurmak mümkün.

