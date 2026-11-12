Türk Telekom otonom sürüş ve yenilenebilir enerji projelerini COP31'de sergiledi

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Tam Boyutta Gör Türk Telekom, Türkiye’nin bu sene ilk kez ev sahipliğini yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’de kurduğu deneyim alanında yenilikçi teknolojilerini sergiledi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen otonom sürüş yazılımı, robotik sistemler ve 5G destekli teknoloji tanıtımları yapıldı.

Yerli otonom sürüş yazılımı ilgi gördü

Otonom sürüş teknolojilerinden robotik sistemlere, 5G destekli uygulamalardan dijital altyapı çözümlerine kadar farklı alanlardaki çalışmaların sergilendiği stant, ziyaretçilerden ilgi gördü. Türk Telekom’un grup şirketi İnnova tarafından geliştirilen yerli otonom sürüş yazılımı dikkat çekti. Bununla birlikte dijital altyapı ve haberleşme teknolojilerini de tanıtan Türk Telekom, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği yeşil enerji yatırımlarını ve sıfır emisyon hedeflerini de organizasyonda öne çıkardı.

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Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin, yerli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen yazılımın otonom sürüş teknolojileri açısından önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Otonom aracın içerisinde yer alan, özellikle yerli ve milli yazılımla otonom sürüşü geliştiren ve sağlayan yazılımı yaptık. Grup şirketimiz İnnova, yapmış olduğu yerli ve milli yazılımlarla ve mühendislerimizin gücüyle otonom sürüşü mümkün kılan bir yazılım geliştirdi ve biz de burada sergiliyoruz.”

Malatya'daki GES'in temel atma töreni yapıldı

Tam Boyutta Gör Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un yenilenebilir enerji yatırımları hakkında da bilgi verdi. Şirketin 300 MWp kurulu güce sahip Malatya Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının temel atma törenini COP31'de yapıldı. Türk Telekom’un tüm GES yatırımları tamamlandığında yıllık 800 bin megavat üretim kapasitesine ulaşılacak. Böylelikle Türk Telekom’un 2025 yılındaki tükettiği toplam elektriğin yüzde 65'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilecek seviyeye ulaşılacak.

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