Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türk polisi suçluları yapay zekalı AVCI ile yakaladı: Şifreli platformlara sızabiliyor

    Türk polisi, yapay zeka destekli AVCI ile uyuşturucu ağlarındaki suçluları tespit edip yakalamaya başladı. AVCI, şifreli mesajlaşma uygulamalarına sızıyor ve silinen mesajları geri getirebiliyor.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) ile uyuşturucu satıcılarının kapalı gruplardaki iletişim ağlarına sızarak dijital ortamda suç işlenmeden önce tespit ve önlem sağlıyor. Aktarılanlara göre AVCI, uçtan uca şifreli iletişim uygulamalarına sızabiliyor.

    Sistem, yerli ve milli bir yazılım olarak geleneksel polislik anlayışını yapay zeka ve büyük veri analizleriyle birleştiriyor, böylece organize suç örgütlerinin dijital alanlardaki görünmezlik zırhını ortadan kaldırıyor.

    AVCI, uyuşturucu örgütlerinin faaliyetlerini anlık mesajlaşma uygulamalarındaki gizli gruplara taşıdıkları sahte güven ortamında dahi takip edebiliyor. İnsan gücüyle aylar sürecek analizler, sistem sayesinde saniyeler içinde işlenerek dijital maskeler düşürülüyor.

    Şifreli ağlara giriyor, silinen mesajları geri getiriyor

    Sadece özel davetle girilebilen gruplara sızabilen AVCI, şifreli iletişim ağlarında milyonlarca mesaj, sesli not, fotoğraf ve lokasyon bilgisini tarıyor. Doğal dil işleme modülleri, uyuşturucu jargonunu, emojileri ve şifreli kelimeleri çözümleyerek anlamlı istihbarat raporlarına dönüştürüyor.

    Sistem, silinen mesajları, yok edildiği düşünülen videolar ve fotoğrafları saniyeler içinde geri getirerek delil dosyalarına ekleyebiliyor. Bu sayede kullanıcıların mesajı “herkesten sil” özelliği de etkisiz kalıyor.

    Gelişmiş ID tespiti modülü sayesinde, sahte profil fotoğrafları arkasına saklanan ve sürekli kullanıcı adı değiştiren şüphelilerin dijital ayak izleri takip ediliyor. Aynı cihazdan yapılan girişler, IP örtüşmeleri ve ağ içi etkileşimler analiz edilerek sahte rumuzların arkasındaki gerçek kimlikler ve adresler deşifre edilebiliyor.

    AVCI, yalnızca takip programı olmaktan öte, karakter ve güvenlik analizi yaparak grup üyelerinin birbirleri hakkındaki yazışmalarını, şikayetlerini ve referanslarını inceliyor. Para sızdırmaya çalışan dolandırıcılar, kullanıcı konumundaki uyuşturucu alıcıları ve arka planda sevkiyatı yöneten asıl satıcılar otomatik olarak ayrıştırılıyor. Kullanıcıların ağ içindeki etkileşim sıklığı ve yönlendirme gücü hesaplanarak suç şebekesinin hiyerarşik yapısı polis ekranlarına yansıtılıyor.

    İlk operasyonda 325 şüpheli tutuklandı

    Aktarılanlara göre elde edilen analizler ve raporlar, narkotik polisinin saha operasyonlarında detaylı ve etkin bir şekilde kullanılıyor.

    AVCI, ilk kez 10 Şubat’ta İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sahaya indi. Sistem, gruplardaki mesajları sınıflandırarak satıcı, kullanıcı ve yöneticileri ayrıştırdı, silinen mesajlara ulaştı ve sahte hesapları tespit etti. Operasyon sonucunda 325 şüpheli gözaltına alındı, 69 grup kapatıldı ve tüm zanlılar tutuklandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    G
    genconline 13 saat önce

    .

    D
    Dr.Perga 2 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurt dışı telefon 3 yıl hesaplama tcl p735w vazektomi devlet hastanesinde yapılıyor mu thomson tv yorumları uyduda sinyal var kalite yok neden

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum