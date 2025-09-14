Türk Sanmar’dan dünyada ilk: Metanol yakıtlı römorkör suya indirildi

120 tonluk güç
Kanadalı denizcilik mühendislik firması Robert Allan Ltd. tarafından geliştirilen RAsalvor 4400-DFM tasarımına dayanan bu yeni nesil römorkörler, Trans Mountain Expansion Project (TMEP) kapsamında Vancouver Limanı’ndan Pasifik Okyanusu’na kadar tankerleri güvenle eskort edecek.
44 metre uzunluğundaki römorkörler, sert iklim koşullarında çalışabilecek şekilde özel olarak tasarlandı. Bunun yanı sıra uzun menzilli çekme, demirleme, kurtarma ve enkaz kaldırma görevleri de üstlenebilecekler. Ek olarak yangın söndürme sistemleriyle donatılan römorkörler B.C. kıyılarındaki en büyük sızıntı müdahale kapasitesine sahip olacak.
Denizcilikte metanolün tercih edilmesinin en önemli nedeni, düşük emisyon değerleri ve karbon nötr üretim potansiyeli. Sıvı halde kolayca depolanabilmesi, mevcut motorlara uyarlanabilmesi ve su altı ekosistemine daha az zarar vermesi nedeniyle sektörün sürdürülebilir yakıt geçişinde kilit rol oynuyor.
Bu arada bugün itibarıyla Sanmar'ın geliştirdiği sıfır emisyonlu, tamamen elektrikli ElectRA römorkörlerinden dokuzu da Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'da hizmet veriyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...