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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Steam'de yayınlandı

    Daha önce açık dünya rol yama oyunu Animal Rescuer'i geliştiren stüdyodan yeni bir oyun geliyor. Bu seferki oyunları da simülasyon türünde.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Steam'de yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiricilğini Türk oyun stüdyosu Turquoise Revival Games'in yaptığı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Toy Tinker Simulator: Prologue yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak"

    Yaklaşık bir ay önce Animal Rescuer isimli oyunun geliştiriciliğini yapan stüdyodan gelen Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü şu anda itibaren Steam'de ücretsiz bir şekilde erişilebilir durumda. Bu sürümde yalnızca 3 oyuncağın tamirini yapabileceksiniz. Tam sürümde elbette daha fazla.

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    Buradan oyunun deneme sürümünün olduğu Steam sayfasına, buradan da oyunun tam sürümünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyunun tam sürümü için ne yazık ki bir çıkış tarihi şu anda belli değil. Oyunun tanıtım yazısını ve oynanış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Oyuncakları Tamir Et

    • Oyuncak parçalarını sök / birleştir ve onarım işlemlerinden geçir: yıkama, boyama, kumlama, kaplama, zımparalama, dikiş, doldurma vb.
    • Daha fazla para ve deneyim kazanmak için mümkün olduğunca çok oyuncağı onar
    • İlerlemeyi görmek için öncesi/sonrası fotoğrafları çek

    Ofisini ve Atölyeni Tasarla

    • Mobilya, halı, tablo, bitki, çiçek vb. satın al ve ofisini baştan tasarla
    • Portföyünü genişletmek için yeni araçlar ve ekipmanlar satın al

    Kendi Oyuncak Müzelerini Aç

    • Müzelik oyuncaklar satın al ve tamir et
    • Yeni binalar satın al ve oyuncak müzelerini tasarlamaya başla

    Oyuncaklarla Oyna

    • Seviyeleri atla ve usta ol
    • Başarılı teslimatlardan sonra ustalık oyuncaklarınla oyna


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    5 bin dolarlık elektrikli motosiklet: Sondors Metacycle

    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    6 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu oyun tutar
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    CaptainErturan (Tobey Maguire) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Oyun çok güzel görünüyor. Çıksın alırım :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheJudgé 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu oyun tutar
    Yanıtla +4
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