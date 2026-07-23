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    MSB duyurdu: Türk pilotları Eurofighter eğitimi için İngiltere'ye gidiyor

    MSB, Eurofighter programı kapsamında Türk pilotların ağustosta İngiltere'de uçuş eğitimine başlayacağını açıkladı. Teslimatlar öncesinde bakım personeli de kademeli olarak eğitime gönderilecek.

    Türk pilotları Eurofighter eğitimi için İngiltere'ye gidiyor Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik programı için önemli bir açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasına göre Türk hava personeli 2026 yılı ağustos ayında Birleşik Krallık'a gönderilecek ve kısa süre içinde uçuş eğitimlerine başlayacak. Program kapsamında hem pilot hem de bakım personelinin eğitimleri kademeli olarak sürdürülecek.

    Eğitim süreci ağustosta başlayacak

    MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamada personelin ağustos ayında Birleşik Krallık'a gönderilmesinin planlandığı belirtildi. Bakanlık ayrıca imzalanan sözleşme doğrultusunda yıllara yayılan bir takvimle hem uçucu hem de bakım personelinin İngiltere'de eğitim almaya devam edeceğini açıkladı.

    Daha önce BAE Systems ile mart ayında yapılan anlaşma kapsamında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 10 Türk öğretmen pilota ve yaklaşık 100 bakım eğitmenine eğitim vermesi kararlaştırılmıştı.

    44 Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik edilecek

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer, 27 Ekim'de Eurofighter Typhoon alımına ilişkin anlaşmayı imzalamıştı. Birleşik Krallık hükümeti de anlaşmanın yaklaşık 5,4 milyar sterlin değerinde olduğunu açıklamıştı.

    Türkiye, 20 adedi Birleşik Krallık'tan olmak üzere toplam 44 Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik edecek. Kalan uçakların ise Katar ve Umman envanterinden temin edilmesi planlanıyor. Yeni üretilecek uçaklar Tranche 4 standardında olacak.

    İngiliz savunma şirketi BAE Systems, uçakların ana gövde bileşenlerini üretecek, nihai montajını gerçekleştirecek ve silah entegrasyon sürecini Lancashire'daki tesislerinde yürütecek. Silah paketinin önemli bölümü ise MBDA tarafından sağlanacak.

    Meteor füzesi pakete dahil, teslimatlar 2030'da başlayacak

    Türk pilotları Eurofighter eğitimi için İngiltere'ye gidiyor Tam Boyutta Gör
    Anlaşma, MBDA Meteor görüş ötesi havadan havaya füzesi başta olmak üzere kapsamlı bir silah ve entegrasyon paketini de içeriyor. İlk teslimatların 2030 yılında başlaması bekleniyor.

    Öte yandan Türkiye, yeni üretilecek uçakların yanı sıra Katar ve Umman ile envanterlerindeki ikinci el Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. Söz konusu uçaklar yalnızca birkaç yıllık platformlardan oluşuyor.

    Katar'ın kullandığı Tranche 3A Eurofighter'lar ECRS Mk0 AESA radarı ile donatılırken Umman envanterindeki yine Tranche 3A uçaklarda mekanik taramalı CAPTOR-M radarı bulunuyor.

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