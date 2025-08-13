Giriş
    Türkçe dil destekli Crimson Desert ertelendi: İşte yeni tarih

    Pearl Abyss, merakla beklenen açık dünya aksiyon-macera oyunu Crimson Desert'ın çıkış tarihini erteledi. Oyun, Gamescom 2025'te yeni sürümüyle sahne alacak.     

    Türkçe dil destekli Crimson Desert ertelendi! İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Duyurusu üzerinden beş yılı aşkın bir süre geçen açık dünya aksiyon-macera oyunu Crimson Desert için bekleyiş halen sürüyor ve geliştirici Pearl Abyss'den oyuncuları üzecek bir açıklama paylaşıldı. Daha önce 2025'in son çeyreğinde çıkması planlanan yapım, sürpriz şekilde gelecek yıla ertelendi.

    Crimson Desert ertelendi

    Pearl Abyss, yeni yaptığı duyuruda Crimson Desert'ın 2026'nın ilk çeyreğine ertelendiğini duyurdu. Güney Koreli stüdyo, ertelemenin sebebi olarak konsol sertifikasyon süreci, seslendirme kayıtlarının devam etmesi ve fiziksel dağıtım sürecine işaret ediyor. Şirket CEO'su ise, bu kararın "daha güçlü bir lansman ve uzun vadeli başarı" için stratejik bir adım olduğunu söyledi.

    Bu arada Crimson Desert, ertelenme sürecinde de tanıtımlarına devam edecek. Oyun, Ağustos ayında Gamescom 2025 ve PAX West'te, Eylül ayında ise Tokyo Game Show'da yeni oynanabilir sürümüyle sahneye çıkacak.

    Kaçıranlar için ilk olarak 2021'in kış aylarında çıkması planlanan Crimson Desert, başlangıçta MMORPG formatında tasarlanmıştı. Ancak proje, zamanla tek oyunculu bir açık dünya deneyimine dönüştürüldü. Crimson Desert; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için geliştiriliyor. Yeni çıkış tarihi netleştiğinde ise resmi duyuru, Pearl Abyss'in iş planlarına göre yapılacak.

