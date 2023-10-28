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    Anlık Bildirim

    Türk Telekom'dan Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel herkese 10 GB hediye

    Türk Telekom, Cumhuriyetin 100. yılı şerefine tüm mobil abonelerine 10 GB mobil internet hediye ediyor. Türk Telekom uygulamasından 10 GB hediye internetinizi aktifleştirebilirsiniz.
    Türk Telekom'dan herkese 10 GB hediye internet! Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, Cumhuriyetin 100. yılı kutluyor. "Yüz Yıllık Söz" projesi kapsamında 444 0 100 hattını devreye sokarak vatandaşların sesini 100 yıl sonrasına taşıyacağını belirten Türk Telekom, şimdi de herkese 10 GB mobil internet hediye ediyor.

    29 Ekim'de Türk Telekom'un mobil uygulamasındaki Sil Süpür'de herkese 10 GB mobil itnernet hediye edilecek. Turkcell kullanıcıları da 29 Ekim'de Turkcell mobil uygulamasındaki Salla Kazan'dan 10 GB internet kazanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    aldığım hisseyi satamıyorum tribeksol mu benexol mu bilgisayar mühendisliği maaş tinder işe yarıyor mu almanya sahibinden

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