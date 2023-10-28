Türk Telekom'dan Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel herkese 10 GB hediye

29 Ekim'de Türk Telekom'un mobil uygulamasındaki Sil Süpür'de herkese 10 GB mobil itnernet hediye edilecek. Turkcell kullanıcıları da 29 Ekim'de Turkcell mobil uygulamasındaki Salla Kazan'dan 10 GB internet kazanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.