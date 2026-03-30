    Türk Telekom CEO’sundan 81 ilde 5G vurgusu!

    Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 1 Nisan itibarıyla 81 ilde 5G şebekesi sunulacağını vurguladı ve 5G ile geleceğin inşa edileceğini ifade etti.                     

    Türkiye’de 5G için geri sayımda sona gelindi. 1 Nisan’da tüm Türkiye’de 5G teknolojisi kullanıma sunulacak. 5G hazırlıklarını tamamlayan Türk Telekom’dan yeni bir açıklama geldi.

    Türk Telekom’un sosyal medyadaki paylaşımında “81 ilde 5G var” sloganı kullanıldı. 1 Nisan’da 81 ildeki Türk Telekomlular 5G teknolojisini kullanabilecek.

    Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Türk Telekomluların emeği var, 81 ilde 5G var! En uzak köyümüzden en kalabalık şehrimize kadar yükselen bu başarının arkasında, çalışanlarımızın üstün gayreti, emeği ve sarsılmaz özverisi var. Bu büyük vizyona ortak olan çok kıymetli çalışma arkadaşlarıma tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Dünü inşa eden bizdik; 5G ile geleceği de inşa eden biz olacağız.”

    Türk Telekom 5G nasıl açılır?

    Türkiye’de bazı adreslerde 5G şebekesi sunulmaya başlandı. Siz de 5G özelliğinizi açarak 5G şebekesine bağlanabilirsiniz. Telefonunuzun Mobil Ağlar veya Hücresel Veri menüsüne girerek 5G'yi etkinleştirebilirsiniz. Türk Telekom hattınızda 5G’yi açmak için aşağıdaki yolları kullanabilirsiniz:

    • SMS ile: Cihazınızın Mesajlar kısmına girip 5G yazarak 5555'e ücretsiz bir SMS gönderin. Aboneliğinizin başladığına dair bir bilgi mesajı alacaksınız.
    • Çağrı Merkezi ile: Türk Telekom 5G’yi açmak için 444 1 444 Çağrı Merkezini arayabilirsiniz.
