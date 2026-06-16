Türk zırhlıları Avrupa’da üretilecek: Ortak girişim kuruluyor

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden FNSS, Slovakya merkezli CSG Grubu ile Avrupa pazarına yönelik önemli bir iş birliğine imza attı. Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 fuarında taraflar Danube Defence Systems s.r.o. adlı ortak girişimin kurulmasına yönelik anlaşmayı duyurdu.

KARPAT tankı Avrupa vitrinine çıkıyor

Gerekli sözleşme süreçlerinin tamamlanmasının ardından kurulması planlanan şirketin hisselerinin yüzde 51'inin CSG Defence'e, yüzde 49'unun ise FNSS'ye ait olması öngörülüyor.

Tam Boyutta Gör Anlaşma kapsamında FNSS'nin geliştirdiği zırhlı kara araçlarının Avrupa'da daha etkin şekilde pazarlanması ve Batılı ülkelere ihracatının artırılması hedefleniyor. İş birliğinin ilk ürünü ise CFL-120 KARPAT orta sınıf tankı olacak.

Mayıs ayında Slovakya'daki IDEB 2026 fuarında tanıtılan KARPAT, FNSS'nin Endonezya ordusu için geliştirdiği KAPLAN MT platformu üzerine inşa edildi. Araçta, Leonardo üretimi 120 milimetrelik kule sistemi bulunuyor. Yüksek ateş gücü sunan platform, mobilite ve koruma özellikleriyle öne çıkıyor.

FNSS Genel Müdürü Selim Baybaş, ortaklık sayesinde Avrupa'daki savunma programlarına daha güçlü şekilde dahil olmayı amaçladıklarını belirtti. Baybaş, KARPAT'ın Avrupa'da yoğun ilgi gördüğünü ve aracın NATO üyesi ülkelerin envanterine girmesini hedeflediklerini ifade etti.

Avrupa’ya Türkiye desteği

KARPAT'ın Slovakya'da üretilmesi planlanırken, üretim faaliyetlerinin ilk aşamada Trenčín kentindeki MSM Land Systems tesislerinde yürütülmesi öngörülüyor. Gövde üretimi, güç aktarma organlarının entegrasyonu, otomotiv alt sistemleri ile nihai entegrasyon ve test süreçlerinin bu tesiste gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Baybaş, Avrupa savunma sanayisinin mevcut durumda hem üretim kapasitesi hem de teknoloji alanında belirli ihtiyaçlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

Baybaş, "Avrupa savunma sanayisi bu alanda lider konuma gelmiş olan Türk savunma sanayisinden çok şey öğrenebilir. Aynı zamanda bir kapasite ihtiyacı ve teknoloji açığı var. Yıllardır barış dönemi içinde yaşamış olan bir Avrupa Topluluğu var. Bizler de yıllardır yine ülkemizin en önemli politikalarından bir tanesi olan savunma sanayinin gelişmesinde çok yol aldık." dedi.

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Yeni ortaklığın en önemli avantajlarından biri de Avrupa ülkelerinde savunma tedarik süreçlerinde öne çıkan yerli üretim ve yerellik kriterlerinin karşılanmasına imkan tanıması olacak.

CSG, başlangıçta Trencin'deki MSM Land Systems tesisinden yararlanarak pazarlama ve üretim operasyonlarına öncülük edecek. FNSS ise yerel üretim için teknoloji transferi, bilgi birikimi ve platform lisansları sağlayacak. Mali ve idari işlevler ortaklaşa yürütülecek. Avrupa'daki programların ihtiyaçlarına göre üretimin belirli bölümleri yerel olarak gerçekleştirilecek.

Baybaş, bu yapıyı, "Teknoloji bizden, bir kısım imalat Avrupa'dan olacak" sözleriyle özetledi. FNSS ve CSG ortaklığının yalnızca KARPAT ile sınırlı kalmayacağı belirtildi. Şirket, ilerleyen dönemde sahip olduğu diğer zırhlı araç platformlarını da Avrupa pazarına sunmayı planlıyor.

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