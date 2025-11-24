Ford Otosan imzalı elektrikli kamyon F-Line E, Solutrans 2025’te tanıtıldı

F-Line E’nin 6x2 versiyonu 310 kW sürekli, 390 kW maksimum güç üreten ZF kaynaklı elektrik motoruna sahip. Her biri 98 kWsa'lik dört paketten oluşan batarya, toplam 314 kWsa'lik kullanılabilir kapasite sunuyor. Şasinin yanlarına entegre edilen batarya paketleri, bu versiyonda 300 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.
6x2 versiyon 285 kW’a kadar, 4x2 versiyon ise 213 kW’a kadar DC hızlı şarj gücünü destekliyor. Her iki versiyonda da bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e 45 dakikadan kısa sürede doldurmak mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: