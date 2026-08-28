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    Türk Telekom'dan kodsuz yapay zeka platformu: Çalışanlar kendi asistanlarını geliştirecek

    Türk Telekom, kod bilmeye gerek kalmadan yapay zeka asistanı geliştirmeye yarayan Kodsuz Yapay Zeka Ajan Geliştirme Platformu'nu tanıttı. Şebekede tam otonom sisteme geçilecek.

    Türk Telekom'dan kodsuz yapay zeka platformu Tam Boyutta Gör

    Türk Telekom, yapay zeka teknolojileri geliştirmeyi kolaylaştıran "Kodsuz Yapay Zeka Ajan Geliştirme Platformu"nu duyurdu. Bu platform sayesinde kodlama bilgisi gerekmeden yapay zeka ajanları oluşturabilecek. Geliştirilecek ajanlar birçok işlemleri insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilecek. Şebekeleri kendi kendini onaran "canlı bir organizmaya" dönüşecek.

    Kodsuz Yapay Zeka Ajan Geliştirme Platformu nedir?

    Günümüzde bir yapay zeka asistanı geliştirmek için üst seviye yazılım uzmanlığı ve binlerce satır kod gerekir. Türk Telekom’un yeni platformu ise kodlama bilmeyen çalışanların basit araçlar kullanarak kendi iş ihtiyaçlarına özel "yapay zeka ajanları" (akıllı asistanlar) oluşturabilmesine imkan tanıyor.

    Bu platformda geliştirilen akıllı asistanlar, sadece basit komutları yerine getirmekle kalmayacak aynı zamanda birden fazla ajanla iletişim kurarak daha karmaşık işlemleri birlikte gerçekleştirebilecek.

    Ne işe yarayacak?

    Bu teknoloji ilk etapta Türk Telekom’un telekomünikasyon şebekelerinin yönetimi ve operasyonel süreçlerinde kullanılacak. Şebekede bir arıza ortaya çıktığında sistem bunu tespit ederek sorunun kaynağını analiz edecek. Uygun durumlarda çözümü de otomatik olarak devreye alacak. Böylece şebeke yönetiminde insan müdahalesine ihtiyaç azalacak. Türk Telekom, şebekedeki sorunların ortaya çıkmadan önce fark edildiği ve kendi kendine önerildiği bir yapıya geçmeyi hedefliyor.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre telekomünikasyon şebekeleri için geliştirilen yapay zeka ajanları;

    • Şebeke cihazlarının yapılandırılması,
    • Arızaların tespit edilmesi ve giderilmesi,
    • Şebeke kapasitesinin planlanması,
    • Yoğunluğa göre kaynakların optimize edilmesi,
    • Enerji tüketiminin azaltılması,
    • Şebeke performansının takip edilmesi gibi süreçlerde kullanılacak.

    Türk Telekom’un bu teknolojisi sayesinde şebeke altyapısı, uluslararası standartların belirlediği Otonom Ağlar vizyonu doğrultusunda L4 (yüksek otomasyon) ve en yüksek seviye olan L5 (tam otonom) seviyelerine ulaşacak.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 6 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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