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    TURKA açıkladı: Kredi kartı komisyonu kalkıyor, yapay zeka geliyor

    1,72 milyar dolarla araç muayene ihalesini kazanan TURKA, yeni dönem hakkında çeşitli bilgiler paylaştı. TURKA ne zaman devreye girecek? Kredi kartı komisyonu alacak mı?

    TURKA açıkladı: Kredi kartı komisyonu kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de araç muayene hizmeti ihalesini kazanan TURKA, yeni sistem hakkında detayları açıkladı. Yeni dönemde kredi kartı komisyonu kaldırılırken, yapay zeka destekli muayene sistemleri, elektrikli araçlara özel altyapı ve 249 yeni istasyon devreye alınacak.

    TURKA ne zaman başlayacak?

    TURKA, 15 Ağustos 2027 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Bu tarihten itibaren araç muayene işlemleri TÜVTÜRK istasyonları yerine TURKA istasyonlarında yapılacak.

    Kredi kartı komisyonu kalkıyor

    TÜVTÜRK, araç muayene ücretlerinin kartla ödenmesi durumunda “Hizmet Bedeli” adı altında %5 oranında komisyon alıyordu. Vatandaşların yıllardır tepki gösterdiği bu ek ücret tarihe karışacak. 15 Ağustos 2027’den itibaren TURKA istasyonlarında kredi kartı ve banka kartıyla yapılan ödemelerde komisyon alınmayacak.

    Yapay zeka kullanılacak

    TURKA, şirket sloganı olarak “Yeni Nesil Araç Muayene” sloganını kullanıyor. Dijitalleşme ve yapay zeka alanında yenilikler getirmeyi planlıyor. Yapay zeka destekli muayene sistemi kullanılacağı duyuruldu. Araç muayene süreçlerinde plaka tanıma, üç boyutlu görüntüleme teknolojileri ve veri analitiği çözümleri devreye alınacak. Bunlara ek olarak geliştirilecek yapay zekalı sistemler ile araçların istasyona giriş ve çıkış işlemlerinin hızlandırılması, bekleme sürelerinin azaltılması ve muayene süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor.

    Kaç istasyon kurulacak?

    81 ilde 249 adet TURKA araç muayene istasyonu hizmet verecek. Bu istasyonlara ek olarak yaklaşık 100 adet mobil istasyon faaliyet gösterecek. Şirket, ihtiyaç durumuna göre mobil istasyon sayısını 250’ye yükseltmeyi değerlendiriyor.

    Elektrikli araçların bataryaları kontrol edilecek

    TURKA, elektrikli araçlara özel muayene sistemleri üzerinde çalıştığını açıkladı. Batarya güvenliği ve yüksek voltajlı sistemlerin kontrolüne yönelik yeni test teknolojilerinin kullanılacağı belirtilirken, gelecekte araçlarda yaygınlaşacak gelişmiş sensör ve elektronik sistemlerin de teşhis ekipmanlarıyla denetlenmesi planlanıyor.

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