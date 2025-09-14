Giriş
    Türk Sanmar’dan dünyada ilk: Metanol yakıtlı römorkör suya indirildi

    Sanmar, Kanada için dünyanın ilk çift yakıtlı metanol eskort römorkörünü denize indirdi. 120 tonluk çekme gücüne sahip gemi, çevreci teknolojisiyle denizcilikte yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

    Türk Sanmar’dan dünyada ilk: Metanol yakıtlı römorkör Tam Boyutta Gör
    Türk tersanecilik sektörünün öncülerinden Sanmar, Kanada merkezli KOTUG Canada için inşa ettiği dünyanın ilk büyük ölçekli çift yakıtlı metanol eskort römorkörlerinden ilkini denize indirdi. Sanmar’ın başarısı sadece Türk denizciliği açısından değil, küresel denizcilik endüstrisi açısından da tarihi bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

    120 tonluk güç

    Kanadalı denizcilik mühendislik firması Robert Allan Ltd. tarafından geliştirilen RAsalvor 4400-DFM tasarımına dayanan bu yeni nesil römorkörler, Trans Mountain Expansion Project (TMEP) kapsamında Vancouver Limanı’ndan Pasifik Okyanusu’na kadar tankerleri güvenle eskort edecek.

    Türk Sanmar’dan dünyada ilk: Metanol yakıtlı römorkör Tam Boyutta Gör
    Sanmar’ın inşa ettiği bu gemiler, Kanada’nın en güçlü eskort römorkörleri olacak. 120 tonluk çekme gücü sunan römorkörler aynı zamanda sera gazı emisyonlarını ve sualtı gürültüsünü azaltarak çevresel etkiyi en aza indirecek.

    44 metre uzunluğundaki römorkörler, sert iklim koşullarında çalışabilecek şekilde özel olarak tasarlandı. Bunun yanı sıra uzun menzilli çekme, demirleme, kurtarma ve enkaz kaldırma görevleri de üstlenebilecekler. Ek olarak yangın söndürme sistemleriyle donatılan römorkörler B.C. kıyılarındaki en büyük sızıntı müdahale kapasitesine sahip olacak.

    Denizcilikte metanolün tercih edilmesinin en önemli nedeni, düşük emisyon değerleri ve karbon nötr üretim potansiyeli. Sıvı halde kolayca depolanabilmesi, mevcut motorlara uyarlanabilmesi ve su altı ekosistemine daha az zarar vermesi nedeniyle sektörün sürdürülebilir yakıt geçişinde kilit rol oynuyor.

    Bu arada bugün itibarıyla Sanmar’ın geliştirdiği sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli ElectRA römorkörlerinden dokuzu da Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’da hizmet veriyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 3 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

