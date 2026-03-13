    Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim merkezi Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi açıldı

    Türk Telekom, 5G teknolojisinin gerçek kullanım senaryolarıyla deneyimlenebileceği Teknoloji ve İnovasyon Merkezini hizmete açtı. Merkezde, 17 farklı 5G kullanım senaryosu ziyaretçilere gösteriliyor.

    Türk Telekom'un 5G deneyim merkezi açıldı Tam Boyutta Gör
    Herkes için 5G vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, Türk mühendisler tarafından geliştirilen, milli teknolojilerin yer aldığı Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı 5G deneyim alanı Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nin açılışı yapıldı.

    Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme, yüksek hız ve gelişmiş bağlantı kabiliyeti çeşitli örneklerle deneyimleniyor. Akıllı üretim sistemleri, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik çözümleri, uzaktan kontrol senaryoları, farklı endüstri ve sektörlerin dijital dönüşümüne yön veren yeni nesil teknolojilerin gerçek kullanım senaryoları sergileniyor.

    Türk Telekom CEO'sunun yapay zeka ile oluşturulan dijital ikizi konuştu

    Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in yapay zeka ile oluşturulan dijital ikizi, açılış hakkında değerlendirmede bulundu. Videoyu aşağıdaki X gönderisinden seyredebilirsiniz.

    Bakan Uraloğlu 5G ile bağlandı

    Merkezin açılışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulusal ulaşım ağının akıllandırılması çalışmaları çerçevesinde Türk Telekom’un yeni nesil teknolojilerle akıllı hale getirdiği 1915 Çanakkale Köprüsü Yönetim Merkezi’ne 5G bağlantısı üzerinden canlı bağlanarak yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

    Merkezde neler var?

    Türk Telekom Teknoloji ve İnovasyon Merkezi içerisinde hologram, toplantı odaları, interaktif ekranlar, VR deneyim alanı, briefing alanı ve 5G deneyim alanı yer alırken; endüstriyel otomasyon uygulamaları kapsamında dijital ikiz, robotik çözümler, görüntü işleme sistemi ile uzaktan bakım ve destek sistemi gibi 5G destekli dönüşüm senaryoları da sergileniyor.

    Merkez, kurum içi ve kurum dışı paydaşların yanı sıra özellikle kurumsal müşterilerin 5G teknolojisinin sunduğu yüksek hız, düşük gecikme ve ileri bağlantı kabiliyetlerini birebir deneyimleyebileceği yenilikçi bir etkileşim alanı sunarken, akıllı üretim, robotik uygulamalar, artırılmış gerçeklik ve uzaktan kontrol senaryoları gibi farklı sektörlere yönelik dijital dönüşüm kullanım örnekleriyle, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarına uygun 5G çözümlerini somut şekilde gözlemleyebileceği bir yapı olarak tasarlandı. Merkezde ayrıca yerlilik vizyonu doğrultusunda yerli paydaşların geliştirdiği çözümler ve yerli girişimlerin ürünleri de yer alıyor.

