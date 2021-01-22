Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Steam'de yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiricilğini Türk oyun stüdyosu Turquoise Revival Games'in yaptığı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Toy Tinker Simulator: Prologue yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak"

Yaklaşık bir ay önce Animal Rescuer isimli oyunun geliştiriciliğini yapan stüdyodan gelen Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü şu anda itibaren Steam'de ücretsiz bir şekilde erişilebilir durumda. Bu sürümde yalnızca 3 oyuncağın tamirini yapabileceksiniz. Tam sürümde elbette daha fazla.

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Buradan oyunun deneme sürümünün olduğu Steam sayfasına, buradan da oyunun tam sürümünün sayfasına ulaşabilirsiniz. Oyunun tam sürümü için ne yazık ki bir çıkış tarihi şu anda belli değil. Oyunun tanıtım yazısını ve oynanış fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Oyuncakları Tamir Et

Oyuncak parçalarını sök / birleştir ve onarım işlemlerinden geçir: yıkama, boyama, kumlama, kaplama, zımparalama, dikiş, doldurma vb.

Daha fazla para ve deneyim kazanmak için mümkün olduğunca çok oyuncağı onar

İlerlemeyi görmek için öncesi/sonrası fotoğrafları çek

Ofisini ve Atölyeni Tasarla

Mobilya, halı, tablo, bitki, çiçek vb. satın al ve ofisini baştan tasarla

Portföyünü genişletmek için yeni araçlar ve ekipmanlar satın al

Kendi Oyuncak Müzelerini Aç

Müzelik oyuncaklar satın al ve tamir et

Yeni binalar satın al ve oyuncak müzelerini tasarlamaya başla

Oyuncaklarla Oyna

Seviyeleri atla ve usta ol

Başarılı teslimatlardan sonra ustalık oyuncaklarınla oyna

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