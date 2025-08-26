Türk Telekom Ventures’ın desteklediği 10 yeni girişim açıklandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk Telekom çatısı altında yenilikçi girişimleri desteklemek için kurulan Türk Telekom Ventures’in yerli teknoloji girişimlerini hızlandırma programı PİLOT’un 13. dönemine kabul edilen girişimler açıklandı. Türk Telekom Ventures bu şirketlere yatırım yapacak ve nakit desteği sağlayacak. Ayrıca bu şirketlerin yurt dışına açılmasına yardımcı olacak.

Türk Telekom Ventures'in desteklediği yeni girişimler neler?

Exin Health AI: Ameliyathane süreçlerini yeniden şekillendiren yapay zekâ destekli platform

ORGenie™️, gerçek zamanlı ses ve görüntü işleme teknolojilerini bir araya getiren, ameliyatlarla ilgili hemşirelerin cerrahi formları otomatik olarak doldurmasını sağlayan tek yapay zekâ asistanıdır. Bu sayede belgelemeye harcanan süreyi %65’e varan oranda azaltırken, hastaneler ve cerrahi merkezlerde kayıt altına alınmamış gelir kayıplarını önler, ameliyat maliyetlerini düşürür ve daha fazla ameliyat yapılabilmesini sağlar. ORGenie, hemşire verimliliğini artırırken operasyonel maliyet kontrolünü, süreç hızını ve doğruluğunu eş zamanlı olarak sağlar.

Homster: Tam otomatik 3D iç mimari tasarım uygulaması ve yapay zekâ destekli satış ajanı

Homster, yapay zekâ destekli satış ajanı sayesinde müşterilere saniyeler içinde kişiselleştirilmiş 3D iç mimari tasarımlar sunar. Mağazada veya web sitesinde kullanılabilen bu tam otomatik servis, ev perakendecilerinin satışlarını artırır, dönüşüm oranlarını yükseltir ve müşteri deneyimini güçlendirir.

Klart AI: Kurumsal seviye otonom yapay zekâ asistanı

Şirketin iç ve dış veri tabanlarına sorunsuzca entegre olarak çalışanların veya müşterilerin sorduğu sorulara doğru cevaplar sunmakla kalmaz; aynı zamanda e-posta gönderme, toplantı oluşturma, sistemler arasında veri taşıma gibi birçok manuel işlemi de otomatikleştirerek bilgiye erişimi hızlandırır, operasyonel hataları azaltır ve genel verimliliği arttırır.

Ono: Yapay zekâ tabanlı HR-Tech platform

Ono sayesinde firmalar, yeteneği çekme, işe alım, tutundurma ve geliştirme gibi kariyer yönetimi aşamalarında operasyonel verimliliklerini artırır, zaman ve maliyetlerini düşürebilirler. Aday tarafında yapay zekâ mülakatları ile dilediği yerde ve zamanda iş görüşmesini tamamlayabilir, işe alım deneyimini daha hızlı, şeffaf ve adil hale getirebilirler.

Priam AI: Yapay zekâ destekli siber güvenlik ve olay müdahale platformu

Priam AI, kurumların güvenlik operasyonlarını optimize etmek amacıyla geliştirilmiş yapay zekâ destekli güvenlik platformu AVA’yı geliştirmektedir. AVA, agentic sanal analistler kullanarak tehdit tespitinden olay müdahalesine kadar tüm süreci otomatikleştirir ve güvenlik ekiplerinin iş yükünü %90’a varan oranda azaltır. Çeşitli SIEM, EDR ve tehdit istihbarat sistemleriyle entegre çalışabilen platform, hem kurumsal SOC ekipleri hem de MSSP’ler tarafından kolayca devreye alınabilir. Priam AI sayesinde kullanıcılar tehditleri anlık olarak tespit eder, önceliklendirir ve hızla yanıt vererek siber saldırılara karşı daha dirençli hâle gelirler.

Ratio Energy: Enerji yönetimi ve optimizasyonu platformu

Ratio Energy, enerji yatırımcıları ve tesis operatörleri için batarya enerji depolama sistemlerinin fizibilite analizini ve operasyonel optimizasyonunu sağlayan yapay zekâ destekli yazılım ürünleri geliştirir. RatioSIM ile dakikalar içinde teknik ve finansal fizibilite raporları hazırlanabilirken, RatioEMS sayesinde enerji depolama varlıkları gerçek zamanlı olarak izlenip optimize edilerek gelirler artırılır ve batarya ömrü uzatılır.

Refabric: Tekstil ve moda profesyonellerine uçtan uca yapay zekâ çözümleri sunan B2B SaaS platformu

Refabric, moda markalarının tasarımdan pazarlamaya tüm yaratıcı süreçlerini yapay zekâ ile dönüştüren, uçtan uca bir platformdur. İlham, trend analizi, tasarım ve prototipleme gibi aşamaları dakikalar içinde görselleştirir ve markaların estetik kodlarına uygun, trend odaklı koleksiyon önerileri sunar.

Retinow: Yapay zekâ destekli retina tarama ve fundus kamera teknolojisi geliştiren sağlık girişimi

Retinow, yapay zekâ destekli retina tarama yazılımı ve fundus kamera teknolojisi geliştiren bir sağlık girişimidir. Göz hastalıklarının erken teşhisini hedefleyerek, geliştirdiği yapay zekâ modeli ile hekimlere karar destek mekanizması sağlar ve güvenilir erken teşhis çözümleri sunmaya odaklanır.

Werover: Rüzgâr türbin kanatları için yapay zekâ tabanlı sağlık izleme teknolojisi

Werover, geliştirdiği yapay zekâ tabanlı 7/24 rüzgâr türbini kanadı sağlık izleme sistemi ile, erken aşamada hasar tespitini mümkün kılan yenilikçi bir çözümdür. Bu sayede, bakım ve onarım maliyetlerini %50’ye varan oranda azaltarak türbin duruş sürelerini kısaltır ve rüzgâr enerjisinde sürdürülebilirliği arttırır.

Zuzzuu: Gelir arttırma platformu

Zuzzuu, markaların son derece etkileyici ve kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmasını sağlayan, son teknoloji bir gelir artışı platformudur. Benzersiz yapay zekâ destekli algoritması ve dinamik veri takibi sayesinde, markaların mevcut müşteri veri tabanındaki ilgi alanlarını analiz eder ve yakalar. Zuzzuu, pazarlama ve e-ticaret ekipleri için tasarlanmıştır. CRM, müşteri kazanımı, sadakat ve etkileşim süreçlerini tek bir platformda birleştirerek pazarlama alanında dönüşüm yaratır. Gelişmiş veri analitiğiyle, markaların tüketiciyle bağ kurduğu anlara dair değerli içgörüler elde etmesini sağlar, daha anlamlı deneyimler oluşturur ve önemli ölçüde gelir artışı sağlar.

