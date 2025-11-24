Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford Otosan imzalı elektrikli kamyon F-Line E, Solutrans 2025’te tanıtıldı

    Ford Trucks, Solutrans 2025’te sahneye çıkardığı tamamen elektrikli F-Line E ile ağır ticari sınıfında elektrifikasyon dönemine resmen adım atıyor.              

    Türk mühendisliğinin ürünü F-Line E, Solutrans 2025'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Ford Trucks'ın ilk elektrikli kamyonu F-Line E, Solutrans fuarı kapsamında Avrupa sahnesine çıktı. Ford Otosan tarafından geliştirilen ve F-Max ile birlikte Türkiye'de üretilecek olan F-Line E, fuarda 26 ton azami yüklü ağırlığa sahip 6x2 aks düzeniyle ve Lamberet imzalı soğutuculu bir kasa ile sergileniyor.

    F-Line E’nin 6x2 versiyonu 310 kW sürekli, 390 kW maksimum güç üreten ZF kaynaklı elektrik motoruna sahip. Her biri 98 kWsa'lik dört paketten oluşan batarya, toplam 314 kWsa'lik kullanılabilir kapasite sunuyor. Şasinin yanlarına entegre edilen batarya paketleri, bu versiyonda 300 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor.

    Türk mühendisliğinin ürünü F-Line E, Solutrans 2025'te tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli kamyonun 4x2 aks düzenine sahip 19 tonluk ikinci bir versiyonu da mevcut. Bu versiyonda 235 kW sürekli, 290 kW maksimum güç sunan bir motor ve 235 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip daha küçük bir batarya bulunuyor. Menzil de bu versiyonda 250 km'ye düşüyor.

    6x2 versiyon 285 kW’a kadar, 4x2 versiyon ise 213 kW’a kadar DC hızlı şarj gücünü destekliyor. Her iki versiyonda da bataryayı yüzde 20’den yüzde 80’e 45 dakikadan kısa sürede doldurmak mümkün.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tofaş 10 40 yağ konur mu atrofik gastriti olanların yorumları grundig 65 gho 9900 petrucci genel kimya pdf dexday 50 mg yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum