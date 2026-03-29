Türk Telekom patent başvurusunda birinci

Tam Boyutta Gör İletişim ve teknolojide milli çözümlere önem veren Türk Telekom, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de en fazla patent başvurusu yapan şirket oldu. Türk Telekom, 2025'te 921 patent başvurusu yaparak 2024 yılındaki liderliğini geçtiğimiz sene de sürdürmeyi başardı.

Hangi konularda patent başvuruları yapıldı?

Türk Telekom’un başvurularına baktığımızda 5G ve 6G haberleşme sistemleri, uydu bağımsız iletişim teknolojileri, karasal olmayan ağlar (NTN), yapay zeka tabanlı ağ yönetimi gibi yenilikçi ve kritik alanların yanı sıra, sinyal işleme ile fiber-optik altyapı gibi stratejik teknoloji alanlarındaki yeni çözümler için patent başvuruları yapıldığını görüyoruz.

Türk Telekom, patent başvurularının yanı sıra Ar-Ge çıktılarında da önemli bir büyüme yakaladı. Şirketin açıklamasına göre uluslararası standartlara katkı oranı yüzde 237 arttı ve akademik yayın sayısı yüzde 129 yükseldi. Ayrıca Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-Telekomünikasyon Standartlaştırma Birimi’ne (ITU-T) en fazla katkı sağlayan Türk firması olurken, 3GPP ve ETSI bünyesinde yürütülen 6G çalışmalarına da katkı verdi.

Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, şunları söyledi:

“Türk Telekom olarak Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik ediyor, geleceği şekillendiren yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesinde öncü çalışmalar yürütüyoruz. 2025 yılında milli patent başvuru sayımızı 921’e ulaştırdık ve Türkiye’de faaliyet gösteren firmalar arasında en fazla patent başvurusu yapanlar listesinde liderliğimizi bu yıl da sürdürdük. Bu başarı, inovasyonu kurum kültürümüzün merkezine alan yaklaşımımızın ve güçlü mühendislik kabiliyetimizin bir sonucudur.”

