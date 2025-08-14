Kim Nerede? 420 Yeni Rambo filmi şekilleniyor; John Rambo'yu kimin canlandıracağı belli oldu 140 iPhone 17 Pro'nun fiyatı sızdırıldı: Sürpriz yapabilir 108 İlginç telefon Nothing Phone (3) Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı
    Türk yapay zekası savaş alanında! FNSS'nin yapay zeka entegreli zırhlı aracı Pars İzci 6x6!

    500'den fazla sensörüyle gelişmiş yapay zeka özelliklerini üzerinde barındıran Pars İzci 6x6, offline çalışan yerli AI desteğiyle komut dinliyor, tehdit buluyor, arıza teşhis ediyor! 

    IDEF 2025 fuarında FNSS Savunma Sistemleri'nin devrim niteliğinde Pars İzci 6x6 zırhlı aracındaki yapay zeka entegrasyonunu keşfediyoruz. PLM ve Yazılım Mühendisliği Birim Yöneticisi Tuna Çağlar Gümüş ile gerçekleştirdiğimiz özel röportajda, Türk savunma sanayiinin yapay zeka alanındaki kritik adımlarını detaylarıyla ele alıyoruz. Pars İzci 6x6 üzerindeki 500'ü aşkın sensör ile tamamen entegre çalışan yapay zeka sistemi, offline ve online çalışabilme kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

    FNSS'nin kendi geliştirdiği özel modeller sayesinde, araç komutanının sesli emirlerini dinleyerek farları açmaktan, motor kontrolüne kadar geniş bir yelpazede görev alabiliyor. Yapay zeka sistemi, aracın 360 derece kameralarıyla entegre çalışarak çevresel tehdit tespiti yapabiliyor.

    Sistem, iki silahlı kişiyi tespit ettiğinde "şu bölgede 2 kişi var, ellerindeki silahın cinsi bu, birisi ağacın arkasında" şeklinde detaylı sesli uyarılar veriyor ve karar destek mekanizması olarak görev yapıyor. Diagnostik yetenekleri bakımından da devrim niteliğinde olan sistem, "sağ ön tekerden ses geliyor" veya "vites attığımda ses duyuyorum" gibi sorulara binlerce bakım dokümanından yararlanarak detaylı açıklamalar sunuyor. Bu sayede askeri personelin hızlı şekilde yönlendirilmesi mümkün hale geliyor. FNSS, her araç türü için özelleştirilmiş yapay zeka modelleri geliştiriyor. Hastane olarak kullanılan zırhlı araçlar için acil durum bilgileri, diğer araçlar için ise operasyonel ihtiyaçlara göre farklı çözümler sunuluyor.

    Bu esneklik, sistemin çok geniş kullanım alanına sahip olmasını sağlıyor. Güvenlik önlemleri nedeniyle IDEF fuarında sınırlı demo imkanı bulunmasına rağmen, sistemin potansiyeli açıkça görülüyor. Normal şartlarda offline çalışabilen sistem, karargahtaki güvenli sunuculara bağlanarak da kullanılabiliyor, bu da operasyonel esneklik sağlıyor.

    Bu gelişim, Türk savunma sanayiinin yapay zeka teknolojilerinde ne kadar ileri gittiğinin önemli bir göstergesi. FNSS'nin yerli ve milli çözümleri, ülkemizin teknolojik bağımsızlığına önemli katkılar sağlarken, modern savaş konseptlerinde yapay zekanın artan rolünü de gözler önüne seriyor.

