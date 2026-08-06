Türk Telekom’dan 2026'nın ilk yarısında 17,2 milyar TL kâr

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom, 2026 yılının ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. 2026’nın ilk 6 ayında Türk Telekom’un konsolide gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 142,2 milyar TL yükselirken net kârı ise yüzde 25,9 artışla 17,2 milyar TL’ye yükseldi.

Yılın ilk yarısında mobil lisans bedelleri, imtiyaz süresi ve güneş enerjisi yatırımları hariç olmak üzere toplam yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,3 oranında artışla 41,4 milyar TL’ye ulaştı. Sadece 2026’nın ikinci çeyreğindeki yatırım miktarı ise 23,1 milyar TL olarak açıklandı.

Türk Telekom’un mobil abone sayısındaki artış devam ediyor. 2026 ilk yarısının sonunda mobil abone sayısı 32,7 milyona, toplam abone sayısı ise 57,6 milyona yükseldi.

Türk Telekom’un 2026 ikinci çeyrek itibarıyla fiber ağ uzunluğu 571 bin km’ye, fiber hane kapsaması ise 34,6 milyon haneye ulaştı. Fibere bağlı LTE baz istasyonu oranı ise yüzde 64’e yükseldi.

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Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, 1 Nisan'da Türkiye genelinde kullanıma sunulan 5G hizmetlerinin ardından mobil veri trafiğinin artmaya devam ettiğini belirtti. Şahin, önümüzdeki dönemde uyumlu cihaz sayısının ve aktif kullanım oranının yükselmesiyle birlikte 5G yatırımlarının mobil büyümeyi desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

Türk Telekom ve ASELSAN iş birliği ile 5G’li yerli telefon geliyor

Türk Telekom, ikinci çeyrekte yerli haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla ASELSAN ile stratejik bir iş birliği başlattığını duyurdu. İş birliği kapsamında ilk etapta 5G’yi destekleyecek yüksek katma değerli yerli bir akıllı telefon geliştirilmesi hedefleniyor.

Bunun yanında ilerleyen süreçte yerli haberleşme cihazları ile haberleşme altyapılarında kullanılacak donanım ve yazılımların geliştirilmesine yönelik ortak bir yol haritası oluşturulacak. Türk Telekom, bu iş birliğiyle Türkiye'nin haberleşme teknolojilerinde yerli üretim kapasitesini artırmayı, geliştirme, üretim ve ticarileştirme süreçlerini kapsayan sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Şirket, finansal performansının yanı sıra sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına da dikkat çekiyor. Türk Telekom, 2025 Entegre Faaliyet Raporu ile Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumlu 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı. Ayrıca Borsa İstanbul'da sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil oldu.

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