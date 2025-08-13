Türkçe dil destekli Crimson Desert ertelendi: İşte yeni tarih

Crimson Desert ertelendi
Pearl Abyss, yeni yaptığı duyuruda Crimson Desert'ın 2026'nın ilk çeyreğine ertelendiğini duyurdu. Güney Koreli stüdyo, ertelemenin sebebi olarak konsol sertifikasyon süreci, seslendirme kayıtlarının devam etmesi ve fiziksel dağıtım sürecine işaret ediyor. Şirket CEO'su ise, bu kararın "daha güçlü bir lansman ve uzun vadeli başarı" için stratejik bir adım olduğunu söyledi.
Bu arada Crimson Desert, ertelenme sürecinde de tanıtımlarına devam edecek. Oyun, Ağustos ayında Gamescom 2025 ve PAX West'te, Eylül ayında ise Tokyo Game Show'da yeni oynanabilir sürümüyle sahneye çıkacak.
Kaçıranlar için ilk olarak 2021'in kış aylarında çıkması planlanan Crimson Desert, başlangıçta MMORPG formatında tasarlanmıştı. Ancak proje, zamanla tek oyunculu bir açık dünya deneyimine dönüştürüldü. Crimson Desert; PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için geliştiriliyor. Yeni çıkış tarihi netleştiğinde ise resmi duyuru, Pearl Abyss'in iş planlarına göre yapılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: