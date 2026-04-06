Türk polisi suçluları yapay zekalı AVCI ile yakaladı: Şifreli platformlara sızabiliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Yapay zeka destekli Açık Kaynak İstihbaratı Analiz Sistemi (AVCI) ile uyuşturucu satıcılarının kapalı gruplardaki iletişim ağlarına sızarak dijital ortamda suç işlenmeden önce tespit ve önlem sağlıyor. Aktarılanlara göre AVCI, uçtan uca şifreli iletişim uygulamalarına sızabiliyor.

Sistem, yerli ve milli bir yazılım olarak geleneksel polislik anlayışını yapay zeka ve büyük veri analizleriyle birleştiriyor, böylece organize suç örgütlerinin dijital alanlardaki görünmezlik zırhını ortadan kaldırıyor.

AVCI, uyuşturucu örgütlerinin faaliyetlerini anlık mesajlaşma uygulamalarındaki gizli gruplara taşıdıkları sahte güven ortamında dahi takip edebiliyor. İnsan gücüyle aylar sürecek analizler, sistem sayesinde saniyeler içinde işlenerek dijital maskeler düşürülüyor.

Şifreli ağlara giriyor, silinen mesajları geri getiriyor

Sadece özel davetle girilebilen gruplara sızabilen AVCI, şifreli iletişim ağlarında milyonlarca mesaj, sesli not, fotoğraf ve lokasyon bilgisini tarıyor. Doğal dil işleme modülleri, uyuşturucu jargonunu, emojileri ve şifreli kelimeleri çözümleyerek anlamlı istihbarat raporlarına dönüştürüyor.

Tam Boyutta Gör Sistem, silinen mesajları, yok edildiği düşünülen videolar ve fotoğrafları saniyeler içinde geri getirerek delil dosyalarına ekleyebiliyor. Bu sayede kullanıcıların mesajı “herkesten sil” özelliği de etkisiz kalıyor.

Gelişmiş ID tespiti modülü sayesinde, sahte profil fotoğrafları arkasına saklanan ve sürekli kullanıcı adı değiştiren şüphelilerin dijital ayak izleri takip ediliyor. Aynı cihazdan yapılan girişler, IP örtüşmeleri ve ağ içi etkileşimler analiz edilerek sahte rumuzların arkasındaki gerçek kimlikler ve adresler deşifre edilebiliyor.

AVCI, yalnızca takip programı olmaktan öte, karakter ve güvenlik analizi yaparak grup üyelerinin birbirleri hakkındaki yazışmalarını, şikayetlerini ve referanslarını inceliyor. Para sızdırmaya çalışan dolandırıcılar, kullanıcı konumundaki uyuşturucu alıcıları ve arka planda sevkiyatı yöneten asıl satıcılar otomatik olarak ayrıştırılıyor. Kullanıcıların ağ içindeki etkileşim sıklığı ve yönlendirme gücü hesaplanarak suç şebekesinin hiyerarşik yapısı polis ekranlarına yansıtılıyor.

İlk operasyonda 325 şüpheli tutuklandı

Aktarılanlara göre elde edilen analizler ve raporlar, narkotik polisinin saha operasyonlarında detaylı ve etkin bir şekilde kullanılıyor.

AVCI, ilk kez 10 Şubat’ta İstanbul merkezli 14 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda sahaya indi. Sistem, gruplardaki mesajları sınıflandırarak satıcı, kullanıcı ve yöneticileri ayrıştırdı, silinen mesajlara ulaştı ve sahte hesapları tespit etti. Operasyon sonucunda 325 şüpheli gözaltına alındı, 69 grup kapatıldı ve tüm zanlılar tutuklandı.

