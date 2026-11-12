Türk Telekom otonom sürüş ve yenilenebilir enerji projelerini COP31'de sergiledi

Yerli otonom sürüş yazılımı ilgi gördü
Otonom sürüş teknolojilerinden robotik sistemlere, 5G destekli uygulamalardan dijital altyapı çözümlerine kadar farklı alanlardaki çalışmaların sergilendiği stant, ziyaretçilerden ilgi gördü. Türk Telekom’un grup şirketi İnnova tarafından geliştirilen yerli otonom sürüş yazılımı dikkat çekti. Bununla birlikte dijital altyapı ve haberleşme teknolojilerini de tanıtan Türk Telekom, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği yeşil enerji yatırımlarını ve sıfır emisyon hedeflerini de organizasyonda öne çıkardı.
Türk Telekom Genel Müdürü Ebubekir Şahin, yerli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen yazılımın otonom sürüş teknolojileri açısından önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Otonom aracın içerisinde yer alan, özellikle yerli ve milli yazılımla otonom sürüşü geliştiren ve sağlayan yazılımı yaptık. Grup şirketimiz İnnova, yapmış olduğu yerli ve milli yazılımlarla ve mühendislerimizin gücüyle otonom sürüşü mümkün kılan bir yazılım geliştirdi ve biz de burada sergiliyoruz.”
merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış