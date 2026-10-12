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    Türk Telekom, COP31 İklim Zirvesi'nin ana partneri oldu

    Türk Telekom, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) teknolojik altyapı sağlayacağını duyurdu.

    Türk Telekom, COP31 İklim Zirvesi'nin ana partneri oldu Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, bu sene 9-20 Kasım tarihlerinde Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de Master Partner olarak yer alacağını duyurdu. Türk Telekom, COP31’in “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi olarak konferansın teknoloji altyapısını sağlayacak.

    9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türk Telekom, güçlü fiber ve mobil altyapısını, teknoloji alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliklerini organizasyonun hizmetine sunacak. Şirket, enerji tüketimini azaltan ve kaynak verimliliğini artıran yeni nesil teknolojilerle konferansın dijital ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı hedefliyor.

    Türk Telekom, bu kapsamda dijitalleşme ile sürdürülebilirliğin birlikte nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren bir teknoloji altyapısı oluşturmayı ve geliştireceği modelle gelecekteki COP organizasyonlarına örnek olmayı amaçlıyor.

    Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Türk Telekom olarak teknolojinin yalnızca bugünü dönüştüren değil, daha sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılan en güçlü araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin en büyük entegre telekom operatörü olarak ‘Yarına Sözümüz Var’ diyerek sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine yerleştiriyor; ülkemizin dijital dönüşümüne öncülük ederken sürdürülebilir dönüşümün de güçlü bir parçası olarak hareket ediyoruz. Bu vizyonla, Türkiye’nin Antalya’da ilk kez ev sahipliği yapacağı COP31’de ‘Master Partner’ olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

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