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    Türk Telekom’un enerji yönetim platformu Avrupa birincisi oldu

    Türk Telekom’un milli kaynaklarla geliştirdiği M-NEO platformu, Gartner ödüllerinde Avrupa birincisi oldu. Yapay zeka destekli sistem, akü kullanımında 3 katın üzerinde tasarruf sağlıyor.

    Türk Telekom’un enerji yönetim platformu Avrupa birincisi oldu Tam Boyutta Gör
    Türk Telekom, yeni nesil iletişim altyapılarına yönelik yerli teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin Türk mühendisleri tarafından geliştirilen M-NEO (Mobil Şebeke Enerji Yönetim Platformu), teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner tarafından düzenlenen Gartner Eye on Innovation Awards kapsamında Avrupa'daki operatörler kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

    Mobil baz istasyonlarının enerji yönetimine odaklanan platform, yapay zeka desteğiyle dinamik ve otomatik kararlar alabiliyor. Bu sayede mobil şebekelerde enerji yönetiminin daha verimli yürütülmesine ve erişim sürekliliğinin desteklenmesine katkı sağlıyor. M-NEO, akü kullanımında 3 katın üzerinde tasarruf elde edilmesini sağlayarak enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedeflerini de destekliyor.

    Üç yılda iki kez Avrupa birinciliği

    Türk Telekom, Gartner Eye on Innovation Awards kapsamında son üç yılda Avrupa'daki operatörler arasında ikinci kez birincilik elde etti. Şirket, bu başarıyla yapay zeka ve yeni nesil ağ teknolojileri alanında geliştirdiği çözümlerin uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu vurguluyor.

    Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, şirketin güçlü fiber ve mobil ağ altyapısını yeni nesil teknolojilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek yerli çözümlerle geliştirmeye odaklandığını belirtti. Orhan, “Bilim temelli Ar-Ge gücümüz ve yenilikçi vizyonumuzla, şebekelerimizi daha akıllı daha otonom ve sürdürülebilir bir hale getirirken; yapay zekadan yeni nesil ağ teknolojilerine geniş bir alanda kendi mühendislik kabiliyetlerimizle çözümler üretiyoruz. Ürettiğimiz projeleri farklı teknoloji katmanlarına entegre ederek somut değere dönüştürüyoruz. Mobil şebekemizde erişim sürekliliği ve enerji yönetimine odaklanan M-NEO projemiz dünyadaki nadir örneklerden biri. Türk mühendislerin geliştirdiği inovasyonlarla son üç yılda Avrupa’daki operatörler arasında iki kez birincilik elde ederek ülkemizin küresel teknoloji ekosisteminin gücünü somut biçimde ortaya koyduk.” ifadelerini kullandı.

    M-NEO'nun enerji yönetiminde sağladığı tasarruf, Türk Telekom'un iklim değişikliğiyle mücadele yaklaşımıyla da örtüşüyor. Şirket, COP31'in Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji destekçisi olarak sürdürülebilirlik odaklı teknoloji çalışmalarını öne çıkarıyor.

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